Einesruokien myynnissä selvä piikki koululaisten kesälomien aikana – ravitsemusterapeutti: näin tuunaat valmisaterian terveellisemmäksi

Yläkouluikäinen Miro Oksa ottaa jääkaapista pinaattikeiton ja laittaa sen mikroon lämpenemään. Tällä kertaa hän ei laita sekaan keitettyä kananmunaa, kuten hän usein tekee.

Kaupan valmiskeitto on outokumpulaiselle Oksalle tyypillinen lämmin ruoka kesälomapäivisin, kun vanhemmat ovat töissä. Hän ei taidoistaan huolimatta halua tehdä itse ruokaa, koska se tuntuu lomalaisen mielestä raskaalta.

– Siihen menisi aikaa, kun ottaa kaikkia eri aineksia kaapeista ja valmistaisi niistä jotain ja siivoamiseen myös, nauraa Oksa.

Parhaillaan rippikoululeiriä käyvän Miron sekä hänen alakouluikäisten pikkuveljiensä kesäloma on alkanut kuten tuhansien suomalaislasten. Tuhansien vanhemmat ovat töissä, kun lapset lomailevat.

Kauppias Jyrki Huttunen on joutunut kasvattamaan eineshyllyjään metritolkulla viime vuosina. Sami Takkinen / Yle

Koululaisille ostetaan helppoa ruokaa

Kun koululaisten kesälomat touko-kesäkuun vaihteessa käynnistyvät, alkaa einesten ja välipalojen myynti kasvaa. Moni perhe tukeutuu valmisruokiin. Tämä näkyy vähittäiskaupassa ensimmäisistä lomapäivistä lähtien.

Sekä S-ryhmästä että Keskolta kerrotaan, että kesä tuo muutoksia perheiden ruokailutottumuksiin. Myynti kasvaa valmisruoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lihapullat, jauhelihapihvit, pizzat ja hampurilaiset. S-ryhmän arvion mukaan näiden tuotteiden osto kasvaa lapsiperheissä noin 10 prosenttia kesä-elokuussa.

– Moni asia muuttuu. Kauppaan tullaankin eri aikaan. Myynti kasvaa esimerkiksi laatikoiden, kiusausten ja salaattien osalta. Nuoret syövät myös paljon salaatteja, kertoo kauppias Jyrki Huttunen Siilinjärveltä.

Myös helppojen välipalatuotteiden kuten lihapiirakoiden ja pasteijoiden myynti kasvaa.

– Eväitä haetaan matkapurtavaksi ja koululaisten välipaloiksi, selittää osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Pennanen K-ryhmästä.

Kesäaikaan suosittuja ovat myös salaattiateriat, valmissalaatit sekä peruna- ja kasvislisukkeet, joita ostetaan tarjottavaksi grilliherkkujen kanssa. Ruokahuoltoon halutaan helppoutta.

Huttunen kertoo, että einesten myynti on tänä vuonna kasvanut jo talvesta lähtien. Yhdeksi syyksi kasvuun hän arvioi myös sen, että monet ovat löytäneet laadukkaammat einekset ja jalosteet.

– Tarjolle on tullut viime vuosina todella paljon hyvänmakuisia tuotteita. Eineshyllyjen metrimäärää on saanut tasaisesti lisätä.

Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapeutti Henna Jalkanen sanoo, että kokonaisuus on ruokavaliossa tärkeintä. Sami Takkinen / Yle

Sydänmerkki nopeuttaa valintaa kaupassa

Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimuksen parissa työskentelevän laillistetun ravitsemusterapeutin Henna Jalkasen mielestä kauppojen valmisruoat ovat hyvä keino helpottaa lapsiperheiden arkea kesällä.

– Valmisruokien joukossa on tosi hyviä vaihtoehtoja. Maalaisjärkeä kannattaa kuitenkin käyttää sen suhteen, minkä tyyppisiä ruokia tarjoaa lapsille säännöllisesti, muistuttaa Jalkanen.

Hän vinkkaa, että lisäämällä einesruoan kylkeen viipaleen leipää, lasin maitoa tai täydennettyä kasvijuomaa, kourallisen hedelmiä, marjoja tai pilkottuja vihanneksia, saa lautasmallin hyvin toteutumaan.

Sydänmerkin löytyminen tuotepakkauksesta on hyvä apu kiireiselle kaupassa kävijälle. Sen avulla pystyy nopeasti tarkistamaan suolan ja rasvan määrän. Tämä helpottaa terveyden kannalta paremman vaihtoehdon löytämistä.

Kunnon lounas päivällä järkevöittää lomalaisen ateriarytmiä loppupäivän ajaksi. Henna Jalkanen

Erityisesti kotiateriatyyppiset ateriat kuten lohikiusaus tai kasvissosekeitto ovat Jalkasen mukaan lapsen terveyden kannalta parhaita einesvaihtoehtoja.

Einesten valikoima on myös kasvanut ja joukkoon on tullut runsaasti vaihtoehtoja. Arki on muutoinkin muuttunut ja perheet ovat kiireisiä, joten valmisruokia käytetään aiempaa enemmän.

– Kunnon lounas päivällä järkevöittää lomalaisen ateriarytmiä loppupäivän ajaksi ja houkutus napostelutyyppiselle syömiselle vähenee, toteaa Jalkanen.

Paula Hulkkosen perheessä eineksillä haetaan helpotusta arjen pyörittämiseen. Sami Takkinen / Yle

Outokumpulaisäiti ei pode huonoa omaatuntoa

Outokumpulaisen Miro Oksan äiti Paula Hulkkonen kertoo, että kouluikäiset pojat ovat joka arkipäivisin keskenään ja ruokailevat pääsääntöisesti omin nokkineen. Joskus vanhemmat saattavat käydä lounastunnilla moikkaamassa lapsia.

– He syövät eineksiä ja joskus edellisen päivän jämäruokaa. Usein jääkaappiin varataan esimerkiksi juuri pinaattikeittoa, lohikeittoa, lounassalaatteja ja joskus sitä lättypitsaakin, Hulkkonen virnistää.

Hän myöntää, ettei valmista juuri koskaan viikkoa varten mitään ruokia valmiiksi. Joka päivä perhe syö yhdessä iltaruoan, joten huonoa omaatuntoa perheen äiti ei einesten käyttämisestä pode.

– Terveellinen ruokavalio kyllä toteutuu, Hulkkonen sanoo.

Lue lisää:

Valmisruoka voi olla kotiruokaa terveellisempää – jos valitset oikein