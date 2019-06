Ranska haki Isis-orpojaan turvaan ja myös Norja on luvannut tehdä samoin – äitejä harva Euroopan maa haluaa takaisin

Al-Holin pakolaisleirin väkiluku on kasvanut nopeasti.

Syyrialaisleireillä kammottavissa oloissa eläviä Isis-taistelijoiden lapsia ja myös heidän vanhempiaan on tuotu tällä viikolla takaisin Eurooppaan.

Yhteensä 12 ranskalaista ja kaksi hollantilaista lasta lennätettiin Syyriasta kotimaihinsa maanantaina.

Suuri osa palautetuista lapsista orpoja, sillä vain kaksi heistä palasi kotiin yhdessä äitinsä kanssa. Ranskalaismarokkolainen äiti on suostunut siihen, että hänet erotetaan lapsistaan, kertoo uutistoimisto AFP. Vanhin palautetuista lapsista on kymmenvuotias.

Ranskalaislehti Le Figaro kertoo (siirryt toiseen palveluun), että tuotujen lasten joukossa on kuolemaantuomitun ranskalaisjihadistin lapsia.

Tiistaina toiset 12 Syyrian ja Irakin sota-alueilta paennutta Ranskan kansalaista lennätettiin takaisin kotiinsa, kun heidät oli pidätetty Turkissa. Palautettujen joukossa on uutistoimisto AP:n mukaan yhdeksän lasta ja kolme aikuista, jotka ovat ilmeisesti lasten vanhempia.

Mikä on naisten osuus julmuuksissa?

Ranska muiden maiden joukossa on ollut tähän mennessä haluton ottamaan takaisin ranskalaistaistelijoita ja heidän vaimojaan. Maa on korostanut, että terrorismista epäillyt on saatava oikeuden eteen paikan päällä Irakissa tai Syyriassa.

Myös Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian sanoi tiistaina kyselytunnilla, että taistelijat pitää tuomita ja lapset kotiuttaa.

"La position de la France est claire. Les combattants et les militants de #Daech doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes (...) Nous essayons de rapatrier les mineurs, orphelins ou isolés, de nationalité française", affirme @JY_LeDrian. #Terrorisme #DirectAN #QAG pic.twitter.com/4nWT9yOQNy — LCP (@LCP) 11. kesäkuuta 2019

Myös Pohjoismaissa pohditaan vimmatusti, miten leireillä oleskelevien perheiden kanssa edetään.

Kuumuudessa ja nälässä elävät taisteilijoiden lapset ovat herättäneet suurta huolta, mutta naisten syyttömyyttä julmuuksiin on kyseenalaistettu laajasti.

Norjalaislehti Verdens Gang haastatteli vastikään Isis-järjestön orjina olleita jesidinaisia. Yksi naisista kertoo lehdelle (siirryt toiseen palveluun)todistaneensa, miten ulkomaalaiset Isis-järjestön naiset ampuivat 25 noituudesta syytettyä naista kuoliaaksi.

Tällä viikolla lehti kertoi norjalais-venäläisestä äidistä (siirryt toiseen palveluun), joka on lapsineen Al-Holin Isis-leirillä Koillis-Syyriassa. Äiti vetoaa syyttömyyteensä eikä pidä mahdollisena sitä, että hänen lapsensa vietäisiin turvaan leirin vaikeista olosuhteista ilman häntä.

Norja ei ole näyttänyt vihreää valoa Isis-vaimojen ja -äitien palauttamiselle, mutta ilmoitti jo huhtikuussa hakevansa orvoiksi jääneet Isis-taistelijoiden lapset takaisin kotiin.

Syyrian kurdijoukot luovuttivat ensimmäiset viisi norjalaislasta takaisin kotimaahansa viime viikolla. Toukokuussa myös ruotsalaisen Patricio Galvèzin lapsenlapset pääsivät pois Syyriasta (SVT) (siirryt toiseen palveluun).

Leirit pullistelevat perheitä

Tähän mennessä Kazakstan, Uzbekistan ja Kosovo ovat ottaneet eniten vastaan taistelutantereilta palaavia kansalaisiaan.

Viime aikoina myös Venäjä, Sudan ja Yhdysvallat ovat raottaneet oviaan palaajille. Palaajien joukossa on ollut myös lasten äitejä. Reutersin mukaan kaksi amerikkalaista naista ja kuusi lasta (siirryt toiseen palveluun)palautettiin kotimaahansa viime viikolla.

Leireillä olijoiden tulevaisuus ei kuitenkaan selkeydy hetkessä. Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin leirillä on edelleen yli 70 000 ihmistä jopa 40 eri maasta.

Suomi ei ole vielä linjannut, miten se menettelee leireillä olevien 33 suomalaislapsen ja heidän äitiensä suhteen.

