Törttöilevä aikuinen on vesipuistojen vaarallisin vieras – onnettomuuksia sattuu, kun vesiliukumäkien painorajoituksista ei piitata

Vesiliukumäkeä pitkin kiitää rengas, jonka kyydissä on kaksi aikuista. Vauhti kasvaa liian kovaksi, sillä aikuisilla on liian paljon painoa. Liukumäen loppuosassa on ylämäki, jonka tarkoitus on hiljentää vauhtia ennen veteen tuloa. Renkaan vauhti on kuitenkin niin kova, että ylämäkeen tullessaan he lentävät renkaan kyydistä ja iskeytyvät mäkeen.

Tässä on yksi esimerkki viime kesänä kotimaisissa ulkovesipuistoissa sattuneista onnettomuuksista.

Vesipuistojen turvallisuutta valvovalle Tukesille ilmoitettiin viime kesänä kolme vakavampaa onnettomuutta. Ne kaikki sattuivat vesiliukumäissä ja johtuivat asiakkaiden sääntörikkeistä.

Onnettomuuksista kaksi johtui siitä, että aikuiset ihmiset eivät noudattaneet sääntöjä. Yhdessä lapsi pääsi menemään vesiliukumäkeen liian aikaisin ja törmäsi toiseen laskijaan. Onnettomuuksista selvittiin eriasteisilla ruhjeilla.

Maailmalta on kuultu uutisia myös kuolemaan johtaneista onnettomuuksista.

Toistuvista rikkeistä seuraa puistosta poistaminen

Kuluttajapalvelujen turvallisuutta Tukesissa valvova Konsta Kulmala sanoo, että kotimaisten vesipuistojen suurin tuvallisuusuhka aiheutuu sääntöjä piittaamattomista asiakkaista.

Kalajoen Jukuparkin puistonjohtaja Stephan Kristiansson ja Puuharyhmä Oyj:n varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää vahvistavat asian. Puuharyhmään kuuluvat Serena, Puuhamaa, Tropiclandia ja Visulahti.

Järvenpään mukaan esimerkiksi Serenasta joudutaan joka kesä poistamaan asiakkaita, jotka eivät noudata sääntöjä ja ovat vaaraksi. Tapaukset ovat kuitenkin yksittäisiä ja harvinaisia.

Vesiliukumäkien turvallisuusohjeet uusitaan ennen Jukuparkin avaamista. Marko Väänänen / Yle

Yleensä vaaraa aiheuttavat ovat 13-27-vuotiaita poikia ja poikaryhmiä, joilla ei ole vanhempia mukana, Järvenpää kertoo.

Kristianssonin mukaan Kalajoella asiakkaat ovat pääosin lapsiperheitä ja vakavat rikkeet ovat harvinaisia. Yleensä riittää, että väärästä toiminnasta huomautetaan kerran.

Kristianssonin mukaan lasten vanhemmat voisivat kuitenkin ohjeistaa jälkikasvuaan paremmin ja myös valvoa heitä.

– Esimerkiksi 3-vuotiaat ovat todella nopeita ja ehtivät kauas, jos vanhemman katse jää kännykkään.

Myös Järvenpää muistuttaa, että vastuuta lasten valvonnasta ei voi siirtää henkilökunnalle.

Kalajoen Jukuparkissa uinninvalvojia on sekä allasalueilla että liukumäissä pitämässä vahtia.

Uinninvalvojana työskentelevä Jemina Alavesa kertoo, että suurimmaksi osaksi mäissä käyttäydytään hyvin, mutta aina on sellaisiakin, jotka eivät tottele.

– Heitä joudutaan erikseen huomauttamaan säännöistä.

Ylipainoa on vaikea valvoa

Vesipuistojen vesiliukumäet on merkitty opaskyltein ja niissä kerrotaan esimerkiksi, kuinka mäestä tulisi laskea, kuinka monta henkilöä voi olla yhtä aikaa ja mikä on laskijoiden enimmäispainoraja.

Esimerkiksi Kalajoella painoraja vaihtelee 90–150 kilogramman välillä.

Vahinkoja voi sattua esimerkiksi silloin, kun painoa on liikaa. Vauhti voi kasvaa liian kovaksi ja esimerkiksi renkaan kyydistä voi pudota.

– Yli laidan kenenkään ei kuitenkaan pitäisi päätyä, sillä laidat estävät sen, Jukuparkin puistonjohtaja Kristiansson sanoo.

Myös laskutapoja tulisi noudattaa, ettei veteen päädy väärässä asennossa.

Vesiliukumäkiin on erilaisia painorajoituksia, jotta vauhti mäissä pysyy turvallisena. Marko Väänänen / Yle

Liian painavien ihmisten mäkeen menoa on kuitenkin vaikea valvoa, Kristiansson sanoo.

– On lähinnä asiakkaan omantunnon kysymys, meneekö mäkeen liian painava ihminen. Jos laskijoina on kaksi isokokoista aikuista, silloin puuttuminen on helpompaa.

Tukes on väläyttänyt vesiliukumäkien valvontaan vaakoja, jotka osoittaisivat, onko laskijoilla liian paljon painoa.

Kristiansson ei kuitenkaan asiasta innostu, sillä paino on suomalaisille herkkä asia. Se voisi myös aiheuttaa kiusallisia tilanteita.

Asiakkaiden arvaamattomuus voi yllättää

Ulkovesipuistojen valvonta siirtyi kunnilta Tukesille kolme vuotta sitten. Viime kesänä tehtyjen tarkastusten mukaan vesipuistoissa ei ollut isoja puutteita.

Puistojen tulisi tehdä vakavista tai palveluun liittyvistä vahingoista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitus, mutta valtaosa tapauksista jää todennäköisesti ilmoittamatta, Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuudesta vastaava Konsta Kulmala sanoo. Se johtuu osittain tietämättömyydestä, sillä valvonta on muuttunut.

Osa uinninvalvojista työskentelee huoltotöissä ennen vesipuiston avaamista. Marko Väänänen / Yle

Kalajoella yleisin vahinko syntyy jo ennen altaaseen pääsyä.

– Vaikka tämä on vesipuisto, niin yleisin vamma on asfaltti-ihottuma. Lapset lähtevät juoksemaan ja jalat eivät pysy mukana. Silloin kaadutaan, tulee pientä ruhjetta polviin tai käsiin, mutta niistä selvitään useimmiten laastarilla, Kristiansson kertoo.

Petteri Järvenpää kertoo, että puistojen turvallisuus on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä, sillä asiakkaat eivät palaa, mikäli kokevat olonsa turvattomaksi.

Valvonta ja kirkkaat vedet edesauttavat onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä, mutta välillä asiakkaat voivat tempauksillaan yllättää.

– Kerran uimataidoton ulkomaalaismies laski vesiliukumäestä syvään altaaseen ja hän oletti, että vedestä nouto kuuluu palveluun, Järvenpää sanoo.

