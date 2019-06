Suomessa on jo tuhansia kanaharrastajia – rekisteriin pitää ilmoittautua, vaikka kotona kotkottaisi vain yksi tai kaksi kanaa

Ilmajokelainen Merja Riikonen avaa pienen punaisen navetan oven aamutuimaan ja päästää kanat kukon kanssa pihamaalle. Yön suojassa viettävä parvi liikkuu Riikosen pihalla vapaasti noin parinkymmenen metrin reviirillä.

Kukko pitää kuulemma huolen siitä, että kanat pysyvät reviirillä. Tänään parvi päätti tepastella katseilta piiloon varjoiseen pusikkoon, vaikka useimmiten ne Riikosen pihamaalla pysyttelevätkin.

– Tämä taitaa olla kuudes kesä jo kesäkanojen kanssa. Näitä on niin kiva seurata, kun niillä on tämä laumavietti. Ja kukko on ihana, kun se hoitaa noita kanoja – suojelee ja vartioi, Riikonen kertoo.

Riikosen kanat ovat maatiaiskanoja parilta lähitilalta. Kanat ovat vuokralla Ilmajoella kesän ajan.

Ilmoitus eläinrekisteriin

Kesäkanailmiö ei näytä hiipumisen merkkejä. Suomessa on Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Haminan mukaan jo tuhansia kanaharrastajia ja luku kasvaa koko ajan.

Jokaisen kananpitäjän tulee rekisteröityä eläinrekisteriin (siirryt toiseen palveluun) - olivat ne sitten seura- tai lemmikkikanoja ja omalla pihalla vain kesän ajan. Rekisteröityä voi kunnan maaseutuviranomaiselle tai netissä.

– Rekisteröinti onnistuu nykyään helposti netissä, eli tässä on siirrytty nykyaikaan. Uusi sovellus avautui pari viikkoa sitten, kertoo ylitarkastaja Aapo Kangas Ruokavirastosta.

Rekisterin tarkoitus on säilyttää jäljitettävyys ja ylipäänsä saada tieto viranomaisille siitä, missä eläimiä on.

Siipikarjasta pidetään eläinrekisteriä, eli ilmoitus pitää tehdä muutamastakin kesäkanasta kunnan maaseutuviranomaiselle. Mirva Ekman / Yle

– Jos tulee esimerkiksi vakava tarttuva eläintauti, meidän tulee tietää missä eläimiä on ja varmistua niiden terveydestä. Suomi on siitä harvinainen maa, että meillä on tällainen siipikarjanpitäjien rekisteröintivelvollisuus, sitä muun muassa naapurimaat Ruotsi ja Norja kadehtivat, Hamina muistuttaa.

Ruokaviraston sivuilta löytyy myös kattavasti tietoa (siirryt toiseen palveluun) kesäkanoja harkitsevalle. Eläintenpidon mukana tulee myös vastuu, ja esimerkiksi kanat ovat kuitenkin tuotantoeläimiä, joita koskee tietyt säännöt ja lainalaisuudet.

Monia asioita muistettavana

Kanat tarvitsevat sopivat pito-olosuhteet ja suojaa muun muassa yön ajaksi, että ne pysyvät turvassa pedoilta.

– Kanalla pitää olla pesä, jossa se saa munia rauhassa ja orsi, jossa kiivetä. Ruokintatilaa tulee olla tarpeeksi ja vettä aina saatavilla. Kanan terveyttä ja hyvinvointia, rehunkulutusta ja munantuotantoa sekä käyttäytymistä tulee tarkkailla joka päivä, luettelee Hanna Hamina esimerkkejä kanan hoitamisesta.

Merja Riikosen pihalta löytyy kanalan lisäksi pieni häkki tipuja varten. Vielä niitä ei ole pihamaalla näkynyt, eli kanat eivät ole päässeet hautomispuuhiin asti. Yleensä kanat munivat näkösällä, mutta välillä Riikonen joutuu tekemään tarkistuskäyntejä myös vähän syrjäisempiin paikkoihin.

Merja Riikosen mielestä kanoja on hauska seurata pihalla tepastelemassa. Mirva Ekman / Yle

Kananmunat ovatkin yksi motiivi kesäkanojen pitäjille eli osa pyrkii kanojen avulla omavaraisuuteen. Luonto voi tulla myös eläinten kautta lähemmäksi.

– Tämä on hyvä harrastus, kunhan kanat hoidetaan vastuullisesti, Hamina sanoo.

Kohtalo talven tullen?

Kanojen kohtalo syksyn tullen kannattaa miettiä valmiiksi jo ennen kanojen ottamista. Vaihtoehtoja on muutamia – kanoille voi rakentaa talviasuttavan kanalan, hankkia niille paikka muualta talveksi tai eläimet voi lopettaa ja hyödyntää lihaksi.

– Minulle kanat ovat lemmikkejä, eli niitä suojataan viimeiseen asti. Nämä kanat lähtevät syksyllä semmoiseen kotiin, jossa ne voivat olla talven tyytyväisinä, ja ensi keväänä ne tulevat varmaankin taas tänne, Merja Riikonen miettii.

Kanat voivat elää vuosia, mikäli ne ovat terveitä ja niitä hoidetaan oikein, tietää Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Hamina.

– Me emme todellakaan halua sitä ilmiötä, mikä kesäkissoista jo on. Muutama tapaus on tullut ilmi esimerkiksi syksyllä jossakin harhailevista kukonpojista. Vaihtoehtoja on monia ja ne pitää miettiä valmiiksi jo ennen kuin ottaa kanoja, Hamina muistuttaa.