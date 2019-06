Automaatit uusiksi, haluamansa istumapaikan voi valita sovelluksesta – 6 kysymystä ja vastausta VR:n lipunmyyntiuudistuksesta

Rautatieyhtiö VR kehittää mahdollisuuksia junalippujen ostamiseen uudistamalla lippuautomaatit, mobiilisovelluksen, verkkosivustonsa VR.fi ja myyntikanavien taustalla olevan myyntijärjestelmän.

Uudistettujen lippuautomaattien asennus on jo käynnistynyt. Uuden mobiilisovelluksen ensimmäinen versio tulee asiakkaiden ladattavaksi lähipäivinä. Verkkosivuston uudistetun version yhtiö julkaisee syksyllä.

VR:n aiemmat lippu-uudistukset ovat näkyneet lipunoston hankaluuksina järjestelmän uudistushetkellä. Nyt nämä ongelmat aiotaan välttää, sillä uusi järjestelmä ja palvelut tulevat käyttöön vanhan rinnalle vaiheittain.

Vanhasta lipunmyyntijärjestelmästä aletaan luopua vasta, kun merkittävä osa asiakkaista on siirtynyt käyttämään uutta vaihtoehtoa, kertoo myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola VR:ltä.

Mitä uusi VR:n älypuhelinsovellus tuo junamatkustajille?

Uudella sovelluksella voi ostaa samasta paikasta niin lähi- kuin kaukoliikenteen liput ja meno-paluulipun samalla kerralla. Liput ovat sovelluksella saatavilla ja tallessa, vaikka nettiyhteys ei toimisi.

Uusi sovellus tuo palveluita, joita moni junamatkustaja on kaivannut jo hyvän aikaa. Tällainen on esimerkiksi paikanvaraus vaunukartalta myös mobiilisovelluksessa.

– Häiriöviestintä kehittyy merkittävästi – sovellus lähettää asiakkaalle viestin, jos juna on myöhässä tai matkaan tulee muutoksia. Nämä ominaisuudet lisätään palveluun vielä kesän aikana, kertoo Marika Lindström VR:n tiedotteessa.

Miten vanhan ja uuden järjestelmän rinnakkainen käyttö näkyy matkustajille?

Ketola arvelee, että ajoittain voi olla hämmennystä, kun uudessa sovelluksessa on jokin mahdollisuus, jota vanhassa ei ole. Matkustajat voivat itse valita, koska haluavat kokeilla VR:n lähipäivinä julkaistavaa uutta sovellusta.

– Uusissa kanavissa saattaa olla enemmän edullisia lippuja tarjolla, tälläkin yritetään sinne ohjata.

Ketola ennakoi, että kotimaan junalippujen myynti siirtyy kokonaan uusiin kanaviin vuodenvaihteeseen mennessä. Venäjän liikenteessä rinnakkaiskäyttö jatkuu kauemmin.

Miten muutos helpottaa sarja- ja kausilipuilla matkustamista?

Sarja- ja kausiliput tulevat mobiilisovellukseen syksyllä. Silloin asiakas pystyy itse varaamaan ja peruuttamaan sarjalippujen paikkoja, myös kausilipulla on mahdollista varata paikka.

Miten lipunmyyntiautomaatit muuttuvat?

Niissä on aiempaa isompi näyttö, joka helpottaa automaatin käyttöä eri pituisille ihmisille. Käyttöliittymä uudistuu selkeämmäksi. Yhtiö kertoo testanneensa automaattien pakkaskestävyyttä.

VR:n uudenmallisia lipunmyyntiautomaatteja alkaa näkyä asemilla tällä viikolla. VR

Uusissa automaateissa on automaattinen toiminto, joka lähettää yhtiölle ilmoituksen laitteen rikkoutumisesta. Automaateissa voi maksaa edelleen vain korteilla.

Miten lipunmyynti muuttuu junissa?

Konduktööreille tulee uudet laitteet, joista keskeinen on älypuhelimessa oleva lipunmyyntisovellus. Konduktöörikin voi myydä tietyn istumapaikan sisältäviä lippuja.

VR aikoo lopettaa lippujen myynnin käteisellä rahalla kaukojunissaan syyskuussa.

Kuka uuden myyntijärjestelmän toimittaa?

Aiemmista uudistuksista poiketen VR ei ole tilannut järjestelmää ulkopuoliselta toimittajalta, vaan tekee kehityksen itse ja ulkoa ostetaan vain tarpeelliseksi katsottavaa työtä, kuten koodaamista. Uudistusta on työstetty vuodesta 2017.

Junalippujen ulkoasu muuttuu uudistuksen myötä. Timo-Pekka Heima / Yle

Yhtiössä nähdään lipunmyynti niin olennaiseksi toiminnoksi, että se on toteutettava ja sitä on voitava kehittää kokonaan omissa käsissä, eikä siten, että jostain tilataan asian hoitava järjestelmä. Ketolan mukaan VR on viime vuosina rakentanut kykyään ohjata digitaalista kehitystä.

– Emme kuvittele, että voimme kerralla tehdä uudet palvelut sataprosenttisen valmiiksi ja kerralla laittaa ne julki, vaan julkaisemme niitä vähitellen ja kehitystyö jatkuu koko ajan, Ketola kuvailee.

