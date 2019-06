JVG rikkoo ennätyksiä Spotifyssa – "Aikamoista vappua viimeiset yhdeksän vuotta on ollut"

Ikuinen vappu on jatkunut JVG:llä keväästä lähtien. Rap-duo on rikkonut striimausennätyksiä Spotifyssa, juhlinut jääkiekon MM-kultaa antaumuksella ja valmistautuu uransa suurimpaan festarikesään.

JVG nousi suuren yleisön tietoisuuteen, kun Suomi voitti edellisen MM-kullan vuonna 2011 ja bändin biisi Häissä soi voitonjuhlissa ja nousi isoksi hitiksi.

Jare ja VilleGalle ovat leimautuneet lätkämuusikoiksi, joten ei ollut yllätys, että heidät nähtiin MM-kultajuhlissa myös nyt. Heidän uusi levynsä soi jääkiekkomaajoukkueen pukukopissa jo ennen sen julkaisua.

– Me oltiin laitettu meidän uusi albumi ennakkoon koppiin kuunneltavaksi, niin sen kyllä jollain tavalla tiesi, että voi se kutsu juhliin tulla, VilleGalle virnistää.

Voitonjuhlien jälkeen kaksikko haisi omien sanojensa mukaan musiikille. Vaikka kultajuhlat ovat tältä erää ohi, merkittävää tapausta tulee muisteltua vielä pitkin vuotta.

– Joukkueen kundit varmaan tulevat kesällä keikoille. Ei tämä ihan hetkessä unohdu, Jare arvelee.

Aiempaa popimpi JVG

Perjantaina ilmestyy JVG:n kuudes studioalbumi Rata/Raitti. Kaksikko on päässyt tekemään sitä aiempaa enemmän rauhassa ilman keikkakiireitä. Heidän mielestään levyltä välittyykin juuri rentous.

– Sen jotenkin kuulee siitä, että se ei ole mailaa puristamalla tullut, VilleGalle sanoo.

JVG pelaa levy-yhtiön tiloissa pingistä, mutta oikeasti kaksikko rentoutuu golfin parissa. Samaan golfporukkaan kuuluvat myös muusikkokaverit Reino Nordin ja Mikael Gabriel. Mårten Lampén / Yle

Levyllä kuuluu JVG:n alkuaikojen juttu, missä ollaan samaan aikaan tosissaan ja silti kieli poskessa. Uudistuakin pitää, ja tällä kertaa se on tarkoittanut muun muassa sitä, että kaksikko on laulanut enemmän itse kertosäkeitä vierailijoiden sijaan.

Suurin muutos on se, että musiikki on räpin sijaan aiempaa popimpaa. Levylle tehdyt rap-biisit karsittiin loppumetreillä pois odottamaan seuraavia projekteja.

– Räppiin on tullut uusi sukupolvi. On Ibeä, Cledosta ja Gettomasaa. Me ajateltiin, että lähdetään jonnekin muualle kuin siihen ympyrään ja halutaan tehdä tällaista kamaa, VilleGalle kertoo.

Kappaleissa käsiteltävät aiheet eivät sen sijaan ole juurikaan muuttuneet. Ne käsittelevät nuorten miesten elämää.

– Ollaan darrassa, vaiheillaan elämässä, ollaan kateellisia länsinaapurille ja ikävöidään tyttöystäviä. Kyllä se ihan meidän elämästä kertoo, VilleGalle sanoo.

– Siinä on ihan hyvä viikon kaari. Tavallaan se voisi kertoa maailmanmestaruusviikosta. Vappu alkaa ja loppua ei vaan näy. Jossain välissä darra iskee, rouva soittaa ja lopussa liidellään eeppisesti takaisin himaan, Jare jatkaa.

– Hei meidän pitäis tehdä pingisaiheinen musiikkivideo, missä meillä olisi päällä sellaiset 80- tai 90-luvun pelivaatteet, VilleGalle sanoo vastapelurilleen Jarelle (kuvassa). Mårten Lampén / Yle

Spotifyn hallitsijat

"Tuu nauttii kyydistä mun kaa, me ollaan koutsin kanssa myyty joskus fyysistä kultaa."

Tämä laini on JVG:n kappaleesta, joka jäi uudelta levyltä pois. Se kuitenkin kuvastaa hyvin, miten musiikin kuluttaminen on kymmenessä vuodessa ja rap-duon uran aikana muuttunut. Fyysiset tallenteet ovat saaneet väistyä striimausten tieltä.

JVG:n Spotify-ennätyksiä Tarkenee (2015) ja Hehkuu (2016) olivat ensimmäiset suomenkieliset kappaleet, jotka rikkoivat 10 miljoonan striimin rajan

Tarkenee ja Hehkuu ovat kaikkien aikojen striimatuimmat suomenkieliset kappaleet (Tarkenee 19 milj., Hehkuu 18milj.)

Ikuinen vappu (2019) on pisimpään Suomen Spotifyssa ykkösenä ollut suomalainen kappale (64 päivää)

JVG on eniten yhden päivän aikana striimauksia kerännyt suomalainen artisti (Popkorni-albumin julkaisupäivänä vuonna 2017)

JVG on nousemassa kaikkien aikojen striimatuimmaksi suomalaisartistiksi ohi uransa lopettaneen Cheekin Lähde: Warner Music Finland

JVG on noussut vuosien varrella suoratoistopalvelu Spotifyn kingiksi. Hittejä on tullut tiuhaan tahtiin ja kaksikko on laittanut ennätyksiä uusiksi.

Esimerkiksi tänä keväänä julkaistu biisi Ikuinen vappu vietti yli kaksi kuukautta Suomen Spotifyn ykkösenä.

