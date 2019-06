Välimerestä pakolaisia pelastanutta naista uhkaa Italiassa 20 vuoden vankeustuomio

Italian valtio on nostanut syytteen saksalaista Pia Klempea vastaan pakolaisten salakuljetuksesta. Jos hänet tuomitaan syylliseksi, hän voi saada jopa 20 vuoden vankeustuomion ja suuret sakot.

Asiasta kertoo Saksan radion ulkomaanpalvelu Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun).

Klempe on toiminut kahden pakolaisia pelastaneen aluksen, Iuventan ja Sea-Watch 3:n kapteenina. Rangaistusuhka koskee myös laivojen miehistöä.

Aluksiin on pelastettu yli tuhat ihmistä, jotka ovat pyrkineet Välimeren yli heikkokuntoisilla laivoilla ja kumiveneillä. Välimereen tiedetään hukkuneen tuhatmäärin ihmisiä, joiden laivat ovat uponneet kesken matkan.

Siirtolaisia pelastetaan mereltä huhtikuussa 2018. Christophe Petit Tesson / EPA

Sen sijaan, että pakolaiset olisi palautettu lähtösatamiinsa, Klempe miehistöineen toi heidät eurooppalaisiin satamiin.

Iolanta-alus on ollut Italian viranomaisten takavarikoimana kesästä 2017 lähtien. Klempe sanoo käyttäneensä satoja tuhansia euroja omia rahojaan pelastustyöhön ja valmistautumiseen oikeudenkäyntiin. Hän on saanut myös lahjoituksia.

Italian edellinen hallitus on säätänyt lain, jonka mukaan pakolaisten tuominen maahan on kiellettyä. Italia on myös pyrkinyt estämään pakolaisia mereltä pelastavien laivojen toimintaa. Italian nykyisen hallituksen pakolaislinja on edellistäkin ankarampi.

Klempe kertoo Deutsche Wellen artikkelissa, että jos hän saa Italiassa tuomion, aikoo hän viedä asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsittelyyn.