Britannia aikoo kutistaa ilmastopäästönsä nollaan 30 vuodessa – Teollisuus: Oikea tavoite

Britannian väistyvä hallitus esittää tiukennusta maan nykyiseen ilmastopolitiikkaan. Konservatiivihallitus esittää tavoitteeksi, että Britannian hiilidioksidipäästöt olisivat käytännössä nollassa vuonna 2050.

Aiempi tavoite oli vähentää päästöjä 80 prosentilla samaan määrävuoteen mennessä.

Ilmastotutkijoiden mukaan tavoite on liian vähäinen, jotta maa tekisi tarvittavaa osaansa globaalin ilmastonmuutoksen estämiseksi. Pääministeri Theresa May on samoilla linjoilla.

– Nollapäästöt vuonna 2050 on kunnianhimoinen tavoite, mutta välttämätön, jotta voimme turvata planeettamme tuleville sukupolville, hän totesi.

Mayn mukaan saman ohjelman myötä vähennetään terveyshaittoja aiheuttavia saastepäästöjä ja melua.

Britannia on ensimmäinen rikkaiden teollisuusmaiden G-8:aan kuuluva maa, joka ottaa tavoitteekseen nollapäästöt vuonna 2050.

Tavoitteeseen aiotaan päästä ottamalla entistä enemmän käyttöön päästötöntä energiaa, metsittämällä sekä myös imemällä ilmakehästä hiilidoksidia.

Britannian teollisuusyritysten yhteenliittymä Confederation of British Industry tukee tavoitetta. Monet yritykset näkevät ilmastopolitiikan tuovan niille uusia bisnesmahdollisuuksia, kasvattavan innovatiivisuutta ja luovan markkinoita erityisesti kehitysmaissa.

Lue lisää:

Lähteet: Reuters, AP