Tutkimus: Mikromuovia päätyy ihmisen elimistöön pankkikortin verran viikossa

Ihmisen elimistöön päätyy jopa viisi grammaa mikromuovia viikossa, ilmenee WWF:n julkistamasta maailmanlaajuisesta raportista.

Viisi grammaa vastaa määrältään yhtä pankkikorttia. Kuukausittain mikromuovia kertyy yksittäisen ihmisen elimistöön noin 21 grammaa ja vuodessa jopa 250 grammaa.

Suurin yksittäinen mikromuovien lähde on juomavesi, mutta suomalaisia suojelee veden hyvä laatu.

Newcastlen yliopiston tutkimusraportti kokoaa yhteen yli 50 muovitutkimuksen tulokset ja antaa maailmanlaajuisen arvion muoviroskan päätymisestä ihmisiin.

Raportti vaatiikin hallituksia ottamaan vastuun tilanteesta ja koko ketjusta valmistajista kuluttajiin.

– WWF vaatii maailman päättäjiä solmimaan kansainvälisen muoviroskasopimuksen, joka lopettaisi muovin päätymisen meriin vuoteen 2030 mennessä, WWF Suomen meriasiantuntija Anna Soirinsuo sanoo tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Lue myös:Syömmekö kalojen mukana muovia ja miksi arktiset vesistötkään eivät säästy muoviongelmalta – 8 kysymystä huippututkijalle

Yhdysvalloissa ja Intiassa paljon muovia juomavedessä

Mikromuovia kertyy ruoasta sekä pullo- ja hanavedestä.

Alueelliset erot mikromuovin määrissä ovat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Intian juomavedestä löytyi kaksinkertaiset määrät mikromuovia verrattuna Euroopan ja Indonesian juomavesiin.

Tutkituista elintarvikkeista merenelävät, oluet ja suola sisälsivät suurimmat mikromuovijäämät.

Suomessa jätevedenpuhdistus ja juomaveden laatu ovat hyviä. Suomalaisetkaan eivät kuitenkaan saa synninpäästöä, sillä kuluttajien muovipakkauksista vain reilu neljäsosa päätyy kierrätykseen.

– Suomessa ovat Itämeren muoviroskaisimmat rannat, joiden roska on peräisin kuluttajien ja rakennusten käyttämästä muovista. Myös järvivesistä, joista juomavetemme valmistetaan, on löydetty mikromuoveja yhtä paljon kuin Itämerestä. Vesilaitosten valmistaman juomaveden muovipitoisuutta tutkitaan parhaillaan, Soirinsuo muistuttaa.

Lue myös:Muovi mietityttää, mutta sen kierrättäminen takkuaa: Yksi syy on liian kaukana olevat kierrätyspisteet – katso täältä lähimmät pisteesi

No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People -raporttiin voi tutustua täällä (siirryt toiseen palveluun).

