Mistä rakkaus löytyy? Lukijat kertovat: "Olimme vuorokauden alasti, ja myös seksiä oli", "hän superliketti minut"

A-studio pyysi lukijoita kertomaan, miten he tapasivat kumppaninsa ja mikä heidän mielestään olisi ihanteellinen paikka tavata.

Olin ollut Tinderissä kolme kuukautta eroni jälkeen. Hän superliketti minut. Aloimme heti vaihtaa viestejä. Sovimme nopeasti ensitreffit parin päivän päähän. Kun hän astui eteeni, tiesin hänen olevan seuraava mieheni. Menemme tänä kesänä naimisiin. Nainen, 42 vuotta

Tämä rakkaustarina sai alkunsa deittisovellus Tinderissä vuonna 2016.

Sama kaava toistui kymmenissä kokemuksissa, kun pyysimme lukijoita kertomaan, miten suomalaiset nykyisin löytävät kumppaninsa. Ensin "match" eli osuma Tinderissä, pari päivää viestittelyä ja sen jälkeen ensimmäiset fyysiset treffit.

Toimitukseen lähetettiin lähes 300 rakkaustarinaa.

Siitä huolimatta, että Tinder-ahdistuksesta (siirryt toiseen palveluun) ja deittiuupumuksesta (siirryt toiseen palveluun) on puhuttu viime vuosina paljon, Tinder tai muut nettideittipalvelut olivat yleisin tie kumppanin löytymiseen. Yli neljännes vastaajista kertoi löytäneensä kumppaninsa niiden avulla.

Niin sai alkunsa viisi vuotta sitten myös tämä suhde:

Hyvinkäälle ajelin tapaamaan moottoripyörällä 300 kilometriä parin kuukauden Skypen jälkeen. ABC:n parkkipaikalla piti pysähtyä oksentamaan, kun jännitti niin paljon. Hyvin meni kuitenkin. Emäntä muutti kaksi kuukautta myöhemmin minun mökkiin asumaan, ei edes kysellyt lupia. Nyt ollaan kolmatta vuotta naimisissa.

Näin kertoi Iivari Pääkkönen vastauksessaan. Hän puhuu parisuhteesta ja rakkaudesta myös A-studion videolla.

Kysyimme lukijoilta myös, mistä he haluaisivat ihanteellisesti löytää rakkauden. Vain harva vastasi haluavansa löytää kumppanin netin kautta. Nettiä pidettiin kätevänä, mutta ei kovin romanttisena kohtaamispaikkana.

Nettideittailu jakaa mielipiteitä

Väestöliiton johtava asiantuntija, psykoterapeutti Heli Vaaranen vahvistaa, että Tinderin ja nettideittailun suosion laskusta ei ole olemassa mitään merkkejä.

– Mutta se jakaa mielipiteitä, koska se on aika julma maailma. Kun yksilö on viehättävän näköinen, komea tai hänellä on kutsuvat kasvonpiirteet, hän saa enemmän kiinnostuneita Tinderissä, Vaaranen sanoo.

Tosielämässä kuvauksellisuudella ei kuitenkaan ole parin yhteensopivuuden kannalta merkitystä. Nettideittailu on Vaarasen mukaan ylivertainen keino kiireiselle ihmiselle, joka ei halua kokea noloa tunnetta, joka voi syntyä varatun ihmisen lähestymisestä.

Hän oli (ja on yhä) parhaan ystäväni poikaystävä. Nainen, 25 vuotta

Nettideittailua on Suomessa tutkittu hyvin vähän. Teleoperaattori Elisan viime keväänä julkaistun tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaissuhteista alkaa nykyisin internetissä.

Kaikista parisuhteessa elävistä suomalaisista vajaa viidennes on tavannut puolisonsa tavalla tai toisella internetin kautta.

Ylelle lähetetyt tarinat eivät ole edustava otos koko kansasta eikä niistä voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Jonkinlaista osviittaa ne kuitenkin antavat siitä, miten ihmiset nykyään kumppaninsa tapaavat.

