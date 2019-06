Suuri tulipalo Taipalsaarella – palorintama lähes kilometrin pituinen

Vapon turvetuotantoalueella Taipalsaarella sammutetaan mittavaa tulipaloa.

Suursuolla on useita kymmeniä pelastuslaitosten sammutusyksiköitä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen tueksi on tullut Kymenlaakson pelastuslaitos.

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos tukevat sammutustyötä ilmasta helikoptereilla.

Hälytys tulipalosta tuli maanantaina kello 14 jälkeen.

Palorintamalla on pituutta noin 900 metriä. Palopesäkkeitä on useita, ja sammutettava alue on kymmenien hehtaarien laajuinen. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu rajattua, mutta se ei ole vielä kaikilta osin hallinnassa.

Tulipaloa pyritään parhaillaan saamaan hallintaan. Voimakas tuuli levittää savua, joten lähiseudun asukkaita kehotetaan sulkemaan ovet ja ikkunat sekä pysymään sisätiloissa. Savunmuodostus on ollut niin runsasta, että vasta savun hälvettyä nähdään lopulliset tuhot.

Suursuon turvetuotantoalue sijaitsee Taipalsaarella noin 30 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta.

Suursuolta nousevat savupatsaat näkyvät Saimaan yli Kyläniemeen asti. Reijo Suninen

Tilannetietoja päivitetty 10.6.2019 kello 19.21.