Koululaisten yrittäjyyskasvatus alkaa kantaa hedelmää – kaverukset kehittivät vesiurheilusta itselleen kesätyön

Alaikäisten yrittäjien määrä on hienoisessa nousussa.

Seitsemäntoistavuotiaat Samu Sundell ja Kaarle Salmela paistavat itselleen grillissä hot dogit aamupalaksi. Nuoret miehet esittelevät merikontteihin rakennettuja toimitiloja, joissa on pieni kahvila, varastotila ja pukukopit. Tangoilla roikkuu liuta märkäpukuja ja kelluntaliivejä. Laudat on aseteltu telineisiin.

Sundell ja Salmela ovat nyt toista viikkoa yrittäjinä Vanajaveden rannalla South Beach Wake -vesiurheilupalveluyrityksessään, jonka asiakkaat voivat vuokrata käyttöönsä sup-lautoja, vesihiihtää ja vesilautailla wake boardilla.

Pojat palvelevat asiakkaita, huolehtivat laitteen pyörittämisestä ja opastavat asiakkaita suorituksissa. Päivistä tulee pitkiä, mutta oman lajin parissa työ ei aina edes tunnu työltä.

– Päivä alkaa, kun avataan kontit ja laitetaan kamat pihalle. Pannaan musa soimaan, juodaan kahvit ja odotetaan asiakkaita, kertoo Salmela.

Kaarle Salmela (vas.) ja Samu Sundell kulkevat joka päivä Tuusulasta Hämeenlinnaan töihin. Ensin junalla ja Samun äidin kyydillä. Heinäkuussa pojat saavat ajokortit. Hannu Harhama / Yle

Kaverit ihmettelevät

Matka kotoa Tuusulasta Hämeenlinnaan taittuu toistaiseksi Samu Sundellin äidin kyydissä tai junalla. Heinäkuussa pojat saavat ajokortit.

Nuoret ovat varsin tyytyväisiä ratkaisuunsa, vaikka mietittävää onkin ollut paljon.

– Kaikki on omalla vastuulla. Saa itse vaikuttaa kaikkeen, luettelee Kaarle Salmela yrittäjyyden hyviä puolia.

Samanikäiset kaverit ovat kummastelleet kaksikon ratkaisua lähteä vieraaseen kaupunkiin yrittäjiksi.

– Kaverit katsoivat vähän vinoon. Ei ehkä ihan päällepäin uskoisi, että tämmönen jätkä alkaa yrittäjäksi. Mutta kyllä ne varmaan ymmärtää, kun ne huomaa, että hyvin tämä lähtee pyörimään, sanoo Samu Sundell.

Onneksi kannustavaakin palautetta on tullut.

– Kun äidille ja sukulaisille on kerrottu, he ovat tsempanneet ja pitäneet ihan sairaan hienona juttuna, jatkaa Kaarle Salmela.

Nuorten yrittäjyys hienoisessa nousussa

Alaikäinen yrittäjä on edelleen harvinaisuus, vaikka nuorten yrittäjien määrä onkin nousussa. Verohallinnosta kerrotaan, että vuonna 2017 vajaa 250 alaikäistä sai tuloja yritystoiminnasta. Määrä on noussut kolmessa vuodessa lähes sadalla.

– Oppilaitoksissa tehdään hyvää työtä yrittäjyyden edistämiseksi. Se on varmasti suurin syy kiinnostuksen lisääntymiseen, pohtii yritys- ja yhteysmanageri Marko Ahtiainen Linnan seudullisesta elinkeinoyhtiö Kehitys Oy:stä.

Ahtiainen harmittelee, että Suomessa edelleen usein arastellaan yrittäjäksi ryhtymistä.

– Meillä nähdään pelkoja ja peikkoja, miksi yrittäjäksi ei kannata ryhtyä. Kannustaisin huomattavasti rohkeampaan ajatteluun, sanoo Ahtiainen.

Mitä yrittäjäksi ryhtyminen sitten nuorelta vaatii?

– Ensimmäisenä pitää olla utelias, rohkea ja päämääärätietoinen. Sen jälkeen kannattaa kerätä hyvä tiimi ympärille ja sitten tehdä hyvä liiketoimintasuunnitelma. Näillä pääsee pitkälle, ohjeistaa Ahtiainen.

Sundella ja Salmela avaavat työpäivän alkajaisiksi merikonttiin rakennetun palvelutoimiston. Hannu Harhama / Yle

"On tosi tehokasta näyttää ensin itse"

Samu Sundell ja Kaarle Salmela innostuivat vesiurheilukeskuksen yrittäjyydestä, koska ovat itsekin lajin harrastajia. Suurin osa poikien asiakkaista on vasta-alkajia, jotka kokeilevat wakeboardingia tai sup-lautaa ensimmäisen kerran.

Wake boarding on vesiurheilulaji, joka on saanut vaikutteita sekä lumilautailusta että vesihiihdosta. Aloittelijalle voi olla haastavaa päästä vauhtiin.

– Me on huomattu, että on tosi tehokasta näyttää ensin itse vedestä ja laiturilta lähtö, sanoo Samu Sundell ja rohkaisee laudan kanssa ensimmäistä kertaa laiturin reunalla istuvaa asiakasta.

Yritys- ja yhteysmanageri Marko Ahtiainen seuraa poikien työntekoa tyytyväisenä.

– Tämäntyyppinen yrittäjyys on loistava paikka kasvaa ja kehittyä.

Marko Ahtiaisen mukaan on mahdollista, että Salmela ja Sundell toimivat vielä vuosien jälkeen yrittäjinä. Todennäköistä kuitenkin on, että ajan myötä yrittäjyys muuttuu. Konseptia hiotaan tai toimiala muuttuu.

– Voi olla, että heillä on kansainvälinen ketju, joka tarjoaa näitä palveluita. He tuskin itse ovat 65-vuotiaina laudoilla, arvelee Ahtiainen ja seuraa Sundellin voltteja veden päällä.