Top 6: Miten tapasit rakkaasi? Tinder tai muu nettideittipalvelu Baari, ravintola, pubi tai yökerho Yhteisten tuttavien kautta Koulussa tai opiskelupaikassa Työpaikalla Harrastuksissa Lähde: Ylen kysely

Rakkaus löytyy yhteisten tuttujen avulla

Tinderin ja muiden nettideittipalveluiden lisäksi lukijat kertoivat tavanneensa rakkaansa myös muualla verkossa. Kumppani oli löytynyt esimerkiksi keskustelupalstoilta, Facebookista tai verkkoroolipeleistä.

Noin joka kymmenes kyselyyn vastannut kertoi tavanneensa kumppaninsa yhteisten tuttujen kautta. Kumppani oli löytynyt esimerkiksi kaverin ehdottamilta treffeiltä, kuten tässä kertomuksessa:

Tapasimme Minuuttibaarissa, ja menimme miehen luo viettämään iltaa. Olimme vuorokauden alasti, ja myös seksiä oli. Sukka pyörähti jalassa pitkästä aikaa. Nainen, 49 vuotta

Yksi vastaaja kertoi rakastuneensa parhaan ystävänsä poikaystävään. Tilanne ei kuitenkaan ollut lainkaan kiusallinen, päinvastoin.

Hän oli (ja on yhä) parhaan ystäväni poikaystävä. Olemme kaikki polyamorisia, mutta en ole koskaan ennen deittaillut ketään, joka seurustelisi ystäväni kanssa. Tilanne oli siis kaikille uusi, mutta aika ihana, saatan viettää yhteistä aikaa uuden rakkaani ja parhaan ystäväni kanssa! Nainen, 25 vuotta

Ylen rakkauskyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 37 vuotta. AOP

Nuoret eivät hae alkoholista rohkaisua

Ylen kyselyyn vastanneista vähän yli kaksi kolmasosaa oli naisia. Ikähaitari vaihteli teini-ikäisistä seitsemänkymppisiin. Suurin osa oli tavannut kumppaninsa viimeisten viiden vuoden aikana.

Baarit ja yökerhot pitävät vastausten perusteella edelleen pintansa suosittuina kohtaamispaikkoina. Useampi kuin joka kymmenes vastaaja kertoi tavanneensa kumppaninsa baarissa, pubissa, ravintolassa tai yökerhossa.

Myöhemmin hän kysyi tanssilattialla, saisiko laittaa minulle aamupalaa. Nainen, 42 vuotta

Mielenkiintoista oli, että vain harvassa kertomuksessa mainittiin alkoholi. Kukaan ei ainakaan suoraan tunnustanut olleensa humalassa tavatessaan rakkaansa.

Tapasimme baarissa, jossa oli meneillään molempia kiinnostanut teemailta. Päädyimme istumaan tilanpuutteen vuoksi samaan pöytään, jäimme toistemme mieliin ja sain häneltä seuraavana aamuna Facebookissa kaveripyynnön. Tapasimme pian kahdestaan minun luonani, ihastuimme syvemmin ja aloimme tapailla. Nainen, 27 vuotta

Toinen vastaaja kertoi hieman suorasukaisemmasta lähestymisestä yökerhossa.

Pidin miehen karaoke-esityksestä. Myöhemmin hän kysyi tanssilattialla, saisiko laittaa minulle aamupalaa :D, lähdin mukaan ja aloimme tapailla. Nainen, 42 vuotta

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch huomauttaa, että tutkimuksista tiedetään, että nuoret juovat nykyään maltillisemmin ja järkevämmin kuin aiemmat sukupolvet.

– He ovat kotona laitteidensa äärellä. He eivät mene ulos ja tee yhtä villejä juttuja kuin aiemmat sukupolvet. Heillä on vähemmän riskikäyttäytymistä myös seksuaalisesti.

Ylelle lähetetyistä rakkaustarinoista parisenkymmentä oli työpaikkaromansseja. Tiina Jutila / Yle

Rakkaus roihahtaa myös työpaikalla

Vastaajat kertoivat löytäneensä rakkaansa myös esimerkiksi koulusta, opiskelupaikasta tai töistä.

