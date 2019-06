Inka Meron kolumni: Perusta yritys, ryhdy tutkijaksi tai tee molemmat ja pelasta maailma

Elämme synkkiä aikoja. World Economic Forumin riskiraportti listaa (siirryt toiseen palveluun) vuosittain suurimmat globaalit uhkamme ja listan kärki on monelle tuttu: ilmastonmuutos, sen aiheuttamat luonnonkatastrofit, hiilidioksidipäästöjen kasvun jatkuminen, ruoka- ja vesivarantojen pieneneminen.

Kauppakasseja kotiin raahatessani huomaan miettiväni, teinkö jälleen riittävän vastuullisia valintoja, vai onko ostoksillani sittenkään mitään väliä isossa kuvassa. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoraportin kovat luvut, ihmisten huoli ja ilmastotalkoot näkyvät onneksi hallitusohjelmassa ja myös monet yritykset panostavat kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen.

Kesälomalla mökkirantaan hiipivä sinilevä nostaa synkät pilvet jälleen taivaanrantaan. Teenkö itse tarpeeksi maailman ja lasteni eteen?

Faktojen valossa maailmalla meneekin paremmin kuin koskaan.

Synkkyyden kaskellä hyviä uutisia tihkuu uutistulvasta, mutta vain pala kerrallaan. Siksi edesmennyt tietokirjailija Hans Rosling pyrki sitkeästi muuttamaan käsityksiämme maailmasta lukujen kautta. Hänen kuuluisa testinsä (siirryt toiseen palveluun) osoitti, että simpanssit ‘tiesivät’ (eli arvasivat) paremmin kuin moni päättäjä asioiden todellisen tilan nykymaailmassa.

Faktojen valossa maailmalla meneekin paremmin kuin koskaan. Keskimääräinen elintaso on noussut kaikkialla, moni sairaus kuten polio, tuhkarokko ja jopa HIV on selätetty ja suurin osa tytöistä maailmassa käy koulua poikien rinnalla. Samasta syystä esimerkiksi Bill Gates on todennut, että ei halua enää puhua “kehitysmaista”, koska todellisuudessa, faktojen valossa, maailma on muuttunut ja ilmaisu on vanhanaikainen.

Ilmastonmuutoksen osalta, Gates on muiden miljardöörien tavoin lähtenyt aktiivisesti rahoittamaan (siirryt toiseen palveluun) tiedelähtöisiä ratkaisuja ja kasvuyrityksiä, jotka pyrkivät osaltaan ratkomaan päästöttömän ja uudistuvan energian, biotalouden ja kiertotalouden sekä puhtaan veden tai ruoantuotannon ongelmia.

Sukellus tieteen ja kasvuyritysten maailmaan tällä saralla on hämmentävän ilahduttava. Sinilevää keräävä startup -yritys puhdistaa Itämerta ja jalostaa siitä lääketeollisuuden raaka-aineita. Ainutlaatuista bakteerikantaa tutkimuslaboratorissa kehittänyt kasvufirma mahdollistaa nykyisin asiakkailleen biokaasujen ja energiantuotannon maatalousjätteistä. Kolmas tiiimi tuottaa puhdasta proteiinia syöttämällä aurinkoenergian sähköä ja vettä bakteereille. Neljännellä on työn alla ympäristöystävällinen ja kierrätettävä akkuteknologia.

Pohjoismaat ovat tutkimusten mukaan ympäristöteknologioiden kehityksen kärjessä (siirryt toiseen palveluun), ja jos meillä täällä Pohjolan perukoilla on jo satoja maailman ympäristöongelmia ratkovia kasvuyhtiöitä, on niitä maailmassa tuhansia.

Yhteinen tekijä näillä yrityksillä on, että ne yhdistelevät innovatiivisesti ja ketterästi tiedettä, tuotekehitystä ja erilaisia liiketoimintamalleja. Useimpien juuret ovat yliopistojen tai tutkimusorganisaatioiden laboratorioissa ja tieteellisessä perustutkimuksessa. Parhaimmissa yrityksissä yhdistyvät globaali ambitiotaso, vahva uskallus, aito halu muuttaa maailmaa ja kovan tason yrittäjyys ja tutkimus.

Teknologian ja tieteen huikean nopea kehitys nano- ja biomateriaalien, energiantuotannon, prosessiteknologioiden, tekoälyn ja digitalisaation aloilla on mahtava mahdollistaja.

Suomi tarvitseekin akateemista yrittämistä muun kasvuyrityspöhinän rinnalle. Ympäristönmuutos on uuden kasvun, ratkaisujen ja bisneksen mahdollisuus, johon ensin ovat tarttuneet tutkijat ja sitten startup -yrittäjät. Teknologian ja tieteen huikean nopea kehitys nano- ja biomateriaalien, energiantuotannon, prosessiteknologioiden, tekoälyn ja digitalisaation aloilla on mahtava mahdollistaja. Lisäksi tarvitaan myös meitä, kestäviä valintoja tekeviä kuluttajia ja työntekijöitä, jotka imevät päättäjät ja suuryritykset investoimaan uusiin ratkaisuihin.

Ja jos maailmaa haluaa muuttaa tosissaan, voi opintoja tai työvalintojaan suunnata tutkimukseen, kasvuyrityksiin tai molempiin. Mahdollisuuksia on monia. Meillä on Suomessa ainutlaatuisen vahva akateemisen perustutkimuksen sekä soveltavan tutkimuksen perusta sekä maailman kovimpia kasvuyritysekosysteemejä. Tarvitaan tekijöitä, jotka uskaltavat rakentaa siltaa näiden välille.

Ilmastonmuutoksen osalta meillä on vielä mahdollisuus. Ja maailma voi olla parempi paikka, kiitos tieteen ja yrittäjien.

Inka Mero

Kirjoittaja on teknologiaan erikoistunut kasvuyrityssijoittaja ja -yrittäjä, joka uskoo tulevaisuuteen nuorten, yrittämisen ja teknologian mahdollisuuksia nostamalla ja hyödyntämällä. Inka kirjoittaa omista henkilökohtaisista näkemyksistään liittyen teknologian ja talouden murroskohtiin.

