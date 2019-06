Perättömät pommiuhkaukset työllistävät poliisia Helsinki-Vantaan lentoasemalla – "Turvatarkastus on väärä paikka huonoille vitseille"

Kuluneen viikon aikana poliisin tietoon on tullut kolme perätöntä uhkausta Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Arkistokuva.

Kuluneen viikon aikana poliisin tietoon on tullut kolme perätöntä uhkausta Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Arkistokuva. Jari Tanskanen / Yle

Alkuvuoden aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman turvatarkastuksessa on esitetty perättömiä pommiuhkauksia, jotka ovat työllistäneet poliisia ja lentoaseman turvallisuushenkilöstöä.

Kuluneen viikon aikana poliisin tietoon on tullut kolme tapausta, joissa on selvinnyt, että uhkauksen esittänyt henkilö on toiminut hetken mielijohteesta ja esittänyt asian vitsinä.

Itä-Uudenmaan poliisin ylikomisarion Jussi Huhtelan mukaan uhkausten esittäjät ovat kaikenikäisiä, mutta hän ei halua profiloida tekijöitä tarkemmin. Huhtela muistuttaa, että turvatarkastuksen jono on väärä paikka huonolle huumorille.

– Jos turvatarkastuksessa heitetään uhkaus vitsinä tai puhutaan muuten harkitsemattomasti, se voi äkkiä johtaa ikäviin tilanteisiin. Lennot myöhästyvät, huutelija ei pääse koneeseen ja pahimmassa tapauksessa koko terminaali joudutaan sulkemaan, Huhtela sanoo.

Itä-Uudenmaan poliisin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)sanotaan, että jokainen lentoliikenteeseen tai -asemaan liittyvä uhka otetaan aina tosissaan. Hälytys käynnistää heti aseman viranomaiskoneiston.

Pienikin poikkeus- tai häiriötilanne voi vaikuttaa lentoliikenteeseen ja lentoaseman toimintaan.

– Turvatarkastuksia ei tehdä turhaan. Lentoasemalla niin sanottu likainen puoli ja puhdas puoli eivät saa sekoittua keskenään, Huhtela sanoo.