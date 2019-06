Kesälomalainen, näin suunnistat keskellä Helsinki-Vantaan remonttikaaosta etkä myöhästy lennoltasi

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on luvassa tänään torstaina ja huomenna perjantaina kesälomakauden ruuhkaisimmat lähtöpäivät. Kiire on kovimmillaan iltapäivällä noin kello 14–17 välillä.

Tällä välillä on lomakauden alun myötä kaikista eniten lähtöjä. Ruuhkien haastetta lisäävät lentoaseman laajentamiseen liittyvät rakennustyöt.

Lentoasemaa operoiva Finavia kehottaa matkustajia saapumaan asemalle normaalia aiemmin, noin kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Jonoja voi muodostua erityisesti turvatarkastukseen.

Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatiopäällikkö Jani Ceder kehottaa tutustumaan jo etukäteen lentoasemalla tapahtuneisiin muutoksiin.

– Kannattaa varata aikaa asioiden selvittämiseen, etteivät muutokset tule yllätyksenä.

Finavian verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) löytyy tarkemmin tietoa siitä, kuinka lentoaseman järjestelyt ovat muuttuneet.

Harvoin matkustavan on tärkeää tutustua muutoksiin

Mikäli on matkustanut viimeksi useampi kuukausi sitten, on lentoaseman järjestelyissä tapahtunut muutoksia. Bussi- ja taksiasemat ovat eri paikoissa, ja autojen reittejä on muutettu.

Pitkiä kävelymatkoja aiheuttavia poikkeusreittejä on Cederin mukaan pyritty välttämään. Uudelta bussiterminaalilta on lisäksi avattu liukutasoyhteys, jotta koko matkaa ei tarvitse kävellä.

Autolla matkustajien jättäminen terminaalille tapahtuu nyt aiempaa alempaa, saapuvien tasolla, sillä terminaali 2:n oville johtava ramppi puretaan ja on suljettu autoilta.

Pikaparkki on nykyisin parkkihalli P3:ssa ja purettavana oleva parkkialueiden P1 ja P2 pysäköintitalo on suljettu.

Finavian mukaan lentoasemalla on tästä huolimatta tarpeeksi pysäköintipaikkoja muilla parkkialueilla. Bussiasema on siirtynyt vanhasta paikastaan Scandic-hotellin eteen.

Poikkeusjärjestelyt ja rakennustyömaat johtuvat lentoaseman laajennuksen rakentamisesta. Helsinki-Vantaan kapasiteettia kasvatetaan rakentamalla lisää tilaa terminaaleihin ja uusimalla nykyisiä tiloja.

Laajennustyöt jatkuvat Finavian suunnitelmien mukaan vuoteen 2022 saakka.

