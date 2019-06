Kanada kieltää valaiden ja delfiinien pitämisen vangittuina

Kanadassa on jäljellä vielä kaksi meriakvaariota, joissa pidetään merinisäkkäitä. Kuvan delfiinit ovat lissabonilaisessa akvaariossa.

Kanadassa on jäljellä vielä kaksi meriakvaariota, joissa pidetään merinisäkkäitä. Kuvan delfiinit ovat lissabonilaisessa akvaariossa. Taigo Petinga / EPA

Kanadan parlamentti on hyväksynyt esityksen, joka kieltää valaiden, delfiinien ja pyöriäisten pitämisen vangittuina. Kiellon rikkomisesta voi saada jopa 150 000 dollarin sakon.

Kanada liittyy näin kasvavaan joukkoon valtioita, jotka eivät salli merinisäkkäiden pitämistä vankeudessa. Kieltoa olivat ajaneet erityisesti eläinten oikeuksia ajava järjestö Humane Society sekä Kanadan vihreä puolue, kertoo Kanadan yleisradio CBC (siirryt toiseen palveluun).

Kanadassa on kaksi meriakvaariota, joissa pidetään merinisäkkäitä. Vancouverin akvaariossa on enää yksi delfiini. Akvaario on luopunut aiemmin omistamistaan valaista ja delfiineistä.

Niagara Fallsin kaupungissa toimii suuri Marineland-merieläinpuisto. Se omistaa kaikkiaan 55 maitovalasta, viisi pullonokkadelfiiniä ja yhden miekkavalaan. Puisto vastustaa kieltoa ehdottomasti, koska se romahduttaisi kävijämäärän. Puisto sanoo myös, että kielto estäisi eläinten suojelutyön, jota puisto toteuttaa pitämällä huolta omistamistaan eläimistä.

Kielto ei kuitenkaan heti uhkaa Marinelandin toimintaa. Lakiehdotuksen mukaan meriakvaariot saavat pitää ne eläimet, jotka niillä nyt on. Merinisäkkäät ovat pitkäikäisiä, joten esimerkiksi maitovalaita voisi olla näytillä vielä 30 vuoden päästäkin.

Kanadan Vihreän puolueen puheenjohtaja Elizabeth May huomauttaa, että lakiesityksessä todetaan eläinten vangittuna pitämisen olevan verrannollista eläinrääkkäykseen. Hän ja muut lain puolustajat toivovat, että nyt vangittuina olevat valaat ja delfiinit vapautetaan suojelualueille, hän sanoo uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Parlamentin alahuoneen nyt hyväksyttyä lakialoitteen, alkaa parlamentti muokata aloitetta varsinaiseksi laiksi.