– Oltiin nyt ensimmäistä kertaa keikkatauolla ja silloin pysähtyi ajattelemaan, mitä tässä on tapahtunut. Ikuinen vappu -biisi tuli siitä. Vitsi aikamoista vappua koko meidän yhdeksän vuotta on ollut, VilleGalle huokaa.

Pian JVG on ohittamassa uransa lopettaneen Cheekin striimatuimpana suomalaisartistina, arvioi bändin levy-yhtiö Warner. Spotify ei tietoa varmistanut, sillä se julkistaa päivitetyt tilastonsa vasta loppuvuodesta.

Spotifyssa mennään biisi edellä ja myös JVG pohti jossain vaiheessa, ettei heidän kannata enää satsata albumeihin. Näin ei kuitenkaan ole vielä käynyt.

– Se on tosi stressaavaa mennä yksi biisi edellä. Jos se biisi ei lähdekään lentoon tai ei jotenkin toimikaan, Jare pohtii.

– Totta kai Spotifysta voisi enemmänkin rahaa tulla. Kyllä sieltä jotain tulee, mutta se ei ole meidän päätulonlähde kuitenkaan, JVG:n Jare kertoo. Mårten Lampén / Yle

Kun JVG julkaisi Popkorni-albumin täysin puskista pari vuotta sitten, levyn kappaleet valloittivat Spotifyn kärkipaikat. Striimauspalvelun täydellinen haltuunotto on näyttävä ele ja osoitus suosiosta.

Vaikka bändin biisit edelleen kipuavat ykköspaikoille, he päättivät nytkin tehdä albumikokonaisuuden.

– Haluamme olla sellainen bändi, joka antaa sisältöä tarpeeksi faneille. Emme yritä tehdä pelkästään hittejä, vaikka niitäkin sitten tulisi.

CD on uudelleen in

Spotifyssa pärjäämiseksi on tärkeää, että kappaleet pääsevät suosituille soittolistoille. Usein niillä kuullaan jo valmiiksi suosittuja artisteja, jolloin vähemmän tunnetut jäävät usein varjoon.

– Spotify-aikana esille ovat kyllä päässeet makeat artistit kuten Pyhimys ja Vesta. Jonkun indieartistin voi tosin olla vaikeampi saada kappale sinne soittolistalle, VilleGalle tuumaa.

Suoratoistopalvelut eivät ole rahasampoja artisteille, sillä korvauksia biisien soitosta heruu niukasti. Jo pidemmän aikaa raha on tullut keikkailusta ja siihen päälle pitää olla myös esimerkiksi oheistuotemyyntiä.

– Aikoinaan tehtiin keikat, että voitiin promota levyä. Nyt se on niin, että jengi julkaisee ennen kesää biisit, että päästään keikoille ja se raha tulee sieltä, Jare kertoo.

JVG kirjoittaa nimmareita heidän uuden albuminsa etukäteen fyysisessä muodossa tilanneille. – Me ollaan jossain biisissä sanottu, että JVG ei enää CD:tä julkaise. Mutta nyt yritetään saada se musiikki mahdollisimman laajalti kuuluviin. Mårten Lampén / Yle

JVG julkaisee uuden albuminsa myös fyysisenä talleenteena eli vinyylinä, kasettina ja CD:nä, vaikka niiden menekki suoratoistopalveluiden aikana on vähäistä. VilleGallen mukaan he haluavat tarjota musiikkia aiempaa laajemmalle kuulijakunnalle.

– Viime albumin aikaan tajusi, että voi perhana, että onhan sitä porukkaa vielä, joka haluaa tunkea sen kiekon jonnekin, kertoo VilleGalle.

– Ehkä fyysinen tuote tukee albumiakin paremmin. Varsinkaan vinyylissä ja kasetissa ei voi vaan skipata biisiä, vaan sä joudut kuuntelemaan koko albumin läpi, Jare jatkaa.

Suomea kiertäessään rap-duo on huomannut, että etenkin pohjoisemmassa ihmiset kuuntelevat edelleen fyysisiä äänitteitä.

– Siellä tullaan keikan jälkeen kysymään, että ettekö enää myy CD-levyjä. Ehkä täällä etelässä ajatellaan vähän kapeasti, VilleGalle pohtii.

Aiempaa isompana kesäfestareille

Tänä kesänä JVG tekee vähemmän keikkoja kuin koskaan. Esiintymisiä festareilla ja muissa tapahtumissa kertyy parisenkymmentä. Kiireisimpiin kesiin verrattuna keikkoja on puolet vähemmän, mutta sille on syynsä.

Kaksikon keikkatuotanto on isompi kuin koskaan ja se ei kaikille festarilavoille mahdu. Heidät nähdäänkin ensimmäistä kertaa festivaalien pääesiintyjänä.

Vaikka JVG on jo pitkään esiintynyt festareiden päälavoilla, bändi ei ole ollut illan kohokohta. Heille avautui siihen paikka, kun esimerkiksi Cheek lopetti ja Haloo Helsinki on tauolla.

– Meidän täytyy ottaa pääesiintyjän vastuu niskaan. Ei voida tulla samanlaisella show'lla kuin aikaisemmin, vaan nyt pitää lopettaa ilta jotenkin isommin, Jare kertoo.

– Tauon aikana ollaan keretty suunnittelemaan liveä ja kasvattamaan sitä. Kiva päästä näkemään jengin reaktio, kun me tullaan vähän isommalla suuttimella kesän keikoille, JVG:n kaksikko sanoo. Mårten Lampén / Yle

Minkälainen on sitten aiempaa isompi JVG lavalla?

– Meille tulee livesoittajia ja levyllä oleva formula-teema näkyy. Haalarit pysyvät varmasti päällä. Tulee kyllä hauskat bileet, VilleGalle nauraa.

