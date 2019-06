Saksa saattaa kieltää pikaisesti homojen "eheytysterapian" – Ministerin mukaan terapia sairastuttaa, ei paranna

EU-parlamentti haluaisi jäsenmaiden kieltävän ns. eheytyshoidot, mutta toistaiseksi vain Malta on tehnyt niin.

Saksan kristillisdemokraattinen terveysministeri Jens Spahn haluaa pikaisesti kieltää terapiat, joiden tavoitteena on muuttaa homoseksuaalit heteroseksuaaleiksi.

Spahn toteaa, että homoseksuaalisuus ei ole sairaus, joten siihen ei tarvitse hoitoa.

– Eheytysterapia tekee sairaaksi, ei paranna, ministeri huomautta saksalaisen uutsisivuston Deutsche Wellen mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Spahn toivoo, että lakiesitys saadaan aikaan jo tänä vuonna.

Lääketieteen asiantuntijat pitävät psykologisia tai henkisiä hoitoja ihmisen seksuaalisen suuntautumisen muuttamiseksi näennäistieteellisinä, tehottomina ja usein haitallisina. Pahimmillaan hoitoihin sisältyy sähköshokkeja ja testosteroniruiskeita.

Spahnin asettama asiantuntijatyöryhmä on arvioinut, että kielto on sekä lääketieteellisesti välttämätön että juridisesti mahdollinen, Spahn sanoo. Useat eheyttämisterapian kohteeksi joutuneet ovat kertoneet työryhmälle, että terapia on aiheuttanut heille kärsimystä.

Syrjinnän vastaisen Magnus Hirschfeld -säätiön (siirryt toiseen palveluun) edustaja Jörg Litwinschuch-Barthel arvioi, että ns. eheyttämisyritysten kohteeksi joutuu vuosittain noin tuhat saksalaista.

EU:n parlamentti on kehottanut EU-maita kieltämään eheyttämishoidot. Kehotus ei ole sitova, ja toistaiseksi kiellon on säätänyt vain Malta sekä jotkut Espanjan alueet.

Myös Suomessa asiasta on keskusteltu ja asiantuntijat ovat varoittaneet (siirryt toiseen palveluun) hoitojen voivan aiheuttaa psyykkisiä vaurioita. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakia, jolla vaihtoehtohoitoja rajoitettaisiin.