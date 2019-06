Brittikonservatiivit tunnustavat kilvan huumekokeilujaan: "Taisin juoda kannabislassin reppureissulla", "Sain kokaiinia, mutta aivastin sen pois"

Puheenjohtajakamppailun suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuva Boris Johnson on muistellut aivastaneensa kokaiinin tai tomusokerin pois. Kuva on otettu tammikuussa 2019.

Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajuudesta kamppailevat poliitikot ovat muistelleet huumekokemuksiaan toinen toistaan värikkäämmin ja koukeroisemmin tavoin.

Kymmenestä ehdokkaasta kahdeksan on ainakin kokeillut huumeita. Tai ainakin muistelee kokeilleensa. Tai on ehkä saattanut kokeilla. Tai joku muistaa heidän kokeilleen. Ainakin yhdessä tapauksessa kyseessä on saattanut olla myös tomusokeri.

Boris Johnson

Theresa Mayn seuraajaksi Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajana on ennakkoarvioiden mukaan vahvimmin ehdolla entinen ulkoministeri Boris Johnson. Värikkäistä esiintymisistään tunnettu Johnson myönsi käyttäneensä kokaiinia jo vuonna 2005, kun hän oli Britannian Uutisvuodon eli Have I Got News For You -ohjelman vieraana (siirryt toiseen palveluun).

– Minulle annettiin kerran luultavasti kokaiinia, mutta minä aivastin, joten se ei mennyt sisälle nenääni. Itse asiassa saatoin käyttää tomusokeria, Johnson pyöritteli.

Myöhemmin hän kuitenkin vahvisti GQ-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hän käytti kokaiinia. Lisäksi hän kertoi haastattelussa käyttäneensä kannabista ennen yliopistoa ja yliopistossa.

Michael Gove

Ympäristöministeri Michael Gove paljasti viime viikolla Daily Mail -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) käyttäneensä nuorempana kokaiinia useita kertoja.

– Käytin huumeita useita kertoja erilaisissa tilaisuuksissa yli 20 vuotta sitten. Olin silloin nuori toimittaja. Se oli virhe. Kun ajattelen asiaa jälkeenpäin, toivon, etten olisi tehyt sitä, Gove tunnusti.

Goven avomielisyyden on arvioitu heikentäneen hänen mahdollisuuksiaan tulla valituksi konservatiivien uudeksi puheenjohtajaksi.

Jeremy Hunt

Ulkoministeri Jeremy Hunt muisteli The Times -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) käyttäneensä kannabista käydessään nuorena Intiassa.

– Taisin juoda kannabislassin, kun olin reppureissulla halki Intian, Hunt sanoi.

Heti perään hän totesi tekonsa olleen tuhmuudessaan samaa luokkaa kuin Theresa Mayn tunnustama pahin rötös. May tunnusti vuonna 2017 elämänsä tuhmimman teon olleen juoksentelu maanviljelijän vehnäpellossa. (siirryt toiseen palveluun)

Andrea Leadsom

Konservatiivipuolueen historian kolmanneksi naispuheenjohtajaksi pyrkivä, parlamentin entinen enemmistöjohtaja Andrea Leadsom vakuuttaa, ettei ole koskaan käyttänyt kovia huumeita.

– Kaikilla on oikeus yksityiselämään ennen kansanedustajaksi tuloaan. Polttelin ruohoa yliopistossa, mutten ole polttanut enää sen jälkeen, Leadsom vastasi huumeiden käyttöään koskevaan kysymykseen The Independentin -haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Dominic Raab

Entinen brexit-ministeri Dominic Raab myönsi lauantaina BBC:n Today-radio-ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun) käyttäneensä joitakin kertoja kannabista yliopistoaikoinaan.

– En kovin usein, sillä harrastin urheilua. Se oli virhe, varsinkin kun tiedän enemmän kannabiksen ja mielenterveysongelmien yhteydestä. Se oli kauan sitten, Raab sanoi.

Hän painotti, ettei ole koskaan käyttänyt kokaiinia tai muita vahvoja huumeita.

