Suomalaisfirma Remedy Entertainment mukana sovittamassa yhtä maailman suosituimmista tietokonepeleistä Xboxille – "Tämä on meille oikeasti iso juttu"

Crossfire-tietokonepeli saapuu Xbox One -alustoille vuonna 2020.

Crossfire-tietokonepeli saapuu Xbox One -alustoille vuonna 2020. Mårten Lampén / Yle

Uuden CrossfireX:n on tarkoitus tulla myyntiin vuonna 2020. Remedy Entertainment tuottaa korealaisen Smilegate-peliyhtiön kanssa jo seuraavaa Crossfire-projektia.

Yli 600 miljoonaa pelaajaa kymmenessä vuodessa maailmanlaajuisesti kerännyt Crossfire-tietokoneräiskintä saapuu Xbox One -alustoille vuonna 2020. Mukana kehitystyössä on suomalainen, kansainvälisesti menestynyt Remedy Entertainment, joka tunnetaan hiteiksi nousseista toimintapeleistä Max Payne ja Alan Wake.

Crossfire Korealaisen Smilegaten supersuosittu ensimmäisen persoonan ammuntapeli Crossfire julkaistiin alun perin keväällä 2007.

Pelissä kaksi palkkasotilasryhmää, Black List ja Global Risk, taistelevat vastakkain. Pelaaja liittyy toiseen ryhmään ja taistelee toista vastaan.

Peli on erityisen suosittu Kiinassa ja Etelä-Koreassa.

660 miljoonalla pelaajallaan Crossfire on yksi kaikkien aikojen pelatuimmista videopeleistä.

Se on myös yksi historian eniten tuottaneista peleistä. Crossfire oli vuoteen 2018 tuottanut yhteensä lähes 11 miljardia dollaria.

Korealaisen Smilegaten luoma ja omistama peli saa Xbox Onella nimekseen CrossfireX. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Crossfire siirretään tietokoneympäristöstä konsoleille.

Remedy Entertainment vastaa pelin yksinpelikampanjasta, ja siihen käytetään yhtiön omaa Northlight-peliteknologiaa. Muu peli hyödyntää Unreal Engine 4:ää.

– Tämä on meille oikeasti todella iso juttu. Emme ole aikaisemmin tehneet ensimmäisen persoonan räiskintäpelejä. Suuri ponnistus oli myös se, että lähdimme tekemään toisen firman peliä, Remedy Entertainmentin sijoittajasuhdevastaava Lauri Haavisto sanoo.

Monivuotinen projekti päätökseen

Remedy Entertainment päätyi Crossfireen mukaan loppuvuodesta 2015, kun Smilegate ilmoitti etsivänsä projektiin yhteistyökumppaneita.

Pitkä työ on saatu nyt päätökseen, ja yksinpelikampanja onkin saatu valmiiksi. Korealaiset halusivat työskennellä sellaisen pelivalmistajan kanssa, joka on tunnettu laadukkaista tarinallisista yksinpelikampanjoista.

Yhteistyökuvio muodostui lopulta melko helposti, eikä osapuolilla ole ollut työnjäljestä valittamista. Pelin tuoreen trailerin voi katsoa täältä (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen, ja tunne on ollut selvästi molemminpuolinen, Haavisto sanoo ja kertoo, että Remedy Entertainment tuottaa yhdessä Smilegaten kanssa jo seuraavaa Crossfire-peliprojektia. Siitä ei voi vielä paljastaa mitään, ei edes arvioitua julkaisuajankohtaa.

Remedy Entertainment on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä. Vuonna 1995 perustetun espoolaisen kehittäjän uusin peli on yliluonnollinen toimintapeli Control, joka julkaistaan Playstation 4-, Xbox One- ja PC-alustoille 27. elokuuta 2019.

Lue lisää:

Pelit ovat jo niin realistisia, että ne tarvitsevat omat vaatesuunnittelijansa: Näin Heli Salomaa puki Remedyn odotetun Control-pelin hahmot

Peli voi olla myös taideteos eikä pelkkä talousnumero – "Minua on jo pitkään rieponut tapa, jolla peleistä puhutaan"

Remedy esitteli uutuuspeliään Los Angelesissa – traileria seurasi suosionosoitukset ja syöksyvä osakekurssi