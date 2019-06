Iso vesivahinko koettelee koko ikänsä rahapulasta kärsinyttä tuulitunnelia, mutta yhtiö ei luovuta: "Tilanne ei ole mahdoton"

Sirius Sport Resort on kamppaillut taloudellisten ongelmien kanssa. Toiminnan seisominen kuukauden ajan vesivahingon takia ei ole helpottanut tilannetta.

Suomen ensimmäinen tuulitunneli on ollut suljettuna huoltotöiden pitkittymisen takia Pyhtäällä.

Vesivahinko on viivästyttänyt Sirius Sport Resortin uudelleen avaamista Pyhtäällä. Alun perin huoltokatkon piti kestää kaksi viikkoa, mutta elämyskeskuksen ovet ovat pysyneet kiinni jo kuukauden.

Vesivahinko tapahtui, kun sähköt laitettiin poikki sähköteknisten huoltotöiden takia.

– Meillä on vesipumput talossa, jotka poistavat sadevettä. Kun sähköt olivat poikki, vesitaso nousi ja tästä aiheutui myös vesivahinko, Sirius Sport Resortin toimitusjohtaja Maxim Schamin kertoo tilanteesta.

Huoltotöiden yhteydessä myös yrityksen nettisivut pimenenivät.

– Siihen saakka, kun talossa ei ole sähköä, nettisivutkin ovat alhaalla. Nettisivujen serveri on kiinni talon sähkössä, Schamin selventää.

"Taloudellinen tilanne on haastava, muttei mahdoton"

Vesivahinko on ollut yritykselle kova kolaus myös taloudellisesti.

– Rahaa ei tule talon sisään, kun emme ole päässeet palvelemaan asiakkaita. Suurin haaste on ollut toiminnan pysähtyminen kuukaudeksi, Schamin kertoo.

Suomen ensimmäinen tuulitunneli avattiin Siriukseen Pyhtäälle kesällä 2013. Yrityksen tulos on ollut negatiivinen viimeiset viisi vuotta eli koko sen toiminnan ajan. Tuulitunneli aiheutti yhtiölle jättitappiot jo ensimmäisenä vuonna, kun elämyskeskuksen tulos yli kaksi miljoonaa euroa pakkasen puolella. Ilmassa leijumisen mahdollistava laite oli epäkunnossa reilun vuoden aikana yhteensä kahdeksan kuukautta.

Taloudellinen taakka on siis painanut yrityksen toimintaa, eikä pitkittynyt remontti ole helpottanut asiaa.

– Joulukuusta lähtien tilanne on parantunut ja jokainen kuukausi on ollut positiivinen. Tämä remontti vaikutti aika pahasti, mutta mistään konkurssista ei puhuta. Taloudellinen tilanne on haastava, muttei mahdoton, Schamin sanoo.

Lisääntynyt kilpailu on kasvattanut kiinnostusta tuulitunneleihin

Sirius Sport Resortin tuulitunneli on saanut alueelle myös kilpailua, kun Helsingissä avautui vastaava vapaalentotunneli Fööni viime syksynä.

Schamin näkee asiassa sekä positiivisia että negatiivisia puolia.

– Kilpailu on lisännyt kiinnostusta tällaiselle palvelulle, mutta osa meidän asiakkaista oli Helsingistä ja heidän saattaa olla helpompi käydä siellä.

Sirius Sport Resortin tulevaisuuden suhteen Schamin on kuitenkin toiveikas.

– Samalla linjalla mennään eli tavoitteena on kehittää yritystä ja sen toimintaa. Positiivisia muutoksia on tulossa tänä vuonna, kunhan vain saadaan paikka taas auki.

Tarkka avajaispäivä ei ole vielä tiedossa, mutta Schamin mukaan tavoitteena on saada elämyskeskuksen toiminta käyntiin vielä tämän viikon aikana.