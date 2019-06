Isoisä auttoi, kun Kerttu Haapasalmi, 23, tuli ulos kaapista – tällaisia ennakkoluuloja lesbot joutuvat kohtaamaan

Perjantaina tamperelaista opiskelijaa Kerttu Haapasalmea, 23, jännittää. Tänään selviää, miten hän pärjää Miss Gay Finland -kilpailussa.

Kilpailu liittyy Pirkanmaan Pride-viikkoon, jota vietetään tällä viikolla. Helsingissä kulkue on juhannuksen jälkeen.

Kaikki kilpailijat ovat seksuaalivähemmistön edustajia, silti jokainen on erilainen persoona. Tämän Kerttu Haapasalmi on oppinut itse vuosien aikana.

– Kun tulin kaapista ulos, ajattelin itsekin tosi vääristyneesti, että kaikkien lesbojen tulee olla niin sanotusti rekkalesboja. Pitää olla lyhyet hiukset, maskuliiniset vaatteet ja niin sanotusti äijä. 23-vuotiaana olen tajunnut, että jokainen saa olla juuri sen näköinen kuin haluaa.

Välillä Haapasalmi haluaa itse pukeutua kukkamekkoon, tänään taas shortseihin.

Isoisän kanssa sateenkaarimessussa

Kerttu Haapasalmi kielsi pitkään homoseksuaalisuuden itseltään. Hän huomasi yläasteella, että pitää tytöistä. Rippikoulukesänä hän sanoi asiasta ääneen.

– Myöhemmin selvisi, että kaikki muut jo tiesivät. He vain odottivat, koska uskallan sanoa asian ääneen.

Sama ihminen voi pukeutua eri päivinä eri tavoilla ilman että häntä tarvitsee luokitella. Marko Melto / Yle

Vanhemmat ottivat asian hyvin, vaikka Haapasalmi kertoi asian huutaen. Häntä lämmittää erityisesti isoisän reaktio.

– Edesmennyt isoisäni tuli prideille ja kävimme sateenkaarimessussa. Se oli tajuttoman tärkeää. Pappa oli yli 80-vuotias ja tuli heiluttamaan sateenkaarilippua. Jälkikäteen olen tajunnut, kuinka arvokas ele se oli.

Ensimmäinen Pride-marssi oli tärkeä. Välittävä ja rakastava ilmapiiri teki vaikutuksen, oli tärkeä saada olla oma itsensä.

"Pelko johtuu tietämättömyydestä"

Sukupuolivähemmistöihin liittyy paljon ennakkoluuloja.

– Minua on kiusattu yläasteella siitä, että olen lesbo. Jotkut ovat sanoneet, että älä nyt vaan minua rupea iskemään. Veikkaan, että pelko johtuu tietämättömyydestä.

Haapasalmi muistuttaa, etteivät homoseksuaalit koko ajan mieti iskemistä tai seksiä, kuten eivät heterotkaan.

Kerttu Haapasalmi sanoo, että välillä tuntuu, että lesbot pääsevät helpommalla kuin homot.

– Sanotaan, että on ihan ok olla lesbo, mutta homoja en siedä. Se on kurjaa. Miten se menee sillä tavalla?

Haapasalmen kokemuksen mukaan henkilön oma sukupuoli voi vaikuttaa asenteisiin. Naiset saattavat pitää homoja kivoina poikakavereina, joiden kanssa voi shoppailla. Tämäkin on kuitenkin yksi stereotyyppi.

"Kyse on kahden naisen suhteesta"

Naisiin ja miehiin liitetyt uskomukset näkyvät myös siinä, miten seurustelusuhteissa uskotaan sitoutumiseen.

– Millä lesbo tulee toisille treffeille? Muuttoautolla. Entä homo? Ai, mille toisille treffeille? Tämä on ehkä yleisin stereotypia.

Homo voi haaveilla häistä siinä, missä lesbo ei halua sitoutua. Sama koskee heterosuhteita.

Yleinen väärä uskomus liittyy myös maskuliinisuuteen.

