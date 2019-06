Miljoonille kurkkukiloille pitäisi löytyä ostajia kotimaasta – osa tuottajista puhuu ylituotannosta, osa laajentaa silti viljelmiään

Leena Saar ja Thi Huong Vu työtovereineen aloittavat työt kasvihuoneella kello seitsemän aamulla. Tarkoitus on poimia talteen sopivan mittaisiksi kasvaneet kurkut.

Liki 30 asteen lämpötilassa ja 80 prosentin kosteudessa kuljetaan vaunujen kanssa rivistöltä toiselle. Kurkkuja kertyy muovilaatikoihin nopeasti valtava määrä. Kello yhdeksän jälkeen alkaa pakkaaminen ja sitten saapuvat autot kuljettamaan kurkut maailmalle.

Kannuksen kauppapuutarhalla Keski-Pohjanmaalla on kasvatettu kurkkuja melkein 40 vuotta. Pienestä alkanut viljely on laajentunut niin, että vajaan hehtaarin viljelyalalla ja miljoonan kilon vuotuisella kurkkumäärällä puutarha on Suomessa keskikokoinen kurkuntuottaja. Viidessä kasvihuoneessa syntyy yksinomaan kurkkuja, yksi on varattu salaatille.

Puutarhan nykyinen toimitusjohtaja ja perheyrityksen perustajan poika Aleksi Hauhtonen on tällä hetkellä sekä hyvällä mielellä että huolestunut.

Hänestä mukavaa on se, että suomalaisten kurkunsyönti on ollut koko ajan kasvussa. Kauppapuutarhaliiton mukaan jokainen suomalainen syö vuodessa kymmenisen kiloa kurkkua.

– Kuluttajat ovat tottuneet käyttämään kurkkua todella hyvin. Kurkku on vakiotuote jokaisessa ruokapöydässä ja erityisesti kotimaisen kurkun kysyntä on noussut. Suomalainen arvostaa myös lähiruokaa, mikä on valtavan hienoa.

"Hinnan polkeminen jatkuvasti ei tuo lisämyyntiä"

Keskisuuren viljelmän nokkamies on kuitenkin huolissaan tästä tuotantovuodesta. Kurkun tuotantomäärät ovat kasvaneet Suomessa valtavasti ja kasvavat yhä.

– Nyt on haastava tilanne markkinoilla, sillä kurkkua tuotetaan vähän liikaa ja se heijastuu tuottajahintaan. Meillä tuotantokustannukset ovat hiukan yli euron ja enimmillään puolitoista euroa kiloa kohden. Me saamme kurkkukilosta noin euron tai vähän alle. Tukkuhinta on 60–80 senttiä, joten myymme tappiolla.

Aleksi Hauhtonen pyörittää Kannuksessa puutarhaa, jossa päätuote ovat kurkut. Myös salaattia syntyy yhdessä kasvihuoneessa. Heini Holopainen / Yle

Seinäjoen puutarha tuottaa kurkkua noin kolme kertaa enemmän kuin Kannuksen kauppapuutarha. Siellä kuitenkin yhdytään Hauhtosen huoleen hinnasta:

– Hinnan polkeminen jatkuvasti ei tuo lisämyyntiä. Kuluttaja turtuu ja alennuskampanjat menettävät merkityksensä. Näillä hinnoilla kukaan ei pysty tuottamaan kurkkua kannattavasti. Se on harmi, koska viljelijät tekevät kovasti töitä, eivätkä saa palkkaa siitä, puuskahtaa toimitusjohtaja Petri Harri.

Ennätykset rikki ja lisää taimia

Kauppapuutarhaliiton mukaan Suomessa tuotettiin viime vuonna ennätysmäärä eli 43,5 miljoonaa kiloa kurkkua. Tästä huolimatta liiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen arvioi, että kun vuotta ynnätään yhteen, nähdään jälleen uusi tuotantoennätys. Kuluvan vuoden kurkkusaldon arvioidaan ylittävän 50 miljoonan kilon raja.

Kurkkua on tuotettu vähä vähältä yhä enemmän, sillä tuotantomenetelmät, -tekniikat ja osaaminen ovat kehittyneet ja lajikkeet ovat parantuneet. Niin sanottu keskisato on Suomessa noussut, ja se on nyt maailman huippua. Seuraavaksi ahkerin kurkuntuottaja Hollanti on Suomea keskisadossa paljon jäljessä.

Esimerkiksi Kannuksen kauppapuutarhalla laskeskellaan, että ihan muutamassa vuodessa kurkkua on pystytty tuottamaan viidennes enemmän kuin ennen, vaikka kasvihuonealaa ei ole siellä lisätty.

Närpiöön Oy Jan-Erik Sigg Ab:n tontilla rakennetaan kasvihuoneita. Iina Thomsson / Yle

Suomessa on kuitenkin myös rakennettu kasvihuoneita lisää ja reippaasti. Tänäkin vuonna esimerkiksi Pohjanmaalle Närpiöön sekä Etelä-Pohjanmaalle Seinäjoelle valmistuu useita hehtaareja uutta kasvutilaa kurkulle.

Yksi viljelyalaa kasvattaneista on Suomen suurin kurkuntuottaja Oy Jan-Erik Sigg Ab Närpiöstä. Nykyinen kymmenen hehtaarin ala kasvaa syksyyn mennessä 13 hehtaariin. Tilalla kypsyy nyt vuodessa 16 miljoonaa kiloa kurkkua eli noin kolmannes koko Suomen kurkkumäärästä.

