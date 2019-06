Kemijärven sellutehdas sai ympäristöluvan - nyt odotetaan luvattua investointipäätöstä

Kemijärvelle suunniteltu Boreal Biorefin sellutehdas on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta.

KemijärviLomalta tavoitettu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupajaoston puheenjohtaja Erkki Kantola vahvistaa Yle Lapin Uutisille, että Boreal Biorefin ympäristö- ja vesitalouslupa on allekirjoitettu. Kantolan mukaan lupapäätöksen julkipanon päiväksi oli päätetty tämän viikon perjantai (14.6.), mutta lupa-asiakirjat ovat julkisia jo nyt.

Boreal Bioref on aiemmin kertonut, että investointipäätös tehdään ympäristöluvan saamisen jälkeen. Yhtiön biojalostamoksi kutsuman hankkeen päätuote on selluloosa Kiinan kasvaville pehmopaperimarkkinoille. Hankkeen takana on useita Kiinan valtionyhtiöitä.

Yle sai asiasta vahvistuksen keskiviikkona (12.6) aluehallintoviraston virka-ajan päättymisen jälkeen. Yle kertoo ympäristöluvasta lisää torstaina.