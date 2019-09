Osa ihmisistä saa suunnatonta mielihyvää tavallisista arkisista äänistä – testaa oletko yksi heistä!

Litinää, lotinaa, rapinaa ja suhinaa. Kuiskattua puhetta tai erilaisia syömisestä lähteviä ääniä. Ah, miten ihanaa!

Äänistä nauttivat ihmiset ovat kyselytutkimuksissa kuvailleet tuntemuksiaan esimerkiksi päälaelta alaspäin leviävänä kihelmöintinä ja rentoutumisen tunteena.

Näitä tuntemuksia kutsutaan ASMR-kokemuksiksi. Jutun lopussa olevia videoita katsomalla voit kokeilla, oletko sinä ASMR-sensitiivinen.

Kenties yleisimmin ASMR-kokemusten yhteydessä on puhuttu kuiskausten aiheuttamasta mielihyvästä. Tätä on hyödynnetty viime aikoina esimerkiksi mainonnassa.

Mielihyvän kokemuksia voi saada kuitenkin myös näkö- tai tuntoaistien kautta.

Helsingin yliopiston yliopistolehtorin, psykologi Eino Partasen mielestä ASMR on hyvä rentoutumiskeino.

– Vaikea nähdä, että ASMR:stä voisi olla mitään haittaa. Jos sillä pystyy rentouttamaan itsensä akuutissa stressitilanteessa, se on mielestäni vain suositeltavaa. Paljon parempi rentoutuskeino se on kuin kalja!

ASMR lyhyesti Esimerkiksi äänten tuottamaa mielihyvää kutsutaan nimellä ASMR

Englanninkielinen lyhenne tulee sanoista autonomous sensory meridian response

Vapaa suomennos voisi olla tahdosta riippumattomat, rauhoittavat aistielämykset

Kukaan ei tarkkaan tiedä, mistä ilmiössä on kyse

ASMR on vähän tutkittu aihe, ja valtaosa tutkimuksista on tehty kyselytutkimuksina.

– Objektiivisen tutkimuksen tekeminen on hankalaa, koska ASMR on viime kädessä hyvin subjektiivinen kokemus. Sama jos pyytäisimme ihmisiä painamaan nappia, kun he ovat onnellisia, Partanen pohtii.

Ilmiön vaikutusta aivoissa on koetettu tutkia jonkin verran.

– On saatu vähän viitteitä siitä, että aivojen toiminnalliset yhteydet olisivat ASMR-sensitiivisillä erilaiset kuin heillä, jotka eivät ole sensitiivisiä.

Esimerkiksi paperisilpun rapistelun ääni voi tuottaa ASMR-kokemuksia.

Lähes kaikille löytyy innostava ärsyke

ASMR:stä on povattu uutta seuravaa isoa hyvinvointitrendiä. Ilmiö se on jo nyt.

Youtube on täynnä ASMR-videoita, joiden sisältö on kaikkea mitä kuvitella saattaa. Ja enemmänkin: kuiskutuksia, rapsutuksia, hammaslääkärikäyntejä, korvien sivelemistä, saippuan syöntiä tai pilkkomista, slimen käsittelyä, hiusten harjaamista ja niin edelleen.

Osalle ihmisistä kauhun kokemukset tuottavat mielihyvää. ASMR-kokemusta jotkut hakevat vaikkapa kuvitelmasta, että lempeästi kuiskiva lääkäri vahingossa tappaa sinut (siirryt toiseen palveluun).

Myös Spotify tarjoaa lukuisia valmiita soittolistoja ASMR-äänille.

Mikä ääni toimii sinulle?

ASMR.FI-sivusto (siirryt toiseen palveluun)on listannut yleisimpiä ASMR-reaktioita laukaisevia ääniä ja ärsykkeitä.

Kuiskaamisen ja pehmeän puheen lisäksi listalla ovat muun muassa erilaiset suuäänet ja sivujen kääntely. Riippuu ihmisestä, minkälainen ääni tai visuaalinen ärsyke mielihyvää tuottaa.

Puoli seitsemän tarjoaa sinulle mahdollisuuden katsoa muutamia erilaisia ASMR-esimerkkejä. Jos yksikään ei aiheuta kihelmöintiä, älä välitä – vain osa ihmisistä kokee ASMR-kokemuksia.

1. Sivujen kääntely

2. Syöminen

3. Lorina ja kohina

4. Purkin rapina

5. Taikahiekan tasoittaminen

