Peltojen polttamisesta tuhoisa ase – tuhansia hehtaareita poltettu Irakissa ja Syyriassa

Tästä satokaudesta oli tulossa hyvä sekä Pohjois-Syyriassa että osassa Irakia sateisen talven ja kevään jälkeen. Toiveet hyvästä sadosta ovat kuitenkin murenemassa, kun tuhansia hehtaareja peltoja on palanut juuri sadonkorjuun aikoihin.

Peltojen polttamisesta syytetään ääriliike Isisiä, Syyrian asevoimia ja Turkin tukemia kapinallisia Syyriassa. YK on varoittanut, että Syyrian ja Irakin palot uhkaavat jo valmiiksi hauraiden alueiden ruokahuoltoa ja maanviljelystä riippuvaisen väestön taloutta.

Idlibissä palanut kymmeniä tuhansia hehtaareja

Syyriassa paloja on esiintynyt sekä kurdialueella maan koillisosassa että lännempänä Idlibin maakunnassa, joka on kapinallisten valvonnassa.

Uutistoimisto AP:n haastattelema aktivisti Huthaifa al-Khateeb arvioi toukokuun lopussa, että Idlibissä noin 60 prosenttia kaikista vehnä- ja ohrapelloista on poltettu. Poltettuja peltoja on yli 40 000 hehtaaria. Idlibin alueella Syyrian hallituksen joukkoja syytetään palopommien pudottamisesta pelloille.

Osa paloista on myös saattanut syttyä kapinallisten ja Syyrian hallitusta tukevien joukkojen taistelujen seurauksena ilman, että peltoja olisi erikseen valittu kohteiksi. Syyrian hallitusta tukevien tiedotusvälineiden mukaan palot ovat syttyneet kuivan kesäsään takia ja niitä on havaittu myös hallituksen valvomilla alueilla.

Toukokuussa otetussa satelliittikuvassa näkyy palavaa peltoa Idlibin maakunnassa Syyriassa. Reuters / Maxar Technologies

Kurdit syyttävät Turkkia

Syyrian kurdien valvomilla alueilla paloista on syytetty ääriliike Isisin ja hallituksen joukkojen lisäksi Turkin tukemia aseellisia ryhmiä. Laajat palot ovat muun muassa uhanneet kurdialueen öljylähteitä.

Myös Irakissa on palanut tuhansia hehtaareita viljelysmaita. Tutkivan journalismin sivusto Bellingcat on koonnut tietoja Irakin (siirryt toiseen palveluun)tilanteesta. Raportissa arvioidaan, että noin 100 000 hehtaaria on palanut maastopaloissa pelkästään toukokuun aikana, mutta tässä luvussa on mukana myös alueita, joilla ei ole viljelmiä.

Isis ilmoittanut sytyttäneensä palot

Isis on ilmoittanut sytyttäneensä tulipaloja sekä Irakissa että Syyriassa.

Irakissa on arveltu, että palojen taustalla on myös paikallisten heimojen välisiä maakiistoja. Pohjois-Irakin Kirkukin alueella on esiintynyt yhteenottoja kurdien, arabien ja turkmeenien välillä ja on mahdollista, että osa paloista liittyy näihin kiistoihin.

Sateisen talven jälkeen sää on ollut hyvin lämmintä ja kuivaa, joten palot leviävät nopeasti. Irakilaisen Ninevehin maakunnan viranomaisten mukaan osa paloista selittyy myös ihmisten huolimattomuudella.

Ninevehin alueella syttyi äskettäin 16 tulipaloa samana päivänä. Maakunnan pääkaupunki Mosul oli Isisin hallinnassa kesään 2017 asti ja alueella arvellaan edelleen olevan Isisin taistelijoiden muodostamia soluja.

Lähteet: AP, AFP