Ihmiskaupan uhrien tilanteen pelätään heikkenevän, kun poliisin erikoisryhmä lopetetaan – "Uhrit liian peloissaan kertoakseen kokemastaan"

Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson jää pian eläkkeelle. Tämän pelätään tarkoittavan takaiskua seksiperäisen ihmiskaupan ja parituksen vastaiselle työlle Helsingissä ja koko Suomessa.

Eriksson nimittäin johti Helsingin poliisilaitoksella pitkään ryhmää, joka oli erikoistunut näiden rikosten tutkintaan. Hänen eläköitymisensä vanavedessä Helsingin poliisilaitos on päättänyt hajauttaa koko ryhmän.

Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikön johtaja Jonna Turunen vahvistaa, että kyseinen ryhmä ei jatka toimintaansa sellaisenaan, vaan vastuut hajautetaan poliisilaitoksella muihin ryhmiin.

– Toki niissä rajoissa, joissa on mahdollista, sitä (paljastavaa tutkintaa) tehdään edelleenkin. Mutta ensisijaisesti turvataan perusrikostutkinnan ryhmien toiminta. Sieltä jäävillä resursseilla keskitytään paljastavaan toimintaan, joka kattaa hyvin erityyppistä rikollisuutta, Turunen sanoo.

Turunen kuitenkin lisää, että poliisin oma-aloitteinen toiminta tämän tyyppisessä rikollisuudessa on erittäin tärkeää jatkossakin.

– Tämä on sen tyyppistä rikollisuutta, että muuten nämä asiat eivät välttämättä aina tule poliisin tietoon, Turunen sanoo.

Eläkkeelle jäävä rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson Eerikinkadulla Helsingissä 6. kesäkuuta 2019. Vincent Holmberg / Yle

Piilorikollisuutta, jonka uhrit eivät uskalla ottaa yhteyttä poliisiin

Poliisitarkastaja Miia Lehtinen Sisäministeriön poliisiosastolta ei ota kantaa Helsingin poliisilaitoksen päätökseen hajauttaa Erikssonin ryhmä, mutta kommentoi aihetta yleisellä tasolla. Hän huomauttaa, että ihmiskaupparikollisuus on "tyypillistä piilorikollisuutta".

– Uhrit ovat usein pelokkaita eivätkä tämän vuoksi kerro viranomaisille tilanteestaan. Ja voi olla myös tapauksia, että nämä uhrit eivät todella edes tiedä olevansa rikoksen uhreja.

Tätä uhrien avutonta tai hädänalaista tilaa tekijät käyttävät Lehtisen mukaan hyväkseen.

Helsingin poliisin kokeneen erikoisryhmän hajoaminen huolestuttaa myös seksityöläisten parissa työtä tekevässä Pro-tukipisteessä. Lakkautettava yksikkö on ollut Pro-tukipisteen yhteistyökumppani Helsingissä 1990-luvun alusta lähtien.

– Meillä Pro-tukipisteellä on huoli siitä, että jos koko ryhmä hajoaa, niin miten ihmiskaupan tai muiden vakavien rikosten tutkinta jatkossa onnistuu. Kyllä tämä vaatii tiettyjä osaamista, jota tässä yksikössä on ollut, sanoo Pro-tukipisteen vastaava erityisasiantuntija Essi Thesslund.

– Jos puhutaan vaikka vakavasta hyväksikäytöstä ja ihmiskaupparikollisuudesta, niin uhrit ovat sellaisessa asemassa, että he harvemmin pystyvät tai uskaltautuvat itse ilmoittamaan näistä rikoksista. Eli se, että poliisi tekee paljastavaa tutkintaa, on tuonut aiemmin esiin rikoksia, jotka olisivat muuten jääneet maan alle, Thesslund jatkaa.

Pro-tukipiste on järjestö, joka antaa tietoa, apua ja tukea seksityöntekijöille ja ihmiskaupparikoksen kohteeksi joutuneille ihmisille.

Pro-tukipisteen erityisasiantuntija Essi Thesslund on huolissaan poliisin erikoisryhmän lakkauttamisesta. Pekka Koli / Yle

Myös osa paperittomista joutuu turvautumaan seksityöhön

Thesslund on seurannut useiden vuosien ajan ihmiskaupan vastaista työtä. Aihe on raskas, mutta hänen mukaansa viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut myönteistä kehitystä ainakin jossain määrin.

– Ihmiskaupan vastainen toiminta on sinällään edistynyt, on yhä enemmän tiedossa, että tämä rikollisuuden muoto on totta myös Suomessa ja onhan meillä yhä enemmän oikeuteen asti päätyneitä tapauksia. Ja toki moni ihminen on saanut apua ja palveluita, ihmisiä on tunnistettu ihmiskaupparikosten uhreiksi.

Haasteita on kuitenkin jatkuvasti. Oman kysymyksensä on tuonut Suomessa uudehko ilmiö, paperittomien tilanne, joka heijastuu myös seksityöhön. On nimittäin olemassa riski, että seksityöhön elantonsa vuoksi turvautumaan joutuva paperiton voi huonossa tilanteessa ajautua ihmiskaupan uhriksi.

Thesslundin mukaan ei voi sanoa, että paperittomien lisääntyminen yhteiskunnassa kuvastuisi seksityössä kuitenkaan selvänä trendinä.

– Kyseessä on suhteellisen pieni määrä ihmisiä, mutta toki se, että toimeentulo täytyy hankkia epävirallisin keinoin tarkoittaa osalle ihmisistä seksin myymistä – tai joillekin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutumista.

Kolmansista maista tuleville seksityö on ulkomaalaislain mukaan käännytysperuste. Thesslundin mukaan tällöin seksiä myyvien ja vakavien rikosten uhreiksi joutuvien kynnys ilmoittaa kokemastaan rikollisuudesta on erittäin korkea.

– Eli jos olet seksiä myyvä henkilö Schengen-alueen ulkopuolelta, silloin poliisi voi käytännnössä edustaa sinulle maastapoiston uhkaa.

Lisää aiheesta:

Polisgrupp som avslöjar människohandel och gängbrottslighet läggs ner: "Hallickar har ringt mig och sagt 'next year freedom'"