Tapasin ensimmäistä kertaa nykyisen avopuolisoni ja lapseni äidin haastatellessani häntä työpaikkaa varten. Tässä vaiheessa ei ollut mitään romanttista kipinää. No, kesä siitä eteni ja rupesin käymään salilla työkaveriksi muuttuneen naisen kanssa. Tutustuimme, rakastuimme, muutimme yhteen, syntyi uusperhe ja lopulta lapsikin. Työpaikalla asia ei ollut ongelmaton, vaan sitä sai selvitellä aina konsernin ulkomailla olevaa pääkonttoria myöten. Mies, 42 vuotta

Rotkirch huomauttaa, että vaikka nettideittailu on laajentanut kumppanin etsimisen oman lähipiirin ulkopuolelle ja vaihtoehtoja on huomattavasti enemmän kuin ennen, monet asiat ovat muuttumattomia.

– Vaikka kaikkia muutoksia on tapahtunut, sitä ihastuu useimmin ihmiseen, joka on lähipiiristä, samasta etnisestä ryhmästä, jolla on samoja harrastuksia, sama koulutustaso ja pieni ikäero, Rotkirch sanoo.

Vastaajat kertoivat kumppanin löytyneen myös yhteisten harrastusten kautta – muun muassa aikidoleiriltä, pooloklubilta, polkujuoksulenkiltä, kiipeilyhallilta, melontakurssilta, kuntosalilta, bändistä ja harrastajateatterista.

Yhteisen harrastuksen kautta sai alkunsa myös tämä parisuhde:

Olin harrastanut crossfittiä jo vuosia eri maissa. Joku sisäinen ääni sai minut vaihtamaan salia, vaikka en sillä kertaa ollutkaan muuttamassa mihinkään. Menin ensimmäiselle treenitunnille uudella salilla, ja valmentaja olikin aivan ihana nuori mies, jonka kanssa synkkasi aivan välittömästi. Kyseisestä tunnista tuli viikon kohokohtani. Nyt olemme olleet yhdessä vuoden ja neljä kuukautta. Nainen, 28 vuotta

Yksi vastaaja kertoi alkaneensa jutella tulevan kumppaninsa kanssa, kun hänen koiransa meni haistelemaan tätä. Toinen oli rakastunut yllättäen kissansa eläinlääkäriin.

Kissalleni oli varattu aika tietokonetomografiaan, ja kun pääsin klinikalle, selvisi, että tutkimuksen tekeekin toinen eläinlääkäri "gurun" sijaan. Olin ärtynyt tästä muutoksesta. Kun odottelin kissan heräämistä, tämä tutkimuksen tehnyt eläinlääkäri heitti minulle suklaapäällysteisen luumun ja olin myytyä naista! Seuraavina päivinä ajattelin vain tätä kaunista eläinlääkäriä – en todellakaan ollut lesbo, päinvastoin, mutta niin vain kohtalo päätti tuoda elämääni täydellisen ihmisen, joka sattui myös olemaan nainen! Nainen, 34 vuotta

Toinen rakkaustarina sai alkunsa kampaajan tuolista, kun asiakkaana ollut nainen kiinnitti huomiota kampaamosta poistuneeseen mieheen, joka oli hänen laillaan innokas pyöräilijä.

Kampaajan tuolissa istuessani näin liikkeestä poistumassa olevan komean miehen, jolla oli vaaleanpunainen hattaratukka ja joka oli vielä talvipyöräilijäkin. Itsekin pyöräilen. Seuraavalla kerralla kampaajalla käydessäni utelin kampaajalta, kuka tuo mies oli. Jätin kampaamoon puhelinnumeroni annettavaksi miehelle, kun hän seuraavan kerran tulee asiakkaaksi. Hän saisi itse päättää ottaako yhteyttä. Sain häneltä viestin seuraavalla viikolla, ja pian tapasimme. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä. Nainen, 39 vuotta

Lisäksi lukijat kertoivat kumppanin löytyneen esimerkiksi rappukäytävästä, parkkipaikalta, kotipihalta, saunasta, speed dating -tapahtumasta, seurakuntaillasta, festivaaleilta, mökkitontin koivikosta ja tunturista.

Kumppaniksi valitaan vaihtoehto B

Rotkirchin mukaan tärkeintä kumppanin valinnassa on luottamus, jaettu huumorintaju ja se, että kumppanin kanssa synkkaa hyvin.

– Usein mediassa puhutaan siitä, että naiset suosivat tuloja ja miehet suosivat kauneutta. Näinhän se on, mutta harva meistä rakastuu kaikkein kauneimpaan tai kaikkein varakkaimpaan, koska me tiedämme, että he eivät ole meille hyviä partnereita.