– Tosi usein jotkut kysyvät, kumpi on suhteen mies. Siinähän ei ole yhtään miestä, koska kyse on kahden naisen suhteesta. Se ei muuta asiaa, vaikka toisella olisi lyhyet hiukset, Kerttu Haapasalmi oikoo.

Kerttu Haapasalmi tekee töitä kehitysvammaisten asumisyksikössä ja nauttii asiakkaiden aitoudesta. Marko Melto / Yle

Toiset taas ajattelevat, että naisten keskinäinen parisuhde olisi helpompi kuin heterosuhde, koska pariskunta ymmärtää toisiaan paremmin.

– Voin sanoa, etten usko, että se on helpompaa. Voit kuvitella, jos on kaksi ihmistä, joilla on pms-oireet yleensä samaan aikaan. Kommunikaatio on mielestäni ehkä helpompaa ja on enemmän samaistumispintaa. Ihan yhtä lailla kuitenkin riidellään kotitöistä ja vähän kaikesta, Haapasalmi sanoo.

Maailman kaunein ihminen bussipysäkillä

Uuden henkilön tapaamisessa on aina läsnä epävarmuus. Ei voi varmasti tietää, ajatteleeko henkilö samoin.

– Jotkut puhuvat omaavansa homotutkan, mutta eihän se selviä kuin kokeilemalla.

Kerttu Haapasalmi alkoi seurustella pari päivää sitten. Hän tapasi bussipysäkillä naisen. Myöhemmin hän kirjoitti someen tavanneensa maailman kauneimman ihmisen.

– Kirjoitin: Voi, kun löytäisit minut joskus. Sitten löysimme toisemme Tinderissä.

Kehitysvammaisten oikeudet

Kerttu Haapasalmi valmistuu pian lähihoitajaksi. Hän on parhaillaan töissä kehitysvammaisten asumisyksikössä. Yksi tilanne vapaa-ajalla on jäänyt mietityttämään häntä.

Kerttu Haapasalmi oli uimahallissa, kun saunassa kehitysvammainen asiakas alkoi ihastella hänen tatuointejaan.

– Sitten hän kysyi, onko minulla poikaystävää. Sanoin, että ei, mutta tyttöystävä löytyy. Hän sanoi, että tykkää myös tytöistä, vaikka on tyttö. Kehitysvammaisen tytön ohjaaja sanoi, ettet sinä voi tuollaista puhua, mieti nyt, mitä äitisikin sanoo.

Tyttö ja ohjaaja lähtivät saunasta. Kerttu Haapasalmi ei ehtinyt saada suutansa auki.

– Minulla on niin paljon asioita, joita olisin halunnut sanoa. Olisin sanonut, että hän saa olla sitä, mitä on. Jos tuntuu, että tykkää tytöistä, siinäpähän tykkää.

– Luulisi, että herran vuonna 2019 saa olla sitä mitä haluaa.

Kerttu Haapasalmi sanoo, että kehitysvammaisia ja heidän ohjaajiaan tulisi kouluttaa siinä, miten seksistä voi puhua. Marko Melto / Yle

Kehitysvammaisten seksuaalisuudesta puhutaan Haapasalmen mukaan todella vähän ja tieto on vajavaista.

– Pelkästään se, että on heterosuhteessa kehitysvammaisena, on tabu. Saatikka, että sinulla on seksuaalisia haluja ja haluat toteuttaa niitä. Se on niin vaiettu asia, ettei sitä edes halua miettiä.

Kunnollista seksivalistusta

Kerttu Haapasalmen mukaan kehitysvammaisten kanssa työskenteleviä pitäisi kouluttaa paremmin. Myös kehitysvammaisille pitäisi antaa seksivalistusta samaan tapaan kuin nuorille peruskoulussa.

– Pitäisi kertoa, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Kuinka tutustuu itseensä ja kuinka oppii sanomaan ei. On paljon kehitysvammaisia, jotka eivät pysty kommunikoidaan puheen avulla eivätkä tiedä, missä omat rajat kulkevat.

Kerttu Haapasalmi puhuu seksuaalivähemmistöjen ja kehitysvammaisten oikeuksien puolesta.

