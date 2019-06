Vihapuhe lietsoo sisällissotaa Etelä-Sudanissa – Yksi perätön Facebook-huhu voi maksaa monen ihmisen hengen

25 vuotta sitten radiokanavat ruokkivat Ruandan kansanmurhaa nimittämällä tutseja torakoiksi.

Samankaltaisia piirteitä näkyy nykypäivänä Etelä-Sudanin sisällissodassa. Etninen vihapuhe on vain siirtynyt radioaalloilta sosiaaliseen mediaan.

Etelä-Sudanin sisällissota alkoi vuoden 2013 lopussa presidentti Salva Kiirin etnisen ryhmän dinkojen ja varapresidentti Riek Macharin nuerien välisenä.

Sota monimutkaistui vuosien myötä ja kapinallisryhmät jakaantuivat pienemmiksi. Viime vuoden kesällä osapuolet solmivat pysyväksi tarkoitetun rauhansopimuksen.

Sopimus ei kuitenkaan ole pitänyt, vaan taistelut hallituksen ja kapinallisryhmien välillä ovat jatkuneet.

Suomessa vieraillut Peace Tech Lab -järjestön eteläsudanilainen asiantuntija Achol Jok Mach on ollut keräämässä konfliktissa käytetyistä vihapuhetermeistä sanakirjaa (siirryt toiseen palveluun).

Sanakirjaan on listattu esimerkiksi petturia merkitsevä nyagat-sana, jonka juuret ovat 1980–2000-lukujen Etelä-Sudanin itsenäistymissodassa. Niitä, jotka eivät olleet mukana itsenäistymistaistelussa tai vastustivat sitä, kutsuttiin pettureiksi.

Nykyään dinka-heimoon kuuluvat käyttävät petturi-sanaa viitatessaan konfliktin toiseen osapuoleen, Riek Machariin ja nuer-heimoon.

– Nuereja alettiin kutsua pettureiksi ja heitä tapettiin, vaikka heillä ei olisi ollut mitään tekemistä konfliktin kanssa, Jok Mach kuvailee vihapuheen seurauksia Ylelle.

Teleoperaattorin nimi vihaterminä

Eteläsudanilaisen vihapuheen keskeinen ominaisuus on, että se muuttaa jatkuvasti muotoaan. Sanojen merkitykset muuttuvat, uusia syntyy ja vanhoja poistuu käytöstä.

Hyvä esimerkki tästä on MTN-sana, joka on eteläafrikkalaisen teleoperaattorin nimi. MTN:n tunnuslause on "minne tahansa menetkin". Etelä-Sudanin vihapuheessa MTN-termiä on käytetty dinka-heimosta, jonka sanotaan levittäytyneen muiden etnisten ryhmien alueille "kuin syöpä".

Etelä-Sudanin sisällissota Noin 11 miljoonan asukkaan Etelä-Sudan itsenäistyi 2011. Se on yksi maailman köyhimmistä maista.

Vuonna 2013 maassa puhkesi sisällissota, ensin dinka- ja nuer-heimojen välille. Sota on sittemmin monimutkaistunut.

Yli 380 000 ihmisen arvioidaan viimevuotisen raportin mukaan kuolleen väkivallan, tautien ja nälänhädän seurauksena.

Yli kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Noin 7 miljoonaa ihmistä Etelä-Sudanissa ei tiedä, mistä saa seuraavan ateriansa.

Muiden etnisten ryhmien jäsenet ovat pysäyttäneet busseja ja kysyneet, onko matkustajien joukossa "MTN:iä". Tämän jälkeen he ovat alkaneet tappaa kyydissä olleita dinkoja.

Peace Tech Labin tutkijat keräsivät MTN:n ja muita vihatermejä verkosta erilaisilla teknologisilla keinoilla ja eteläsudanilaisten keskuudessa tehdyllä kyselyllä. Lisäksi eteläsudanilaiset yhteistyökumppanit seurasivat maassa käytäviä verkkokeskusteluja ja kokosivat vihapuhekäsitteitä.

Järjestö on jakanut valmista sanakirjaa eteläsudanilaisille järjestöille ja kansalaisyhteiskunnalle, jotta se herättäisi kansalaiskeskustelua vihaa lietsovista sanonnoista ja niiden haitallisuudesta.

Lukutaidottomuus voimistaa vihapuhetta

Achol Jok Mach korostaa poliitikkojen vastuuta siitä, millaisia termejä he käyttävät puheissaan. Eteläsudanilaiset identifioituvat omaan heimoonsa ja siihen kuuluviin poliitikkoihin. Jos poliitikot käyttävät vihaa lietsovia termejä, myös tavalliset ihmiset alkavat uskoa niihin ja käyttää niitä.

Machin mukaan keskeinen rooli vihapuheen lietsomisessa on poliitikoilla, jotka ovat muuttaneet Etelä-Sudanin ulkopuolelle.

– He istuvat mukavasti omassa kodissaan, kun taas vihapuheen seurauksista kärsivät tavalliset ihmiset, Mach sanoo.

Vihapuheen vaikutusta voimistaa lukutaidottomuus. YK:n tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kolme neljästä eteläsudanilaisesta ei osaa lukea. Niinpä useimmat eivät tarkista, pitävätkö heidän kuulemansa tiedot paikkansa.

Näin kävi esimerkiksi vuonna 2016, kun vääriin tietoihin pohjautunut Facebook-päivitys sai väkivallan leimahtamaan (siirryt toiseen palveluun). Kapinallisjohtaja Riek Macharin puolueen tiedottaja kirjoitti Facebookissa, että hallituksen joukot olisivat yrittäneet pidättää Macharin.

– Yksi Facebook-päivitys maksoi monen eteläsudanilaisen hengen, Mach sanoo.

Achol Jok Mach kertoo, että korkea lukutaidottomuus ei estä väärien huhujen leviämistä sosiaalisesta mediasta. Kun yksi lukutaitoinen näkee vihaa lietsovan viestin somessa, hän soittaa ystävilleen ja sana leviää nopeasti puskaradion kautta.

Vihapuheen vähentämisessä avainasemassa olisivat koulutus ja yleissivistys. Konfliktin keskellä koulujärjestelmän kehittäminen on kuitenkin vaikeaa.