Sen sijaan ihminen valitsee Rotkirchin mukaan sellaisen puolison, jonka kanssa arvelee parhaiten sopivansa yhteen.

– Olen joskus sanonut, että oma kulta on se vaihtoehto B tai C tai D. Varsinkin pitkäaikaisissa suhteissa on hirveän tärkeää olla se tunne, että toinen arvostaa sinua, sinä arvostat häntä ja teillä synkkaa.

Eräs tyttö pyysi minua abivuotenani viestillä tanssimaan vanhojen tansseja. Epäröin vähän, koska koulun suhteen oli kiire, mutta lopulta suostuin. Vanhojen tanssit sujuivat hyvin ja erkanimme. Sattumalta tapasin hänet koulun ruokalassa uudestaan. Saatoin hänet kotiin ja seurustelumme alkoi. Nyt meillä on avioelämää jo jonkin verran takana. En olisi todennäköisesti uskonut jos joku olisi vanhojentanssipäivänä sanonut minulle, että tulet tanssimaan tulevaisuudessa häävalssia parisi kanssa, mutta niin kävi. Se on parasta, mitä on voinut tapahtua. Mies, 21 vuotta

Ylen kyselyssä nettiä pidettiin kätevänä, mutta ei kovin romanttisena kohtaamispaikkana. AOP

Todellisuus ja haaveet eivät kohtaa

Kysyimme lukijoilta myös, mikä olisi heidän mielestään nykypäivänä ihanteellinen kohtaamispaikka. Vastausten perusteella todellisuus ja haaveet eivät aina kohtaa.

Tokihan ihanaa olisi tavata vaikkapa kaupan kassajonossa. Nainen, 36 vuotta

Kaikkein parhaana kohtaamispaikkana vastaajat pitivät harrastuksia. Kumppanin löytyminen niiden kautta nousi esiin joka kolmannessa vastauksessa.

Ehdottomasti normaalissa elämässä tutustuen, sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole erityistä latautunutta odotusta kumppanin (seksi tai muu) etsimisestä tai löytämisestä. Pidän tapaamista harrastuksen parissa oikeastaan aika ideaalina. Nainen, 32 vuotta

Netin kautta kumppaninsa sanoi haluavansa löytää vain alle kymmenen prosenttia kaikista. Nettiä pidettiin kätevänä, mutta ei kovin romanttisena kohtaamispaikkana.

Tokihan ihanaa olisi tavata vaikkapa kaupan kassajonossa, mutta kyllähän tinderi tai vastaava on kätevä. Nainen, 36 vuotta

Jotkut sanoivat pitävänsä nettideittailua pinnallisena ja liian ulkonäkökeskeisenä. Toiset huomauttivat, että ulkonäkö on ollut tärkeässä roolissa ennenkin.

Itse en näe siinä juurikaan eroa menneiden sukupolvien tansseissa tapaamiseen: tansseihin ollaan menty parhaimmissaan ja näyttämään itsestä parhaat puolet. Ja kyllä kun vanhempien naisten juttuja kuuntelee, niin poikia sinne ollaan menty katsastamaan, ihan samalla lailla kun me tytöt nykyisin teemme netin kautta. Nainen, 24 vuotta

Kasvokkain kohtaaminen tärkeää

Jotkut totesivat, että eivät missään tapauksessa haluaisi tavata kumppaniaan netissä. Monet korostivat kasvokkain kohtaamisen merkitystä.

Kasvotusten missä tahansa muualla paitsi netissä. Jos toisella on mahdollisuus arvostella ja torjua sinut pelkän ulkonäkösi perusteella tai tällä on varaa vertailla sinua viiteenkymmeneen muuhun ja tuomita sinut "epäkelvoksi" ilman, että hän itse panee tikkua ristiin, etsi parempaa seuraa muualta. Mies, 29 vuotta

Moni vastaaja piti työpaikkaa tai yhteisiä tuttavia hyvinä keinoina tavata kumppani. Hyvinä kohtaamispaikkoina pidettiin myös kahviloita, ravintoloita, baareja, puistoja, juhlia, opiskelupaikkoja, kirjastoja, kuntosaleja, lenkkipolkua, koulua, seurakuntaa ja raitiovaunua.

