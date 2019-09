Varusmiehet kolarissa Kemijärvellä – ei tietoa vakavista loukkaantumisista

Kainuun prikaatin varusmiehiä joutui tänään liikenneonnettomuuteen noin kuudelta illalla, tiedottaa Kainuun prikaati.

Varusmiehistä viisi vietiin ambulanssilla ja seitsemän puolustusvoimien ajoneuvoilla tarkastettaviksi Lapin keskussairaalaan.

Onnettomuus tapahtui kesken Pohjoinen 19 -paikallispuolustusharjoituksen tiellä 82 Ketolan ja Kemijärven välillä, kun Pasi-miehistönkuljetusajoneuvo törmäsi toisen Pasin perään, etummaisen väistäessä poroa.

Ajoneuvoissa oli yhteensä 28 henkilöä, joista 27 oli varusmiehiä ja yksi henkilökunnan jäsen. Viisitoista varusmiestä on tarkkailtavana Sarriojärven leirisairaalassa.

Harjoituksen johtaja: "Ei tietoa vakavista loukkaantumisista"

Harjoituksen johtaja, eversti Jari Osmosen mukaan tällä haavaa ei vaikuta siltä, että kukaan sairaalaan viedyistä olisi vakavasti loukkaantunut.

– Tässä vaiheessa ei ole tietoa mistään vakavista loukkaantumisista. Meillä on kuitenkin varotoimenpide, että käytetään tarkistuttamassa sairaalassa.

– Aina kun on kyse onnettomuudesta, jossa varusmiehiä on mukana, toimitaan näin.

Osmonen oli vielä yhdeksän aikaan illalla melko vähäsanainen tapahtuneesta. Hän ei itse ollut paikalla onnettomuuden tapahtuessa.

– Minun saamien tietojeni mukaan siinä on poroa väistetty ja sitten vielä on aurinko häikäissyt. Siinä on peräänajosta ollut kyse.

Onnettomuudessa olleet varusmiehet ovat olleet yhteydessä läheisiinsä.

Poliisi tutkii tapahtunutta.