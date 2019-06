Uusia ystäviä, painonpudotusta ja lakineuvontaa – Tällaista on Trumpin ex-asianajajan elämä kaltereiden takana

Michael Cohenille kuuluu hyvää.

Amerikkalaisviestimien mukaan presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja on saanut vankilassa uusia ystäviä ja häntä pidetään osastonsa julkkiksena.

– Ihmiset kysyvät häneltä oikeusopillisia neuvoja. Hän on yksi vankilan suosituimmista kavereista, Cohenin tunteva henkilö kuvaili Daily Beast uutissivustolle. (siirryt toiseen palveluun)

– Cohen yllättyi positiivisesti, että kaikki ovat niin asiallisia. Hänelle on itse asiassa annettu neuvoja vankilaelämään ja syömäänkin on pyydetty, lähde kertoi uutiskanava CNN:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Cohen tuomittiin joulukuussa veronkierrosta, valehtelusta kongressille sekä vaitiolorahan järjestämisestä kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Hän maksoi hiljaisiksi aikuisviihdetähdet Stormy Danielsin ja Karen McDougalin, jotta nämä eivät kertoisi julkisuuteen väitetyistä seksisuhteistaan Trumpin kanssa.

Tällaiset tarinat ovat käypää valuuttaa vankilassa.

– Ihmiset tulevat hänen luokseen kyselemään Trumpista ja Story Danielsista, nimetön lähde kertoi Daily Beastille.

Vankila huolestutti

CNN:n mukaan Manhattanin luksusasunnon vaihtuminen selliin huolestutti Trumpin entistä oikeaa kättä.

Lukuisat niin sanottua vankilakonsultointia tarjoavat yritykset lähestyivätkin Cohenia ennen tuomion suorittamista. Cohen kuitenkin tiettävästi kieltäytyi näistä palveluista.

Yksi tällaisista yrityksistä on ex-vanki Larry Levinen luotsaama Wall Street Prison Consultants, joka antaa ensikertalaisille neuvoja siitä, miten pärjätä kaltereiden takana.

Levinen mukaan vankien ystävyys ei ole täysin pyyteetöntä. Vangit saattavat yrittää napata Cohenista valokuvan, jonka he voisivat myydä kovasta hinnasta lehdistölle.

Kamerakännykät ovat vankilassa kiellettyjä, joten riskit ovat korkealla.

– Jos jäät kiinni siitä paskasta, v***ksi meneen, kokemusasiantuntija Levine arvioi Daily Beastille.

Liikuntaa ja kosher-aterioita

Juutalaisuutta tunnustava Cohen halusi suorittaa rangaistuksensa Otisvillen rangaistuslaitoksessa, jossa suuri osa vangeista on juutalaisia. Reilun sadan kilometrin päässä New Yorkista sijaitsevassa vankilassa tarjoillaan kosher-aterioita ja siellä on mahdollista noudattaa sapattia.

Kyseessä on matalan turvallisuuden rangaistuslaitos, jossa vangeilla on verrattain paljon vapautta. Cohenin on raportoitu kuntoilevan päivittäin ja laihduttaneen kymmenkunta kiloa.

Cohenin asianajajan Lanny Davisin mukaan hänen päämiehensä voi Otisvillessa kohtuullisen hyvin.

– Kun me juttelemme, hän piristää minua. Hän kysyy, miten minulla menee, eikä siis toisinpäin. Se on klassista Michael Cohenin, Davis kuvaili CNN:lle.

Ei ainoa julkkis

Cohenin asema Trumpin entisenä luottomiehenä voi asettaa hänet vankilan sosiaalisen hierarkian yläpäähän. Cohen ei kuitenkaan ole ainoa Otisvillessä istuva julkisuuden henkilö.

Myös huijaukseksi paljastuneen Fyre Festivaalin perustaja Billy McFarland suorittaa vankilassa kuuden vuoden tuomiota kahdesta petoksesta.

Suomalaisittain kaikista tunnetuin nimi vankilassa lienee kuitenkin Mike “The Situation” Sorrentino. Tosi-tv-sarja Jersey Shoren tähti istuu Otisvillessä kahdeksan kuukauden tuomiota veropetoksesta.

– Kaverit sisäpuolelta sanoi, että Cohenilla menee ok, entinen Otisvillen vanki Lawrence Dressler kertoi Daily Beastille.

– Hän hengailee juutalaisen porukan kanssa. Ei ole ollut draamaa hänen suhteen. Kuulemma enemmän draamaan ollut The Situationin kanssa, Dressler jatkoi.

Cohenin on määrä vapautua joulukuussa 2021.

