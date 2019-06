Joka viides ajokortin haluava hyppää auton rattiin jo 17-vuotiaana – lakimuutos vaikuttaa Jimi Hosion ja 8 000 muun alaikäisen elämään

Alaikäisten ajokorttihakemukset ovat lisääntyneet erittäin tuntuvasti. Vuoden kuluessa maanteille on kurvannut tuhansittain 17-vuotiaita henkilöauton kuljettajia.

Porilainen Jimi Hosio, 16, on yksi ikäpoikkeuslupaa hakeneista alaikäisistä. Tällä hetkellä Hosio kulkee kesätöihinsä mönkijällä, mutta ensi elokuusta lähtien alla on henkilöauto. Ei kevytauto, vaan oikea henkilöauto.

– Minulla on yli 12 kilometrin matka kouluun ja harrastuksiin, ja bussit eivät kunnolla kulje, Hosio perustelee ajokortin tarvetta.

Opetuslupajärjestyi jo kevättalvella, vaikka varsinainen päätös ajokortin ikäpoikkeusluvasta on yhä käsittelyssä. Näin ollen 16-vuotias on jo harjoitellut ajamista liikenteen seassa monta kertaa.

– Äidin autossa on opetuspolkimet. Sillä pääsee opettelemaan liikenteessä, Jimi Hosio kertoo.

Alaikäisten autoilubuumin taustalla on viime vuoden heinäkuussa voimaan tullut lakimuutos. Sen ansiosta B-ajokorttiin oikeuttavia ikäpoikkeuslupia on myönnetty noin 5 100. Hakemuksista on hylätty alle 100.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin jonossa on edelleen 3 000 hakemusta. Käsittelyaika on noin kaksi ja puoli kuukautta. Traficomin mukaan suurimpaan osaan hakemuksista joudutaan pyytämään lisäselvityksiä, mikä hidastaa lupamenettelyä.

Säännöllinen tarve ja tunnin matka

Ajokorttilain muutoksen takia Traficom myöntää ikäpoikkeuslupia kaikille 17 vuotta täyttäville, joilla on opiskeluun, työllistymiseen tai tavoitteelliseen harrastukseen liittyvä erityinen, säännöllinen kulkemistarve.

Ehtona on, että matka yhteen suuntaan kestää vähintään tunnin. Joukkoliikenteen varassa olevilla nuorilla tunnin matka-aika on verrattain tavallinen, koska odotteluaikakin lasketaan.

Aiemmin perusteiden piti olla erityisen painavia.

– Aikaisemmin poikkeuslupia myönnettiin todella vähän. Hakemuksia oli vuosittain joitakin kymmeniä, ja lupiakin myönnettiin vuositasolla alle kymmenen, vertaa Traficomin erityisasiantuntija Henna Antila.

Lupahakemusten määrä kääntyi selvään nousuun viime marraskuussa. Vielä lokakuussa hakemuksia oli jätetty vasta joitakin satoja.

– Se, että on mahdollista päästä kulkemaan vähän pitempikin matka vaikka kouluun, toki mahdollistaa nuorille entistä paremmin ammatinvalintaa ja työllistymistä, Antila perustelee.

Jimi Hosio saa B-luokan ajokortin elokuussa täyttäessään 17 vuotta. Haaveissa on oma pakettiauto. Ajokortin saamiseen asti hän ajelee mönkijällään. Tapio Termonen / Yle

Poikkeuksellisesta tuli yleistä

Traficomille on tullut vuoden aikana noin 8 000 ikäpoikkeuslupahakemusta. Luku on varsin suuri suhteutettuna siihen ikäluokkaan, joka ylipäänsä haluaa suorittaa B-ajokortin heti täysi-ikäiseksi tullessaan.

Vuosina 2001 ja 2002 syntyi noin 56 000 lasta. Viime vuosina noin 60 prosentilla 18-vuotiaista on ollut B-luokan ajokortti, joten kortin suorittajia olisi molemmissa ikäluokissa noin 33 600.

Näin laskettuna ikäpoikkeuslupa ei vaikuta enää poikkeukselliselta ratkaisulta. Useampi kuin joka viides ikäluokan siitä osasta, joka muutenkin suorittaisi ajokortin heti täysi-ikäisyyden koittaessa, on pääsemässä auton ohjaimiin 17-vuotiaana.

Ajokorttilakimuutoksen valmisteluasiakirjoissa todetaan, että ajokorttien suorittaminen on viime vuosina ylipäänsä vähentynyt tai ainakin sen suorittaminen on myöhentynyt. On yleistä, että B-luokan ajokortti hankitaan vasta 20–24-vuotiaana.

Aiempina vuosina poikkeuksia myönnettiin harvoin 2013 24 hakemusta, 2 myönnettyä lupaa

24 hakemusta, 2 myönnettyä lupaa 2014 31 hakemusta, 6 myönnettyä lupaa

31 hakemusta, 6 myönnettyä lupaa 2015 44 hakemusta, 5 myönnettyä lupaa

44 hakemusta, 5 myönnettyä lupaa 2016 23 hakemusta, 4 myönnettyä lupaa

23 hakemusta, 4 myönnettyä lupaa 2017 36 hakemusta, 7 myönnettyä lupaa Lähde: Trafi

Kuinka käy liikenneturvallisuuden?

Miksi lainsäätäjä höllensi poikkeuslupakäytäntöä, mutta ei saman tien pudottanut B-ajokortin alaikärajaa 17 vuoteen? Taustalla painoivat liikenneturvallisuussyyt. Lain esitöissä todetaan myös, että 18 vuotta on kansainvälisesti hyväksytty vähimmäisikä.

Lainsäätäjä halusi kuitenkin ottaa huomioon nuorten opiskeluun ja työharjoitteluun liittyvät kulkemistarpeet. Niitä helpottamalla voitaisiin edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä, hallituksen esityksessä todetaan.

Uudistuksen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen on liian aikaista arvioida, sillä tutkimustietoa saadaan vasta ensi vuonna. Traficomin erityisasiantuntijalla on tosin nyt jo lupaavaa kerrottavaa.

– 17-vuotiaat käyvät saman kuljettajaopetuksen ja suorittavat saman tutkinnon kuin 18-vuotiaatkin. Tähän mennessä on ainakin nähty se, että he ovat läpäisseet kuljettajatutkinnon jopa hieman paremmin kuin heitä hieman vanhemmat, sanoo Henna Antila.

Elokuussa 17 vuotta täyttävää Jimi Hosiota tieto ei yllätä.

– Jos saa alaikäisenä erityisluvan ja kortin, siihen varmasti myös panostaa ja lukee enemmän. Silloin pääsee varmasti läpi.

