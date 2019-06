2000 kalkkunaa laiduntaa Bengtsin tilalla Närpiössä – alan pioneeri puolustaa lintujen ulkona kasvattamista: "Kuluttajat näkevät mitä me teemme"

Kristian Bengts kasvattaa kalkkunoita toisessa polvessa. Tytär Amanda on jo oppia saamassa.

Kristian Bengts on hakenut mallia kalkkunantuotantoon ulkomailta. Ensimmäiset laidunkalkkunat hän kasvatti vuonna 2013.

Aurinko paahtaa ja lämpömittari kipuaa kohti 30 astetta. Bengtsin perheen maatilalla Pohjanmaalla Närpiön Övermarkin kylässä laitumelle lasketut kalkkunat vaikuttavat varsin tyytyväisiltä oloonsa.

Tilan isäntä Kristian Bengts huomauttaa, että laji on alunperin lähtöisin Meksikosta.

– Kyllä lämpö on niille tuttua, mutta muutos viileästä lämpöiseen vaatii ensin vähän totuttelua.

10 000 neliön laitumella viettää kesää 2000 kalkkunaa. Osa linnuista hakeutuu laitumelle kasattujen olkipaalien varjoon.

– Ne pitävät siestaa´ja yöllä liikkuvat ehkä enemmän, kun on viileämpää, selvittää Bengts.

Mallia ulkomailta

Bengts on laidunkalkkunoiden kasvattajana edelläkävijä Suomessa. Mallia hän on hakenut kalkkunantuotannon ja -kulutuksen isoista maista kuten Englannista, Ranskasta ja USA:sta. Näissä maissa free range -konsepti on yleinen, mutta Suomessa kalkkunoiden taivasalla kasvattaminen ei ole saanut jalansijaa.

Edes Bengtsin tilan hyvät kokemukset eivät ole kannustaneet muita yrittämään.

– Kalkkunoiden kasvattaminen ulkona vaatii erityisosaamista ja on työläämpää kuin sisällä kasvattaminen, selittää tilannetta toiminnanjohtaja Hanna Hamina Siipikarjaliitosta.

Seitsemän vuoden kokemuksella Kristian Bengts sanoo, että töitä ulkona kasvattaminen teettää ja muitakin haasteita se tuo.

Ulkona kalkkunat ovat alttiimpia taudeille kuin sisällä ja petoeläimetkin niitä uhkaavat. Bengts tuo kuitenkin mielummin esiin tuotannon hyviä puolia.

– Tässä on se etu, että kuluttajat näkevät mitä me teemme. Meille on rakentunut kanta-asiakaskunta, joka ostaa meiltä kalkkunat jouluksi ja se joukko kasvaa koko ajan.

Kesäkuun alussa kalkkunat ovat 7-viikkoisia. Niiden laidunkausi jatkuu elokuulle asti. Sen jälkeen linnut viedään teurastettaviksi.

Bengtsin Hemmanet-tilalta laidunkalkkunat myydään suoraan kuluttajille. Tilalla on myös perinteistä kalkkunantuotantoa. Sisällä kasvaneet linnut menevät teollisuuden käyttöön.

Hygieniasulku ja sähköpaimen

Lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi Ruokavirasto ohjeistaa, että siipikarja ja muut kotieläiminä pidettävät linnut on suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan. Kalkkunoiden laidunkausi voi alkaa siksi vasta kesäkuun alussa.

– Tautiriski otetaan huomioon monin järjestelyin ja huolehdimme siitä, että hygieniataso on korkea, selvittää Kristian Bengts ja opastaa vieraat laitumelle hygieniasulun läpi.

Muullakin tavoin ulkoisiin uhkiin varaudutaan. Sähköpaimen valvoo, että alueella satunnaisesti liikkuvat sudet ja ketut eivät pääse lintujen kimppuun.

– Kerran kettu pääsi aitojen sisälle, mutta muita vastoinkäymisiä ei ole olllut.

Utelias kalkkuna

Toisessa polvessa kalkkunoita kasvattava Kristian Bengts on hakenut laiduntamiselle mallia ulkomailta, mutta sellaisenaan tuontotapaa ei ole voinut sieltä Suomeen kopioida.

– Idea on sovellettu Suomen olosuhteisiin. Paljon on pitänyt oppia uutta ja ajattelutapaakin on ollut pakko muuttaa.

Bengtsin kokemukset kuitenkin osoittavat, että kalkkunoita voidaan Suomessa kasvattaa ulkona ympäri vuorokauden. Suomen säät ovat sopineet linnuille hyvin.

Laitumen keskellä on tilava sääsuoja, jossa linnuille on tarjolla jatkuvasti rehua ja vettä. Kalkkunat saavat itse valita ovatko ne sisällä sääsuojassa vai ulkona laitumella. Bengts on todennut, että suojaan linnut hakeutuvat lähinnä kovan tuulen tai kaatosateen takia.

– Kylmäkään niitä ei häiritse. Olen täällä käynyt joskus kylmänä yönä katsomassa taskulampun kanssa ja huomannut, että ne makaavat silloinkin mielellään ulkona.

Kristian Bengts kävelee laitumella Amanda-tyttären kanssa. Näyttää ja kuulostaa siltä, että kalkkunoilla on isännälle paljon asiaa.

– Kalkkuna on utelias ja sosiaalinen eläin, ne seuraavat mielellään perässä, kun liikumme täällä.