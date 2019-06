Herätys: Oppositio ruotii hallitusohjelmaa, vähintään 25 kuoli pommi-iskussa Syyriassa, kova tuuli jatkuu

Uusi oppositio aloittaa hallitusohjelman arvostelun

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus julkisti viime viikolla ohjelmansa, ja tiistaina uusi oppositio ruotii sitä ensimmäistä kertaa eduskunnan salissa. Perussuomalaiset ja kokoomus kilpailevat nyt profiloitumisesta opposition vahvimmaksi puolueeksi. Kokoomus ja puheenjohtaja Petteri Orpo ovat tiistaina uudessa roolissa, sillä puolue on ollut viimeksi oppositiossa 12 vuotta sitten.

Vapaaehtoistyöstä on tullut osa kaupunkien toimintaa

Kaupungit järjestävät vapaaehtoistoimintaa aiempaa enemmän itse. Toimintaa ohjaavat ja valvovat kaupunkien työntekijät. Kaupungin tasolla vapaaehtoistoimintaa suunnittelevat erityisasiantuntijat. Heidän lisäkseen Helsingissä on 50-100 kaupungin työntekijää, jotka osana omaa työtään ohjaavat vapaaehtoisia. Järjestöjen huolena on, että yhteistyö heidän kanssaan vähenee.

Vapaaehtoistyöntekijöitä Kontulan palvelukeskuksessa. Ronnie Holmberg / Yle

Tieliikenteen määrä ei kasva yhtä nopeasti kuin ennen

Liikenteen määrän kasvu hidastuu koko maassa, ennustaa Väylävirasto. Suurimmat tekijät ennusteen taustalla ovat kaupungistuminen ja väestönkasvun hiipuminen, mutta myös ilmastonmuutoksen torjunta ja digitalisaation vaikutukset on otettu huomioon. Ennusteita käytetään muun muassa tiehankkeiden tarpeellisuuden arviointiin. Ely-keskuksissa niihin suhtaudutaan epäilevästi.

Tieliikenteen määrä ei kasva yhtä nopeasti kuin ennen. Tiina Jutila / Yle

“Yritysten kannattaa kouluttaa itse tarvitsemansa osaajat”

Suomalaisyritysten aikomus pestata lisää työvoimaa on säilynyt vakaana. Työllistäminen on tosin hiipunut viime vuodesta, mutta on silti edelleen kasvamaan päin. Moni ala kärsii myös työvoimapulasta ja työllistämiskyselyn tehnyt henkilöstön vuokrausyhtiö Manpower kannustaakin yrityksiä kouluttamaan itse sellaisia osaajia joita ne tarvitsevat.

Yritysten ei pidäkään jäädä odottamaan, että heille koulutetaan juuri sopivia osaajia – niiden on toimittava itse. Jari Kovalainen / Yle

Vähintään 25 kuoli ilmaiskuissa luoteisessa Syyriassa

Ainakin 25 ihmistä kuoli eilen ilmaiskuissa Syyriassa Idlibin maakunnassa, joka on vielä kapinallisten hallussa. Tarkkailijoiden mukaan venäläiset Suhoi-hävittäjät pudottivat pommeja kolmeen kylään Idlibin eteläosassa. Syyrian ja Venäjän ovat jo kuuden viikon ajan kiihdyttäneet iskujaan Idlibin kapinallismaakuntaa vastaan. Tarkkailijat uskovat, että Syyria yrittää piakkoin vallata koko alueen.

27-vuotias Hadheefa al-Shahadh istui kahden lapsensa kanssa taloonsa rakentamassaan pommisuojassa Idlibissä Syyriassa. Omar Haj Kadour / AFP

Kova tuuli jatkuu, pohjoisessa kylmää

Maan etelä- ja keskiosissa on enimmäkseen poutaista ja laajalti aurinkoista, ja lämpötila on reilut parikymmentä astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa on huomattavasti kylmempää. Kova tuuli jatkuu suuressa osassa maata. Ajokeli voi olla huono Pohjois-Lapissa lumi- tai räntäsateen vuoksi. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Satakunnan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.