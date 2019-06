Vielä ei hologrammeja nähdä Savonlinnan Oopperajuhlilla, mutta uusi taiteellinen johtaja Ville Matvejeff on jo uudistanut ensi kesän ohjelmistoa

Savonlinnan Oopperajuhlien uuden taiteellisen johtajan Ville Matvejeffin suunnittelemassa kesän 2020 ohjelmistossa on upouusia teoksia Savonlinnalle ja tuttuja klassikoita.

Savonlinnan Oopperajuhlien ensi kesän ohjelmisto on julkistettu. Uusi taiteellinen johtaja Ville Matvejeff, 32, on pyrkinyt raikastamaan tarjontaa. Olavinlinnan lavalla nähdään uutuustuotantona puolalaisen Karol Szymanowskin 1920-luvun sävellys Kuningas Roger, ensiesityksensä saava barokkiooppera Julius Caesar, Karita Mattilan juhlagaala sekä klassikot Carmen, La traviata ja Sevillan parturi.

Vierailevana oopperatalona Savonlinnaan saapuu Kroatian kansallisooppera, joka tuo Julius Caesarin lisäksi Olavinlinnan lavalle Jules Massenet'n Wertherin. Teos on esitetty Suomessa vain kahdesti, ja edellisestä kerrasta on kulunut jo yli 30 vuotta.

Oopperan uudistaja etsii keinoja syventää teoksia

Matvejeff haluaa uudistaa oopperaa. Hän korostaa Savonlinnan Oopperajuhlien olevan historiallinen instituutio, jossa ei ole tarpeen muuttaa kaikkea kerralla. Matvejeff sanoo uudistustyön olevan pieniä asioita, jotka pikku hiljaa alkavat näkyä.

– Täällä on monta hienosti toimivaa asiaa, joten en lähde kertaheitolla räväyttämään kaikkea uusiksi.

Ohjelmistovalinnat ovat yksi keskeisimmistä uudistuskeinoista. Matvejeff sanoo pyrkivänsä löytämään uusia teoksia ja tapoja tehdä teoksia.

– Yritän löytää keinoja, miten oopperateoksia saadaan syvennettyä. Mitä uusia ulottuvuuksia Olavinlinnasta näyttämönä ja lavasteena saakaan irti, hän visioi.

Virtuaalitodellisuutta ja hologrammeja

Matvejeffin mielestä virtuaalitodellisuuden on aika tulla myös oopperanäyttämölle.

– Mahdollisuuksia on monia. On olemassa erilaisia projisointitekniikoita ja tulossa on myös silmän liikkeitä seuraavia kypäröitä, hän havainnollistaa.

Esimerkiksi hologrammeja eli kolmiulotteisia kuvia on jo oopperalavalla nähty. Matvejeff viittaa oopperalegenda Maria Callasin konserttiin, joka toteutettiin hologrammina livenä viime vuonna. Konsertissa oli oikea orkesteri, Callasin ääni tuli nauhalta ja hologrammi esiintyi näyttämön keskellä.

Nuoremman kohdeyleisön tavoittaminen vaatii kohdennettua viestintää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Usein eletään ruuhkavuosiaikaa, mutta samaan aikaan kiinnostaisi kokea jotakin uudenlaista. Siinä Savonlinnan Oopperajuhlien tyyliset elämykset voisivat olla ajankohtaisia monelle, Matvejeff pohtii.

Taiteellisesta johtajaksi on moneksi Olavinlinnan lavalla

Oopperajuhlien taiteellisena johtajana aloittava Matvejeff johtaa kahta kovin erityyppistä oopperateosta. Kuningas Roger on täysmittaiselle kokoonpanolle sävelletty teos, jossa on suuri orkesteri, kaksi kuoroa ja solistit. Julius Caesarissa on puolestaan pienempi orkesteri, solistiosuudet ovat ketterämpiä ja erikoisuutena nähdään Matvejeffin itse soittama cembalo-osuus.

– Se on minulle paras tapa tehdä klassismin ja barokin ajan oopperoita, koska silloin minä pystyn itse määrittämään sen musiikin ja draaman tempon.

