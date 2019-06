John Malkovich esittää monologinäytelmän Harvey Weinsteinista Lontoon West Endissä

John Malkovich tunnetaan elokuvanäyttelijänä. David Mametin kirjoittama monologinäytelmä on hänen ensimmäinen teatteriroolinsa vuosikymmeniin.

Kaikki alkoi illallisella Yhdysvaltain tunnetuimpiin näytelmä kirjailijoihin kuuluvan David Mametin luona Santa Monicassa, Kaliforniassa. John Malkovich kertoo The Telegraph (siirryt toiseen palveluun) -lehdelle, että Mamet paljasti kirjoittavansa mustaa komediaa elokuvatuottaja Harvey Weinsteinista.

– Siitä tulee monologi. Haluaisitko tehdä sen näyttämölle? Malkovich kertoo Mametin kysyneen.

David Mamet on Yhdysvaltain tunnetuimpia näytelmäkirjailijoita ja käsikirjoittajia. Hänen yhteiskuntakriittisiä näytelmiään on esitetty laajalti myös Euroopassa. Kirjailijan kulta-aika sijoittuu 1980-luvun molemmin puolin. Giorgio Onorati / EPA

John Malkovich muistelee tavanneensa Weinsteinin ohimennen Cannesin elokuvajuhlilla kauan aikaa sitten. Kuten monilla muilla alan tekijöillä, hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut aavistustakaan tämän väitetyistä toimista. Monologiin kajoaminen hirvitti ensin, mutta lopulta hän vastasi Mametille myöntävästi.

Paitsi ristiriitainen hahmo ja aihe, Malkovichia hirvitti näyttämö. Näyttelijä laskeskelee, että on viimeksi näytellyt teatterissa vuonna 1991. Teos oli Sam Shepardin States of Shock, jota esitettiin New Yorkissa.

Polttakaa koko roska! – joku uhoaa Facebookissa

Kaksikko Mamet-Malkovichin yhteistyö ei ole herättänyt pelkkiä hurraa-huutoja. Ennen radikaalina yhteiskuntakriitikkona pidetty näytelmäkirjailija Mamet on viime vuosina esittänyt konservatiivisia ja monen mielestä taantumuksellisiakin ajatuksia (siirryt toiseen palveluun).

Myöskään se, että Weinsteinin tarinaan tarttuu kaksi kuusikymppistä, hyvin toimeentulevaa, valkoista miestä ei ole ollut kriitikoiden mieleen.

Eikä liioin se, että vakavaa asiaa käsitellään komedian keinoin. Facebook-keskustelussa joku kommentoija toivottaa näytelmän heitettävän tuleen liekkien nieltäväksi.

Yksikään varteenotettava ohjaaja ei halunnut tarttua teokseen, joten David Mamet päätti ohjata esityksen itse.

– Jos joku haluaa kertoa Weinsteinin uhrien tarinan, he voivat vapaasti tehdä sen. Tämä monologi kertoo elokuvamogulista nimeltä Barney Fein. Tarina ei kylläkään ole hänen kannaltaan mairitteleva, ei sitten yhtään, vakuuttaa Malkovich.

Kymmenet naiset syyttävät elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia seksuaalisesta häirinnästä, seksuaalisesta väkivallasta tai raiskauksesta. Weinsteinin tapaus on tuonut julkisuutta seksuaalisen häirinnän vastaiselle #metoo -kampanjalle. Jason Szenes / EPA

Malkovichin mukaan monologi kertoo vallasta ja manipuloinnin taidosta. Näitä molempia on Bitter Wheat -näytelmän Barney Feinilla. Samalla teos näyttää, kuinka hyväksikäyttäjä tietää hyvin, mitä on tehnyt ja kantaa tietoa sisimmässään.

Komediaa ei ole ilman tragediaa

John Malkovich antaa sopan kiehua. Hänestä teatterin tehtävä on hämmentää ja herättää tunteita.

Katarsis Katarsis eli Katharsis on äkillinen tunnetila, joka johtaa puhdistumisen tai vapautumisen tunteeseen. Antiikin Kreikan runousoppien mukaan teatterissa koetut traagiset tunteet ja kärsimyksen herättämä sääli, puhdistavat mielen esityksen päätyttyä. Katarsiksen käsitettä ovat käyttäneet hyväkseen myös psykoanalyytikot.

– Antiikin kreikkalaiset olivat oikeassa. Teatterin kuuluu olla katarttinen kokemus.

– Nauru on osa katarsista. Hyvä komedia rakentuu kipeiden tuntemusten pohjalle. Ihminen keikkuu koko ajan taragedian ja farssin välissä, Malkovich pohtii.

Bitter Wheat -monologia esitetään Lontoossa Garrick-teatterissa 21. kesäkuuta asti. Ennakkonäytökset ovat jo alkaneet. Virallinen ensi-ilta on keskiviikkona 19. kesäkuuta.