Sajid Javid

Sisäministeri Sajid Javid painotti Sky News -uutiskanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) viikonloppuna, ettei hän ole koskaan käyttänyt sen paremmin kovia kuin mietojakaan huumeita. Samalla hän kehotti kaikkia huumeita käyttäviä miettimään ketjua, jonka huumeiden salakuljettaminen Britanniaan vaatii ja niitä elämiä, jotka matkan varrella tuhoutuvat.

Hän kummasteli varsinkin keskiluokan tekopyhyyttä.

– Ihmiset syövät luomuruokaa, kehuskelevat ostavansa reilun kaupan tuotteita ja puhuvat ilmastonmuutoksesta, mutta ostavat samaan aikaan perjantai- ja lauantai-iltaisin kovia huumeita. Heidän pitäisi ajatella niitä vaikutuksia, joita sillä on ihmisiin, etenkin lapsiin, Javid jyrähti.

Rory Stewart

Kehitysministeri Rory Stewart kertoi toukokuun lopussa The Daily Telegraph -lehdessä (siirryt toiseen palveluun) polttaneensa oopiumia 15 vuotta sitten häissä Iranissa. Hänen mukaansa huumeella ei ollut vaikutusta häneen. Sky News -uutiskanavalle (siirryt toiseen palveluun) hän sanoi myöhemmin pitävänsä oopiumin käyttöään erittäin typeränä virheenä.

– Minut kutsuttiin taloon. Oopiumpiippu kiersi häissä ympäriinsä, Stewart muisteli ja lisäsi oopiumia tarjonneen perheen olleen niin köyhä, että piipussa lienee ollut vain vähän huumetta.

Matt Hancock

Terveysministeri Matt Hancock on tunnustanut polttaneensa kannabista. Lauantaina The Daily Telegraph -lehti (siirryt toiseen palveluun) kertoi Hancockia lähellä olevaan lähteeseen perustuen, että tämä kokeili opiskelijana kannabista joitakin kertoja, muttei ole ottanut mitään kiellettyjä huumeita sen jälkeen.

Esther McVey

Entinen työministeri Esther McVey kieltää jyrkästi käyttäneensä koskaan kokaiinia. Sen sijaan hän tunnusti maanantaina ITV-televisiokanvan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) "pössytelleensä".

– Olen kokeillut marijuanaa yliopistossa kuten kaikki muutkin, McVey vastasi kysymykseen huumeiden käytöstä.

Omasta kokeilustaan huolimatta McVey ei ole valmis harkitsemaan mietojen huumeiden laillistamista, sillä hän uskoo niiden toimivan porttina kovempiin huumeisiin.

Mark Harper

Entinen konservatiivien parlamenttiryhmän "pääpiiskuri" eli chief whip Mark Harper vakuuttaa, ettei ole koskaan ottanut mitään huumeita tai muitakaan laittomia aineita.

– En ole ottanut mitään laittomia huumeita koko elämäni aikana. Ihmiset eivät puuhaile sellaisten asioiden parissa siellä missä minä vartuin. Minä en saa kutsuja sellaisiin juhliin tai vietä aikaani sellaisissa piireissä, Harper vastasi huumeita koskevaan kysymykseen Sky News -uutiskanavalla (siirryt toiseen palveluun).

Puheenjohtajavalinnassa ensimmäinen pudotuskierros

Konservatiivipuolueen uusi puheenjohtaja valitaan useita äänestyksiä sisältävän prosessin avulla. Tänään torstaina järjestettävällä ensimmäisellä pudotuskierroksella jokaisen kisassa mukana pysyvän ehdokkaan on saatava taakseen vähintään 16 konservatiivikansanedustajaa.

Mikäli tukijoita on vähemmän, putoaa ehdokas pois seuraavalta äänestyskierrokselta, joka järjestetään ensi viikon tiistaina. Tuolloin kisassa jatkavien on saatava vähintään 32 kansanedustajan tuki.

Äänestyksiä jatketaan, kunnes ehdokkaita on jäljellä enää kaksi. Näistä kahdesta konservatiivipuolueen jäsenet pääsevät äänestämään uuden puheenjohtajan. Theresa Mayn seuraajan on määrä olla selvillä 22. heinäkuuta alkavalla viikolla.

Puheenjohtajavalinnan vaiheista kerrotaan tarkemmin BBC:n internetsivuilla (siirryt toiseen palveluun).

