Uraanilausunto ei herättänyt suuria tunteita Kajaanissa: "Parempi, että se otetaan talteen"

STUK:n vihreän valon näyttäminen uraanin talteenotolle Terrafamen kaivoksella ei aiheuttanut suuria tunteenpurkauksia Kajaanin Kauppakadulla.

Säteilyturvakeskuksen lausuntoon, jonka mukaan uraani voitaisiin ottaa talteen, suhtauduttiin pikagallupissa lähinnä rauhallisen myönteisesti.

– Eiköhän ne osaa pitää kohdillaan ne turvallisuuspuitteet, että ei tule mitään vuotoja. Kyllä minä siihen luotan, sanoo Tuula Karjalainen Kajaanista.

Tuula Karjalainen luottaa, että uraanin talteenotto sujuu asianmukaisesti. Yle

STUK katsoo, että Terrafamen hakemus on vaatimusten mukainen, ja että uraanin tuotannon ympäristölle ja ympäristön asukkaille aiheuttamat ydin- ja säteilyturvallisuusriskit ovat vähäisiä.

– Eiköhän se ole nykypäivää kuitenkin. Parempi, että se otetaan talteen. En usko, että ongelmia tulee jos asiat tehdään hyvin ja huolella, kajaanilainen Ville Mankinen sanoi.

Gallupiin vastanneista osan mielipiteet olivat hieman epävarmoja uraanin talteenotosta.

– Varmaan vähän riskialtistahan se on. Kyllä kai ne viranomaiset on sitä vähän pidemmälle tutkineet kun meikäläinen. Jos se kuuluu toimenkuvaan, ja sillä saadaan tuottoa, niin se on kuitenkin positiivinen juttu, Reijo Piirainen Kajaanista kertoi.

Mukaan mahtui epäilyksiäkin.

Tuulia Nikula pohtii, tuoko talteenotto mukanaan uusia ongelmia. Yle

– Siinä on puolensa ja puolensa. Toisaalta on ihan hyvä, että otetaan talteen. Toisaalta, tuoko se sitten taas lisää erilaisia rakenteita ja toimenpiteitä ja aiheuttaa luonnolle ongelmia? Yritän luottaa asiantuntijoihin, jotka on asioihin perehtyneet, että he tekevät hyvät päätökset, pohtii Tuulia Nikula Sotkamosta.

Terrafame on hakenut lupaa käynnistää muiden metallien sivutuotteena saatavan uraanin talteenotto ja jalostus uraanioksidiksi, josta valmistetaan ydinvoimalaitosten polttoainetta.

Uraanilaitos on ollut kaivosalueella valmiina jo vuodesta 2013 lähtien. (Arkistokuva.) Pasi Peiponen / Yle

Yhtiön arvion mukaan sen vuosittain käsittelemässä malmissa on noin 300 tonnia uraania, josta puolet liukenee bioliuotuksessa. Uraaninerotuslaitoksessa siitä saataisiin noin 135 tonnia talteen.