Tonavaan uponnutta turistilaivaa nostetaan pintaan Budapestissa

Unkarin poliisi on alkanut nostaa Tonavan pohjasta turistialusta, joka upposi Budapestinssa viime kuussa.

Noston edetessä aluksesta tuodaan maihin turmassa kuolleiden ruumiita. Nosto-operaation arvioidaankin kestävän useita tunteja, jotta pelastajat saavat rauhassa tutkia alusta.

Sukeltajat eivät joen voimakkaan virtauksen takia pystyneet kunnolla etsimään kuolleita aluksesta, kun se oli joen pohjassa.

Mermaid-alus upposi 29. toukokuuta kolaroituaan suuremman jokiristeilyaluksen kanssa. Mermaidissa oli pääosin eteläkorealaisia turisteja.

Vain seitsemän aluksessa olleista 35 ihmisestä tiedetään pelastuneen ja 20:n kuolleen. Ennen nosto-operaatiota kahdeksan ihmistä oli yhä kateissa, mutta aluksesta on tuotu aamun aikana maihin useita ruumiita.

Kun alus on nostettu, poliisi tutkii sen. Onnettomuudesta on käynnistetty rikostutkimus ja toisen kolarialuksen Viking Sigynin kapteeni on pidätetty. Mermaidin unkarilaiskapteeni on kadonneiden joukossa.

Lähteet: AFP, Reuters