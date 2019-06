Ammattikouluun hakee enemmän opiskelijoita kuin lukioon – silti koulutukseen kohdistuu vähätteleviä ennakkoluuloja

Ammattikoulutukseen hakeneiden määrä on noussut huomattavasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Silti koulutus kantaa vielä osittain vähättelevien asenteiden taakkaa.

Jos Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton Sakki ry:n puheenjohtaja Elias Tenkanen voisi poistaa yhden stereotypian ammattikoulusta, olisi se amiksen jälkeiseen elämään liittyvät ennakkoluulot.

– Ammattikoulutus on muuttunut valtavasti Suomessa, jos vertaa vaikka 70-luvun amikseen. Korkeakouluun ja yliopistoon on nykyään mahdollista edetä myös amiksesta, Tenkanen sanoo.

Ajatukset siitä, että "duunarin työt eivät ole juhlistamisen arvoisia" elävät pitkään, jollei niitä itse lähde kumoamaan, muistuttaa Sakki ry:n puheenjohtaja Elias Tenkanen. Laura Hyyti / Yle

Peruskoulun päättävistä koululaisista noin 42 prosenttia valitsee nykyään ammattikoulun ensisijaiseksi jatko-opiskelupaikaksi. Hakijoiden määrä on noussut kymmenen prosenttia 2000-luvun alusta. Aikuisopiskelijat mukaan luettuna tämän kevään yhteishaussa ammattikoulun valitsi 51 prosenttia hakijoista.

Vaikka ammattikoulu ja lukio ovat nykyään lähempänä toisiaan suosiossa, ammattikoulusta on olemassa yhä vähätteleviä ennakkoluuloja. Elias Tenkanen kokee, että stereotypiat amiksesta nousevat esille erityisesti niissä ihmisissä, joilla ei ole kosketusta ammatilliseen koulutukseen omassa elämässä.

Amiksilta toivotaan enemmän meteliä koulutuksesta

Ammattikoulutuksen yleistymisestä huolimatta lukio ja sen juhlistamiseen liittyvät asiat nousevat useasti enemmän esille. Elias Tenkasen mielestä koulutukseen liittyvät perinteet muuttuvat hitaasti ja sen takia muun muassa ylioppilasjuhlia hehkutetaan monesti ammattikoulun päättäjäisiä enemmän.

– Lukiolla on pitkät perinteet ja siihen on kuulunut pitkään vanhojen tanssien ja lakkiaisten kaltaiset juhlallisuudet. Amiksen puolelta löytyy 164 eri koulutusta. Ammattikoulussa on aina ollut laajaa moninaisuutta. Amiksilla ylpeys määrittyy enemmän omaan ammattiin, eikä koko ammattikouluun.

Elias Tenkasen mukaan ammattiin valmistuvaa juhlitaan monissa perheissä samalla tavalla kuin ylioppilasta, mutta juhlat eivät ole välttämättä itsestäänselvyys.

– Ammattikoulu on muuttunut niin paljon, ja sillä ei ole samanlaista juhlimisen perinnettä kuin lukiolla. Ylioppilaan juhlistaminen saattaa olla enemmän "oletus" kuin ammattiin valmistuneen kohdalla.

AMIS 2018 -tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ammattiin opiskelevat arvostavat vahvasti koulutustaan. Yhdeksän kymmenestä vastanneesta on ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammattikoulussa.

Ammattiin opiskelevien liiton puheenjohtaja kannustaa myös itse ammattikoululaisia pitämään enemmän meteliä omasta koulutuksestaan.

– Vanhat ajatukset siitä, että "duunarin työt eivät ole juhlistamisen arvoisia" elävät pitkään, jollei niitä itse lähde kumoamaan. Ammattikouluissa on nykyään todella laaja koulutusvalikoima ja niistä voi edetä pitkälle. Näitä asioita pitäisi nostaa enemmän esille, Tenkanen sanoo.

