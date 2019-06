Kyberhyökkääjä iski Lahden kaupungin verkkoon – hidastaa soten asiakaspalvelua

Kaupunki on tehnyt hyökkäyksestä rikosilmoituksen.

Lahden kaupungin tietoverkkoon ja työasemiin kohdistui kyberhyökkäys tiistaina iltapäivällä.

Hyökkäyksen seurauksena verkko kuormittui. Haittaohjelma havaittiin yhdellä koneella, josta se ehti levitä noin tuhanteen työasemaan. Onni onnettomuudessa oli virustorjunta.

– Haittaohjelma on tunnistettu. Virustorjuntaohjelmisto eristää sen tartunnan saaneissa koneissa. Operaattorin palomuureissa on havaittu haittaohjelmaan liittyviä yhteysavauksia ja verkkoliikennettä, joka on estetty, kertoi kaupunki aamulla julkaisemassaan tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

Yhteys Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän verkkojen välillä katkaistiin heti, kun tilanne havaittiin. Yhteyksiä on pystytty keskiviikkoaamuna palauttamaan kaupungin ja yhtymän verkkojen välillä.

Kaupunki on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Asiantuntijat selvittävät parhaillaan yhteistyössä viranomaisten kanssa hyökkäyksen alkuperää.

Soten asiakaspalvelussa viiveitä

Lahden kaupungin ja hyvinvointiyhtymän väliset tietoliikenneyhteydet on osittain katkaistu Lahden kaupungin tietoverkossa havaitun haittaohjelman leviämisen estämiseksi. Yhteyksien katkaisu voi aiheuttaa viivettä yhtymän asiakaspalvelussa.

– Potilasturvallisuutta välittömästi vaarantavia asioita ei ole tällä hetkellä tiedossa. Asiaa seurataan ja tiedotetaan, jos tilanne muuttuu, kertoo hyvinvointiyhtymä tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Yhteyksien sulku aiheuttaa ongelmia yhtymän henkilöstöhallinto- ja talousjärjestelmissä. Lahden suun terveydenhuollon röntgenkuvat eivät tällä hetkellä arkistoidu.