Taipalsaaren turvesuon sammutustyöt jatkuivat koko yön

Sammutustyöt Vapon Suursuon turvetuotantoalueella Taipalsaarella Etelä-Karjalassa ovat jatkuneet koko yön. Etelä-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen tehtävään maanantaina iltapäivällä kahden maissa.

Paloalue on noin 100 hehtaaria laaja, jossa on noin viisi suurempaa palopesäkettä. Palo on hallinnassa, mutta pelastuslaitokselta arvioidaan, että sammutus jatkuu vielä pitkälle tähän päivään.

Sammutusta voi tiistaina vaikeuttaa myös tuulen yltyminen.

Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta on paikalla noin 30 sammutusyksikköä ja tämän lisäksi sammutusta tekee Vapo ja puolustusvoimat. Paikalla on ollut yksiköitä myös Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Yön aikana sammuttajien käytössä on ollut puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen helikopterit, jotka ovat tiputtaneet vettä palon päälle. Helikoptereita käytetään nähtävästi myös tiistaina sammutukseen.