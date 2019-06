Tuhannet nuoret voisivat vielä päästä kesätöihin – kiinnostuneita ei ole

Tästä on kyse Kesätyösetelin ehdot vaihtelevat kunnittain.

Lappeenrannassa setelin ehtona on, että nuorella työntekijällä on oltava vähintään 10 työpäivää kesän aikana.

Työpäivät voivat olla kahden viikon aikana, tai sijoiteltuna vaikka eri kuukausille.

Kymmenestä työpäivästä on maksettava nuorelle vähintään 450 euroa palkkaa. Lappeenrannan kaupunki maksaa työnanatajalle tästä 300 euroa.

Lappeenranta16-vuotias Tuukka Waris soittaa cajon-rumpua Lappeenrannan keskustassa. Hänellä on menossa toinen kesätyöviikko Lappeenrannan musiikkiopiston kesäsoittajana. Musiikkiopisto työllistää yhteensä neljä alaikäistä nuorta kesän aikana.

– Tänään aamulla siivosimme opistolla ja sään salliessa tulemme kaduille soittamaan, kuvailee taipalsaarelainen Waris.

Hän saa kahden viikon pestistään palkkaa 450 euroa, josta kaupungin kesätyöseteli kattaa valtaosan. Työ musiikkiopistolla edellytti kesätyösetelin saamista.

Lappeenrannan musiikkiopiston lisäksi moni yritys ja yhdistys on palkannut tänä vuonna 15–17-vuotiaita nuoria kesätyösetelin avulla. Seteleitä jaetaan kaupungissa nyt kolmatta kesää.

Osa kunnista jakaa setelin koko ikäluokalle

Viime vuonna nuorten kesätyöseteleitä oli Lappeenrannassa jaossa 170. Setelit loppuivat silloin kesken ja tälle kesälle seteleitä varattiin 370 nuorelle. Lue lisää setelin ehdoista Ohjaamon sivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Osa Suomen kunnista jakaa setelin koko ikäluokalle. Esimerkiksi Helsingissä seteli jaetaan kouluissa jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle, ja se tarkoittaa määrällisesti yli 5 000 nuorta. Viime kesänä noin joka kolmas helsinkiläinen yhdeksäsluokkalainen käytti setelin hyväkseen.

Oulussa toiminta on vieläkin laajempaa, siellä seteli taataan jokaiselle 15–17-vuotiaalle nuorelle. Oulussa seteli on ollut käytössä jo 10 vuotta, käyttöaste on vakiintunut hieman yli 50 prosenttiin.

– Kaikkia nuoria emme varmaan saa ehkä koskaan tavoitettua. Vanhemmilla on myös iso rooli alaikäisen lapsen kesätyöasioissa, sanoo Oulun ohjaamon palveluohjaaja Outi Söderman-Juvani.

Oulussa ja Helsingissä setelit jaetaan kouluissa.

Oulussa kokeiltiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa markkinoida mainostoimiston avulla kesätyöseteliä työnantajille. Syksyllä nähdään, lisäsikö rahallinen panostus kesätyösetelin käyttöä.

Lappeenrannassa tieto ei ehkä ole tavoittanut jokaista

Lappeenrannassa kesätyöseteliin oikeutettuja nuoria on arvion mukaan noin kaksituhatta. Seteleitä ei siis riittäisi koko ikäluokalle. Nyt tosin näyttää siltä, että seteleitä jää käyttämättä.

Lappeenrannan kaupungin Ohjaamon nuorisoneuvoja Minna Tarkiainen kertoo, että aiempien vuosien tapaan seteleitä haettiin runsaasti heti haun alkaessa huhtikuussa. Kesätyöseteleitä on edelleen jäljellä noin 70 nuorelle. Tarkiainen ei tiedä, mistä syystä kaikki setelit eivät ole vielä menneet.

– Koulujen nuorisotyöntekijät ovat mainostaneet tätä mahdollisuutta kouluissa, mutta ehkä tieto ei ole kulkeutunut kaikille. Setelin voi saada vielä kesäkuun ajan, niin kauan kuin niitä riittää. Eilenkin meiltä haettiin viisi kesätyöseteliä.

