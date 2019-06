Valokuvaaja Cindy Sherman raottaa kotialbumiaan Lontoon suurnäyttelyssä - amerikkalaiskuvaaja käänsi kameran itseään kohti jo kauan ennen selfieitä

Monien suomalaismatkailijoidenkin vakikohteessa Lontoon National Portrait Galleryssa avautuu tänä kesänä yhdysvaltalaisen valokuvaajan Cindy Shermanin retrospektiivinen näyttely.

Shermanilta on saatu näytille suuri määrä merkittäviä teoksia, muun muassa hänen kuvasarjansa Untitled Film Stills. Vuosina 1977–1988 syntynyttä kuvasarjaa pidettiin käänteentekevänä nykyvalokuvan saralla.

Sherman on yksi niistä kuvaajista, jotka käänsivät kameran itseään kohti. Sherman kuvasi itseään erilaisissa rooleissa ja konteksteissa. Hän puki, kampasi, näytteli ja kuvasi kuin vimmainen, yhden hengen tiimi.

Sherman esiintyy monissa teoksissaan itse eri hahmoina. Kuva on sarjasta Untitled Film Stills. AOP

Shermanin työt liitettiin heti hänen uransa alussa feminismiin. Hänen kuviensa sanottiin kommentoivan naisen esineellistämistä mediassa.

Cindy Sherman toteaa The Guardian -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) suuren Lontoon näyttelynsä aattona, ettei pidä itseään sanansaattajana tai julistajana.

– En oikein pidä edes luennoimisesta, enkä ainakaan pystyisi väittelemään kenenkään kanssa, Sherman sanoo.

– Se ei tarkoita, etteikö minulla olisi näkemystä. Sanon suorat sanat taiteeni kautta.

David Byrne vaihtui papukaijaan

The Guardian -lehden toimittaja Sean O'Hagan kuvaa taiteilija Shermania vastaanottavana mutta silti etäisenä. O'Hagan näkee hänessä samaa epänormaalia normaaliutta kuin valokuvaajan entisessä miesystävässä, muusikko David Byrnessa.

Tällä hetkellä Sherman asuu New Yorkin Manhattanilla kahdestaan papukaijansa Mister Friedan kanssa.

Valokuvaaja Cindy Sherman ja Talking Heads -yhtyeen keulahahmo, muusikko David Byrne, olivat pariskunta 2000-luvun alussa. AOP

Omakuvien ohella Sherman on tehnyt muun muassa provosoivan kuvasarjan Sex Pictures, jossa kuvan kohteina ovat mallinukkejen kaltaisten muovihahmojen intiimit ruumiinosat. Myöhemmin valokuvan kohteena ovat olleet muun muassa klovnit.

Vuonna 1954 syntynyt Sherman on ikäpolvea, jolle sosiaalinen media on ristiriitainen kokemus. Siitä huolimatta hän on ottanut Instagramin haltuun manipuloiduilla kuvillaan (siirryt toiseen palveluun). Niistä osa on omakuvia entiseen malliin.

Cindy Sherman on osallistunut kuvillaan klovneilla pelotteluun. AOP

Kotialbumin esittely on kuitenkin uutta. National Portrait Galleryyn on tulossa esille kuva-albumi, jonka kokoamisen Sherman on aloittanut jo 6-vuotiaana. Opiskelijana hän palasi albumin ääreen ja lisäsi sinne uusia tekstejä ja kommentteja. Lapsuuden kokemuksilla oli vahva vaikutus Shermanin taiteeseen.

– Muistan, miten olin lapsena viehättynyt sellaisista tv-sarjoista kuin Lucy Show. Jo silloin tajusin, että niissä on jotain keinotekoista. Ne täydelliset äidit täydellisine koteineen ja aviomiehineen. Asuin itse keskiluokkaisessa lähiössä ja koin vahvasti, miten asiat tuotiin esille ja miten feikkiä se kaikki oli.

Sisällä, mutta ulkopuolinen

Cindy Sherman on tehnyt valokuvaamisen ohella elokuvia, musiikkia, muotiakin. Hänen töitään on ostettu maailman merkittävimpien museoiden kokoelmiin. Siitä huolimatta kuvaaja tunsi pitkään olevansa taiteen kentällä ulkopuolinen: ei oikein valokuvaaja eikä oikein kuvataiteilijakaan.

Cindy Sherman on ohjannut useita elokuvia. Kuvassa on näyttelijä Molly Ringwald komediallisessa kauhuelokuvassa Office Killer vuodelta 1997. AOP

– Tilanne muuttui vasta, kun tultiin 1990-luvulle. Muistan, kuinka osallistuin 1980-luvulla MoMA-museossa ryhmänäyttelyyn. Useat taiteen keräilijät tulivat sanomaan minulle, että työni ovat hyviä, mutta niitä ei kannata ostaa, sillä he eivät kerää valokuvia, vain kuvataidetta.

Nyt Cindy Sherman saa nauttia gurun asemasta. Suurnäyttely Lontoon sydämessä (siirryt toiseen palveluun) avautuu 15. kesäkuuta.

