Helsinki voi ahdistaa ulkopuolista enemmän kuin maailman miljoonakaupungit – "Kokemus, että on vieraana omassa maassa voi aiheuttaa ikäviä tunteita"

Tänään keskiviikkona pääkaupungissa on juhlittu Helsinki-päivää. Stereotypia kireistä ja kiireisistä helsinkiläisistä voi olla tuttu monelle kehä 3:n ulkopuolella asuvalle. Sosiologi Eeva Luhtakallio ymmärtää, mistä se voi johtua.

Mistä on kyse?

Sosiologi Eeva Luhtakallion mukaan Helsingin ja maakuntien välinen vastakkainasettelu johtuu monista syistä. Esimerkiksi pääkaupungissa hankitut kokemukset vaikuttavat paljon siihen, miten helsinkiläiset koetaan.

Kesän aikana Helsinkiin tulee paljon matkailijoita eri puolilta Suomea. Luhtakallion mukaan stereotypia ylimielisistä ja kireistä helsinkiläisistä voi vahvistua, jos vaikkapa kaupungissa liikkuminen aiheuttaa harmaita hiuksia.

– Helsinki on aika iso kaupunki. Täällä ei ole maailman helpointa liikkua, jos on kotoisin pienemmältä paikkakunnalta. On eri asia olla suomalaisena eksyksissä New Yorkissa kuin eksyä Helsingissä. Sellainen kokemus, että on vieraana omalla maallaan voi aiheuttaa ihmisissä ikäviä tunteita.

Kuka ja mitä?

Luhtakallio on Tampereen yliopiston sosiologian apulaisprofessori, joka myös itse asuu Helsingissä. Hänen mielestään Helsingin kaltaisista isoista kaupungeista löytyy sellaisia piirteitä, joita voisi jakaa myös maakuntiin.

– Ilmastonmuutokseen suhtautumisen osalta sanoisin, että Helsingillä olisi vietävää maakuntiin. Eduskuntavaalien tuloksesta voi päätellä, että ilmastonmuutokseen suhtaudutaan hyvin epäilevästi tai torjuvasti muualla kuin suurissa kaupungeissa.

Toisaalta Luhtakallion mielestä maakunnissa asumisen kulttuuria pitäisi jakaa myös suurempiin kaupunkeihin.

– Suomi on pieni maa, jossa asuu hyvin erilaisia ihmisiä. Olisi tärkeää löytää niitä yhteisiä jaettavia asioita, joita myöskin on paljon.

Tätä et ehkä tiennyt

Eeva Luhtakallion mielestä kärjistetty stereotypia tietynlaisista helsinkiläisistä ja Helsinki-kuplasta ei pidä paikkaansa. Sosiologin mukaan yleistämisessä ongelmallisinta on se, että Helsinki ajatellaan yhtenä suurena kuplana.

– Helsingissä on monta eri Helsinkiä. Pelkästään ilmansuunnat määrittävät kovasti helsinkiläisyyden kokemusta.

Vaikkapa tunnelma Itä- tai Koillis-Helsingissä on erilainen kuin läntisen Helsingin rantakaupunginosissa.

Luhtakallion mukaan helsinkiläiset keskittyvät monesti omiin pieniin piireihinsä, eivätkä välttämättä tunne kovin hyvin kaupunkia omien piiriensä ulkopuolelta. Monelle läntisessä Helsingissä asuvalle itäinen puoli kaupungista voi olla täysin tuntematonta, ja toisinpäin.

Mikä on Luhtakallion mielestä tärkeintä?

– Nykyään puhutaan paljon vastakkainasettelusta. Kannattaisi katsoa niiden taakse ja miettiä, että mistä ne mahtavat johtua ja miten ihmiset ne oikeasti kokevat. Aika paljon vastakkainasettelussa on kuitenkin kyse tietämättömyydestä.

