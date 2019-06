Jopa 11–12-vuotiaat käyttävät jo nuuskaa, nuoret myös myyvät nuuskaa toisilleen – koulut ja Tulli huolestuivat asiasta Turussa

Nuoret käyttävät nuuskaa yhä nuorempina. Asiasta ovat huolestuneet nyt Turussa sekä koulut että Tulli.

Hirvensalossa sijaitsevan Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo kertoo, että nuuskan käyttö tuntuu olevan kasvussa. Se on korvannut tupakan, jota nuoret polttavat yhä vähemmän.

– Nuuska on todellakin ongelma. Käytön yleisyydestä on vaikea sanoa, ja uskoisin, että marginaalissa liikutaan. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että se koskee aina vain nuorempia. On selviä merkkejä siitä, että viides- ja kuudesluokkalaiset käyttävät nuuskaa, ehkä jopa nuoremmat, Salo sanoo.

Nuoret ostavat nuuskaa aikuisilta ja myyvät sitä sitten toisilleen. Myyntiä on havaittu koulun pihalla välituntien aikana. Nuoret myyvät toisilleen myös käytettyjä nuuskapusseja.

Koulujen lisäksi Tulli on huolestunut nuorten kasvavasta nuuskankäytöstä. Tutkinnanjohtaja Stefan Aniszewski Tullin valvontaosastolta kertoo, että Tullille tulee enenevissä määrin yhteydenottoja kouluilta, joissa on havaittu nuuskan käyttöä ja myyntiä.

– Suhtaudumme asiaan vakavasti ja selvitämme välittömästi, mitä on tapahtunut. Pyrimme puuttumaan asiaan nopeasti, Aniszewski sanoo.

Tulli takavarikoi viime vuonna ennätysmäärän nuuskaa

Tullin tekemät nuuskan takavarikot ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Se kielii siitä, että nuuskaa tuodaan maahan jatkuvasti enemmän. Viime vuonna Tulli takavarikoi kaikkiaan 6 744 kiloa nuuskaa.

Turussa nuuskaa takavarikoitiin viime vuonna vain noin 160 kiloa. Suurin osa nuuskasta tuodaankin Suomeen maarajan yli Torniosta. Laivoilla Ruotsin puolelta nuuskaa tuodaan lähinnä sallituissa rajoissa eli tuhat grammaa omaan käyttöön päivässä.

– Oletamme kuitenkin, että jonkin verran sitäkin nuuskaa, joka tuodaan lain sallimissa rajoissa, päätyy myyntiin, Stefan Aniszewski Tullista sanoo.

Stefan Aniszewski Turun Tullista on huomannut nuorten nuuskankäytön lisääntyneen. Kalle Mäkelä / Yle

Nuuskan myynti eteenpäin on rikos, mutta niin on myös sen ostaminen. Sitä nuoret eivät Tullin arvion mukaan aina tiedä.

– Kun me nuoria näemme, sieltä välittyy sellainen viesti, ettei olla aina oltu ihan kartalla siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä.

Lisäksi yllätyksenä tulevat usein veroseuraamukset, jotka voivat olla suuriakin.

Nuorten kohdalla nuuskan myynnissä ja ostamisessa puhutaan sen verran pienistä määristä, että rangaistukset ovat yleensä sakkoja. Rangaistuksesta riippuen osassa tapauksista jää kuitenkin merkintä rikosrekisteriin, mikä voi vaikeuttaa elämää myöhemmin.

Vanhemmat ja roolimallit tärkeitä

Nuuskan käyttöön ja myyntiin on hankala puuttua, koska nuuskan käytöstä ei kovin helposti jää kiinni. Syvälahden koulun rehtori Jarmo Salo kertoo, että aina kun asia havaitaan, siihen puututaan. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus tai rikosilmoitus. Molempia on jouduttu tekemään.

Rehtori toivoisi vanhemmilta tarkkaavaisuutta.

Rehtori Jarmo Salo kertoo, että kouluissa annetaan tietoa nuuskankäytön haitoista, mutta koulu yksin ei ongelmaa saa kitkettyä. Paula Collin / Yle

– Huoltajilla on kiistaton vastuu. Ei ole riittävää kysyä lapselta, että käytätkö nuuskaa. Kuka kertoo? Ei kukaan. Sitä pitää vaan seurata, Salo sanoo.

Tärkeitä olisivat myös nuuskattomat roolimallit: sekä kotona että harrastuksissa. Esimerkiksi Kouvolassa urheiluseurat ovat jo yhdistäneet voimansa nuorten nuuskankäytön kitkemisessä.

