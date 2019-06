Etelä-Korean presidentti tuli oppimaan Suomen startup-menestyksestä – Niinistö tarjoaa "hyviä palveluksia" Pohjois-Korea-neuvotteluihin

Kun Etelä-Korean ja Suomen presidentit tapaavat, tärkein puheenaihe ei löydy kummastakaan maasta. Sen sijaan maiden yhteinen huoli on Pohjois-Korea, jonka aikeita pähkäilivät maanantaina Helsingissä presidentit Moon Jae-in ja Sauli Niinistö.

Niinistö ja Suomeen sunnuntaina kaksipäiväiselle valtiovierailulle saapunut Moon kommentoivat Pohjois-Korean tilannetta keskusteluidensa jälkeen Presidentinlinnassa.

Moonin mielestä marraskuun 2017 jälkeinen kehitys on ollut hyvin myönteistä ja hän uskoo, että neuvottelut Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean kanssa jatkuvat.

– Rauhanprosessi on hyvin vahva. Suomi on valmis tarjoamaan hyviä palveluksia, ja jos jatkossa tarvetta on, niin olemme hyvin avoimia, Niinistö totesi.

Suomessa on pidetty Koreoiden välisiä keskusteluita matalalla profiililla, mutta niille ei ole suunnitteilla jatkoa.

Etelä- ja Pohjois-Korean diplomaattinen liennytys pysähtyi Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean tuoreimman huippukokouksen jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat Vietnamissa helmikuun lopussa, mutta eivät edenneet Pohjois-Korean ydinaseriisunnassa ja Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden purkamisessa.

Startup-oppia Aalto-yliopistosta

Presidentinlinnassa allekirjoitettiin ministeritasolla neljä yhteisymmärryspöytäkirjaa lähinnä eri alojen taloudellisesta yhteistyöstä. Suomessa niillä ei ole erityistä poliittista merkitystä, mutta Itä-Aasian maiden kanssa yhteistyötä on tapana raamittaa virallisten pöytäkirjojen avulla.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja presidentti Sauli Niinistö keskustelivat Presidentinlinnassa. Karoliina Simoinen / Yle

Kaupallisesti Suomi kiinnostaa Etelä-Koreaa lähinnä siksi, että ja Etelä-Koreassa halutaan ottaa mallia suomalaisesta startup-kulttuurista. Presidentti Moon käy Aalto-yliopistossa ja osallistuu yritysfoorumiin. Tarkoitus on vastedes tiivistää yhteistyötä maiden startup-yritysten toiminnassa.

Maat sopivat myös suorasta lentoyhteydestä Helsingin ja Busanin kanssa. Presidentti Moonin mukaan kyse on ensimmäisestä lentoyhteydestä Busanin miljoonakaupungista Eurooppaan.

Presidentti Moon korosti Suomen ansioita innovoinnissa, mutta myös hyvinvointivaltion rakentamisessa.

Presidentti Niinistön mielestä puolestaan suomalaisissa ja eteläkorealaisissa on samanmielisyyttä.

–Kutsumme sitä Suomessa sisuksi, Niinistö sanoi presidenttien tiedotustilaisuudessa, ja totesi sen tarkoittavan myös vastuuntuntoa ja ahkeruutta.

Kaksi hitech-maata

Sekä Etelä-Korea että Suomi ovat hitech-maita, mutta yritystoiminnan rakenne on erilainen. Etelä-Koreassa kasvuyritysten syntymistä jarruttavat asenteet – uskallusta kokeiluihin on vähemmän, koska yrityksen konkurssia pidetään suurena epäonnistumisena.

Suomen pk-sektoria puolestaan pidetään Etelä-Koreassa esimerkillisenä, koska Etelä-Koreassa talouselämää hallitsevat jättimäiset yritykset. Samsung on noussut samantapaiseen asemaan kuin Nokia parhaina vuosinaan Suomessa.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in ja Suomen presidentti Sauli Niinistö keskustelivat Presidentinlinnassa delegaatioidensa kanssa. Karoliina Simoinen / Yle

EU:n ja Etelä-Korean välisestä vapaakauppasopimuksesta huolimatta Etelä-Koreassa on rajoituksia, joiden poistamisesta Suomi hyötyisi.

Esimerkiksi koulutusvientiä voisi auttaa se, että suomalaiset saisivat opettaa Etelä-Koreassa englantia. Nykyisin englantia saavat opettaa vain korealaiset ja ne, jotka puhuvat englantia äidinkielenään.

Moon tuli Suomeen osana kolmen Pohjoismaan kiertuetta, jonka ajoituksen taustalla on lähinnä perinteiden vaaliminen. Suomesta matka jatkuu keskiviikkona Ruotsiin ja Norjaan, joiden kanssa Etelä-Korea solmi diplomaattisuhteet 60 vuotta sitten.

Edellinen presidenttitason vierailu Etelä-Koreasta Suomeen oli 13 vuotta sitten, jolloin presidentti Tarja Halonen otti vastaan presidentti Roh Moo-hyunin.

Presidentti Niinistö vieraili Etelä-Koreassa viimeksi vuonna 2012 ydinturvahuippukokouksen yhteydessä.

