Hongkongissa suurimmat mielenosoitukset 15 vuoteen – ihmiset pelkäävät karkotuksia Kiinaan

Hongkongissa on tänään sunnuntaina nähty suurimmat mielenosoitukset 15 vuoteen. Sadat tuhannet ihmiset ovat vaatineet, ettei uutta karkotuslakia oteta käyttöön.

Ihmiset vastustavat rikoslakiin ehdotettua muutosta, joka mahdollistaisi rikoksesta epäillyn karkottamisen Kiinan mannermaalle.

Hongkong on entinen Britannian siirtomaa, jossa noudatetaan oikeuskäytäntöä, joka on hyvin lähellä länsimaisia oikeusnormeja. Kiinassa on käytössä oma oikeuskäytäntönsä, joka lain vastustajien mielestä on hyvin ongelmallinen.

Lakimuutoksen vastustajien mukaan manner-Kiinassa tapahtuu paljon laittomia pidätyksiä, kidutusta ja virheitä oikeudenkäynneissä.

Suurin pelko on, että Kiinan viranomaiset voisivat viedä mannermaalle Hongkongin demokratiaa vaativia oppositiopoliitikkoja. Lain hyväksyminen olisi vastustajien mielestä uusi osoitus siitä, että Hongkongin juridinen itsemääräämisoikeus kapenee jatkuvasti, kertoo Britannian yleisradio BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lakia puolustava Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam vakuuttaa, että lakiesitykseen on kirjattu, ettei sitä voida käyttää poliittisena tai uskonnollisena painostuskeinona. Jokainen karkotus käsiteltäisiin oikeudessa tapauskohtaisesti.

Edellisen kerran Hongkongissa on nähty näin suuria mielenosoituksia vuonna 2003, jolloin ihmiset vastustivat turvallisuuslakeja, jotka protestien seurauksena hyllytettiin.

Lähteet: Reuters