Yleisö rakasti Munsterhjelmin kuutamoa – meteorologi innostui hahtuvapilvistä

Hjalmar Munsterhjelm (1840 - 1905) oli Suomen ensimmäisiä maisemamaalareita, joka opiskeli Saksassa Düsseldorfin taideakatemiassa. Hänen tulkintansa hämäläisestä, kesän aurinkoa hehkuvasta maalaismaisemasta, talvisesta saaristosta ja öisestä kuutamosta ovat olleet yleisön rakastamia kautta aikojen, vaikka kriitikot ovat suhtautuneet välillä ristiriitaisesti ja saattaneet pitää niitä jopa imelinä. Edellinen suurnäyttely oli Retretissä 1990. Hämeenlinnan taidemuseossa teokset nähdään tässä laajudessa ensimmäistä kertaa.

Kansa osti tauluja

Dosentti Teppo Jokinen on tutkinut Hjalmar Munsterhjelmin elämää. Hänen mukaansa jokainen sukupolvi tekee uuden tulkintansa maalarista.

– Taiteilija oli särmikäs, yksinäinen persoona, joka saattoi eristäytyä päiväkausiksi. Hänen taidekasvatuksellinen merkityksensä oli aikanaan suuri, sillä hän teki myös pienikokoisia, edullisia teoksia, jotka levisivät taideyhdistysten arpajaisten kautta ja joita myytiin eri puolilla Suomea.

Taiteilija Hjalmar Munsterhjelmin suvussa oli useita taiteilijoita. Hän maalasi usein altocumulus hahtuvapilviä. Tiina Kokko / Yle

Jokisen mukaan Munsterhjelm auttoi suomalaisia näkemään kotimaansa maisemaa ja kasvatti taiteen pariin eli hän laajensi taiteen merkitystä koko kansalle. Taide kun aiemmin oli ollut hyvin elitististä.

Levoton mieli kaipasi merille

Hjalmar Munsterhjelm oli kotoisin Tuuloksesta Hämeestä. Munsterhjelmin isä toivoi lapsestaan taiteilijaa, mutta Hjalmar itse halusi merimieheksi ja teki pitkiä merimatkoja Espanjaan saakka. Isä sai lopulta taivuteltua taiteen pariin vietyään hänet Düsseldorfiin, jonka taideakatemiassa työskenteli jo kuuluisa Werner Holmberg. Hänestä tuli Munsterhjelmin opettaja.

Hjalmar Munsterhjelmin teoksissa voi tuntea pakkaspäivän tuoksun. Pilvet ovat olleet aikansa maalareille tärkeät. Tiina Kokko / Yle

Munsterhjelm tutki tarkasti hämäläistä maisemaa piirtämällä ja luonnostelemalla. Kotikartanon ympärillä kasvoi rehevä rantapelto ja talonpoikien hirsirakennukset toistuvat usein töissä. Kesänäyttelyn yhteydessä julkaistaan Munsterhjelmin elämää ja taidetta esittelevä kirja.

Taidehistorian tunneilla monelle ovat tulleet Munsterhjelmin merenrantanäkymät ja ensilumiaiheet. Silti juuri kuutamo on taiteilijan mestariteos, jossa on salaperäistä idylliä, mutta myös aikakaudelle tyypillistä dramatisointia.

Maalasi usein altocumulusta

Ylen meteorologi, pilvitaivaan tutkija Seija Paasosta kiinnostaa Munsterhjelmin töissä luonnon, sään ja taivaan kuvaus. Myös taiteilijan tunnistettavia paikkoja on kiinnostava verrata nykyhetkeen.

– Oma silmä poimii sellaisen taulun, jonka taivas alkaa meteorologin mielessä elää. Mitä kenties on ollut juuri ennen tätä hetkeä ja mitä on tulossa? Miten taivaasta näkee, onko ensilumi saapumassa tai kenties ollut pakkasta. Hänellä on paljon eri vaiheessa olevia kumpupilviä ja varsinkin komeita kuutamoita, ja niissä on usein hahtuvapilveä, altocumulusta.

Hjalmar Munsterhjelmin teos Hämäläinen järvimaisema, 1884, sijaitsee Tasavallan presidentin kansliassa. Kansallisgalleria, Hannu Karjalainen

Vaikka maalauksia ei olekaan tarkoitettu meteorologiseen tarkakasteluun, Seija Paasonen antaa vinkin.

– Suosittelen näyttelyssä kävijöitä viipymään teosten äärellä, katsomaan yksityiskohtia. Anna mielen vaeltaa maisemassa ja myös taivaalla. Ja kannattaa pohtia, onko itse nähnyt vastaavaa taivasta tai yrittää arvailla, mitä sen jälkeen olisi tulossa.

Munsterhjelm oli erittäin tuottelias taiteilija, sillä hän ehti maalata 1400 taulua. Hämeenlinnan taidemuseon perjantaina 14. 6. avautuvassa näyttelyssä nähdään teoksia taiteilijan uran eri vaiheilta 1860-luvulta 1900-luvun alkuun.