OP:n mobiilipalveluissa esiintynyt häiriöitä osalla asiakkaista

OP:n mobiilipalvelussa ja yritysmobiilipalvelussa esiintyy häiriöitä osalla asiakkaista, pankki tiedottaa Twitterissä. Ongelman laajuudesta ja kestosta ei ole varmuutta. OP kertoo selvittävänsä vikaa. Häiriö alkoi puoli kahden aikoihin aamuyöllä ja jatkui vielä kellon kierrosta myöhemmin puoli kahdelta iltapäivällä.

OP-mobiilissa ja OP-yritysmobiilissa saattaa esiintyä häiriöitä. Selvitämme vikaa parhaillaan. Pahoittelemme häiriöistä aiheutunutta haittaa. — OP (@OP_Ryhma) 12. kesäkuuta 2019

Pankin mukaan ongelmia on ollut sisäänkirjautumisessa.

– Osalla asiakkaista on esiintynyt häiriöitä, ja ne valitettavasti jatkuvat. En osaa laajuutta sanoa, joillakin on toiminut ja joillakin ei. Syytä ei tiedetä, ja vikaa selvitellään edelleen. Eilen mobiilissa on tehty laajoja päivitystöitä, epäillään että se on kuormittanut palvelua, kertoo OP:n ulkoisen viestinnän johtaja Lotta Ala-Kulju STT:lle.

Palveluiden sisäänkirjautumisessa oli noin tunnin pituinen häiriö myös varhain eilisaamuna. OP:n mukaan ongelmat eivät liity toisiinsa ja niiden läheisyys on sattumaa.