SuomiAreena tuo Poriin heinäkuussa tuhat puhujaa – ensimmäistä kertaa mukana lasten keskustelu

Lapset saavat tänä kesänä ensimmäistä kertaa oman keskustelun SuomiAreenaan. Lapset puhuvat Porissa perjantaina 19.7. muun muassa tulevaisuuden haaveista ja osaamisesta.

– Meillähän on paljon sellaisia keskusteluja, joissa tädit ja sedät puhuvat ja nuoret tulevat mukaan. Tällä kertaa ensimmäistä kertaa lavalla on vain lapsia ja he puhuvat

Tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot ovat koko SuomiAreenan teemana. 14:ttä kertaa järjestettävässä tapahtumassa on kaikkiaan 200 tilaisuutta ja tuhat puhujaa.

Viiden päivän aikana Porissa kokoontuu keskustelemaan joukko yhteiskunnan huippunimiä, kuten presidentti Tarja Halonen, pääministeri Antti Rinne (sd.), Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkö Jenni Haukio.

Mukana ovat myös muun muassa nuorison suosimat tubetähdet Tuure Boelius ja Roni Bäck. Innovaatio-osaajista mukana ovat esimerkiksi Slush Shanghain toimitusjohtaja Chen Wang ja tekoäly-yrittäjä Maria Ritola.

SuomiAreena (siirryt toiseen palveluun) järjestetään Porissa 15.–19.7.

Tapahtuman tuottavat yhteistyössä Mediahub ja Porin kaupunki.