Google avaa koulutuskeskuksen Helsinkiin: tavoitteena kouluttaa 10 000 helsinkiläistä digitaitojen pariin

Googlella on ennestään Suomessa muun muassa palvelinkeskus, jonka avulla Googlen tuotteet ja palvelut raksuttavat kellon ympäri eri puolilla maailmaa. Sasu Mäkinen / Lehtikuva

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan Googlen hanke on ennen kaikkea helsinkiläisten työllistämisprojekti.

Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori ja Googlen aluejohtaja Matt Britt allekirjoittivat tänään aamupäivällä sopimuksen digitaitojen koulutuskeskuksen perustamisesta Helsinkiin. Hubin tavoitteena on kouluttaa jopa 10 000 työtöntä työnhakijaa ja pk-yrittäjää.

– Saatamme helsinkiläiset työttömät työnhakijat ja pk-yrittäjät digitaalisilla taidoillaan yhtä, kahta tai kolmea askelta ylemmälle tasolle. Se auttaa heitä urallaan eteenpäin ja mahdollisesti pääsemään myös työnsyrjään kiinni, Vapaavuori kertoo.

Varsinaista sijaintia koulutuskeskukselle ei vielä tiistaina julkaistu, mutta Vapaavuoren mukaan se tulee jonnekin keskustan alueelle. Opinahjo aloittaa syyskuussa.

Vapaavuoren mukaan yhteistyösopimuksessa Helsingin rooli on mainostaa Googlen koulutustarjontaa, vastata henkilökunnasta sekä valita henkilöt ja yrittäjät, jotka koulutuksen piiriin pääsevät. Google kustantaa tilat ja tarjoaa koulutuksen.

10 miljoonaa koulutettua ympäri maailma, puolet naisia

Neljän viime vuoden aikana Google on kouluttanut vastaavissa koulutuskeskuksissa ympäri Eurooppaa, Lähi-itää ja Afrikkaa (EMEA) yhteensä 10 miljoonaa ihmistä. Toiminta sai alkunsa Espanjasta, jossa nuorten työttömyys on erittäin suurta.

Googlen EMEA-aluejohtaja Matt Britt on innoissaan tuloksista; 45 prosenttia koulutetuista on saanut joko paremman työn, perustanut firman tai kasvattanut liiketoimintaansa.

– Puolet koulutetuista on ollut naisia. Yleensä tiede- ja teknologia-alalla naisten osuus on 25 prosenttia. Myös tämä kertoo siitä, että digikoulutukselle on todellista kysyntää, Britt toteaa.

Google työllistää ennestään Suomessa 300–400 henkilöä. Teknologiajätillä on Haminassa palvelinkeskus (siirryt toiseen palveluun), joka on Brittin mukaan yksi Euroopan korkealaatuisimmista.

– Väestönne tekee ostoksia ja hoitaa pankkiasioita verkossa, mutta pienet yritykset tulevat digitalisoitumisessa vielä jäljessä.

Kun puolet maapallosta on yhdistettynä verkkoon, digitaidot kasvattavat yritystoimintaa niin Helsingissä kuin muuallakin maailmassa.

– Kun digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeammin kuin mikään muu, on tärkeää, että maailman parhaiten koulutetuimmassa maassa ja kaupungissa ihmiset kehittyvät edelleen. Tämä on ennen kaikkea työllistymisharjoitus ja digitaalisen oppimistason kohottamisharjoitus, Vapaavuori toteaa.