Nuoria ovat palkanneet Lappeenrannassa esimerkiksi taloyhtiöt, kaupat, yhdistykset, hevostallit ja urheiluseurat. Yritykset ovat ottaneet kesätyösetelin innolla vastaan ja kyselleet siitä kaupungin Ohjaamosta.

Helsingissä tilastoidaan tarkasti kesätyösetelin käyttöä. Viime vuonna neljä suurinta nuoria työllistänyttä alaa olivat toimisto- ja mediatyö, liikunta- ja vapaa-aika, ravintolat ja kahvilat sekä puutarha- ja kiinteistöhuolto ja siivousala.

Patrik Viskarin unelmien kesätyö olisi urheilukaupan myyjänä. Anne Laine / Yle

Koirahoitola on suosittu kesätyöpaikka

Moni yrittäjä pitää kesätyöseteliä edullisena tapana työllistää alaikäinen nuori kahden viikon ajaksi. Minimipalkka kymmenestä työpäivästä on 450 euroa, josta Lappeenrannan kaupungin kustantama seteli kattaa 300 euroa. Erotuksen lisäksi yritys vastaa kaikista työnantajamaksuista ja lakisääteisistä vakuutuksista.

Kati Vainikka on pitänyt Lappeenrannassa koirakylpylä-hotellia viisi vuotta. Yritys tarjoaa koirahoitolan lisäksi koirille uintiaikoja omassa uima-altaassa. Tämä on toinen kesä, kun yrittäjä on voinut työllistää kesäksi alaikäisiä nuoria. Syynä on kaupungin tarjoama kesätyöseteli.

– Nuoria ei voi jättää yksin töihin vaan he ovat apukäsiä ja apujalkoja. Ilman seteliä en voisi työllistää alaikäisiä. Samaan aikaan en kuitenkaan voi ottaa useampaa työntekijää, koska täytyy minunkin heille maksaa, setelistä huolimatta.

Vainikalla on yrityksessään itsensä lisäksi yksi työntekijä. Hän kertoo olevansa tyytyväinen setelin sisältöön. Samoin kehuja saavat nuoret työnhakijat.

– Kaikki, jotka olen työllistänyt, ovat itse tulleet paikan päälle kysymään töitä. He ovat esitelleet kesätyöseteliä ja ovat olleet todella kiinnostuneita työstä koirien kanssa.

Vainikan yrityksessä kesätyöläiset ulkoiluttavat hoitolan koiria ja siivoavat. Uimalan puolella he auttavat esimerkiksi koirien pesussa ja kuivauksessa.

Yrittäjä Kati Vainikka on käyttänyt yhtä viime vuoden kesätyöntekijää tarpeen mukaan tavallisena työvoimana myöhemminkin.

Omaa rahaa rentoutumiseen ja säästöön

Lappeenrantalaisella Patrik Viskarilla ei ainakaan vielä ole kesätyötä. 15-vuotias Viskari tietää kesätyösetelistä, mutta kertoo luulleensa, ettei niitä ole enää jäljellä.

– Ilman seteliä on tosi vaikea saada tämän ikäisenä työpaikkaa. Mieluiten olisin kesätöissä myyjänä urheilukaupassa. On mukavampi tehdä töitä ihmisten kanssa, kuin kantaa laatikoita varastossa, perustelee Viskari.

Viskari on toiveikas siitä, että voisi edelleen työllistyä setelin avulla. Rahalle olisi käyttöä. Hän kertoo, että kevytmoottoripyörän polttoaineeseen menee viikossa jopa 30 euroa.

– Raha on aika tärkeää. Kesällä voisi rentoutua ja ostaa kuumana päivänä jäätelön.

Kesäsoittajana työskentelevä Tuukka Waris aikoo pistää palkkansa säästöön. Hänelle kahden viikon työrupeama on ihanteellisen pituinen.

– Tämä on hyvä. Ehtii myös lomailla tarpeeksi.