Yrityksen myynnissä työskentelevä Nicholas Lundenius ei ole pienempien tuottajien kanssa yhtä mieltä siitä, että kurkkua tuotettaisiin tällä hetkellä liikaa.

Hänen mukaansa on hankala sanoa etukäteen, mikä on tarpeeksi. Esimerkiksi viime vuoden hellekesä kuihdutti kasvustoja, jolloin satoa ei syntynytkään tarpeeksi.

– Välillä on ylituotantoa ja välillä on pulaa. Kurkkua syntyy liian vähän, jos taimia vaihdetaan, ja viljelmät eivät juuri silloin tuota tarpeeksi kurkkua. Juuri nyt hintakin on meillä hyvä ja tuotantokustannukset saadaan katettua.

Kulutuksen kasvu toiveissa

Nicholas Lundenius perustelee kasvihuonetilan useiden hehtaarien laajennusta muun muassa yhtiön halulla tehdä suomalaisista kokonaan kotimaista kurkkua syövä kansa. Kauppapuutarhaliiton mukaan kurkun kotimaisuusaste on nyt runsaat 80 prosenttia.

Nicholas Lundenius Oy Jan-Erik Sigg Ab:stä toteaa, että kesä 2018 oli liian kuuma kurkuille, jotka näivettyivät kuumissa kasvihuoneissa. Niiden tuuletus toimii katonrajan luukkuja avaamalla, mutta jos ulkolämpötila on 35 astetta, lämpöä on liikaa. Iina Thomsson / Yle

Osuuskunta Närpiön vihanneksen toimitusjohtaja Stefan Skullbacka on samaa mieltä siitä, että suurelle kurkkumäärälle pitäisi saada lisää ostajia kotimaasta, mutta se on haastavaa.

– Kotimaisuusaste on korkea jo nyt. Kulutuksen lisäkasvu ei tapahdu yhdessä yössä, vaikka hinnat olisivatkin halpoja. Tulossa on hyvin haastava vuosi. Kustannukset nousevat aina talvella, mutta kuitenkin kulut pitäisi saada katettua. Tällä hetkellä hinnat ovat hyvin kuluttajaystävällisiä.

Jos kotimaassa kulutuksen kasvattaminen on hankalaa ja tuotantoa on runsaasti, eikö kurkkuja voisi viedä ulkomaille? Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen kertoo, että tällä hetkellä viennille ei ole kanavia.

– Kurkku on sellainen tuote, ettei sitä kannata pitkiä matkoja kuljettaa. Esimerkiksi Saksa olisi iso kulutusmaa, mutta sekin on täältä monen veden takana. Kuljettaminen toisi mukanaan kuljetuskustannukset, miettii Jalkanen.

Miten tuottajat pärjäävät?

Jos Suomen suurin kurkuntuottaja näkee markkinatilanteen itselleen edullisena, eikä valita saamastaan hinnasta, miten pienemmät viljelijät pärjäävät?

Seinäjoen puutarhan Petri Harri toteaa, että markkinatilanteen muutosta voi vain odotella. Yritys on alkutalvesta laajentanut omia kasvihuoneitaan ja kasvattanut tuotantoaan siinä toivossa, että hinnat vielä muuttuisivat.

Kurkkuja kasvatettiin Suomessa vuonna 2018 runsaat 43 miljoonaa kiloa. Heini Holopainen / Yle

Kannuksen kauppapuutarhalla todetaan, että tämä vuosi on kriittinen tuottajien kannalta. Mitään kikka kuutosta ei kuitenkaan ole taskussa. Pitemmän tähtäimen varautuminen kuitenkin.

Kannuksen kauppapuutarhan perustaja Eino Hauhtonen on ollut alalla nelisenkymmentä vuotta ja on nähnyt yhden jos toisenkin kriisin. Yritys voi varautua niihin etukäteen laittamalla taseen kuntoon.

– Aina on ollut välillä huonoja vuosia ja kriisejä. Me olemme tehneet pitkään tuotekehittelyä ja kehittäneet tuotantoa. Muutama vuosi sitten tehty satsaus kotimaisen energian lämpölaitokseen leikkasi energiakustannukset kahteen prosenttiin liikevaihdosta, se todella kannatti.

Pitkän linjan kasvihuoneyrittäjä miettii, että markkinat lopulta säätävät määrät kohdilleen. Niin kauan myydään halvalla, kunnes tuotanto sopii kulutukseen. Miksi nyt ollaan tässä tilanteessa?

– Ehkä on kyse yrityksestä jakaa markkinat uudelleen. Eräät toimijat yrittävät ottaa markkinoista isomman siivun itselleen niin, että muut tuottajat tippuvat, pohtii Hauhtonen.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen heittää pallon kuluttajalle.

– Kuluttajan kannattaa nyt nauttia tilanteesta, jossa lähellä tuotettua kurkkua saa todella edullisesti. Kun tarjontaa riittää ja kurkku on edullista, tavara liikkuu hyvin. Ainakin viime vuonna kaikki tuotanto meni kulutukseen. Vaikka kotimainen kulutus on korkealla tasolla, voi se siitä vielä nousta.