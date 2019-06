Sarjakuristaja Michael Penttilä tänään hovioikeudessa: "Olen ollut hirveän äkkipikainen luonne, en ole oikein voinut sille mitään"

Hovioikeudessa murhasta syytetty Michael Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa.

Helsingin hovioikeudessa on alkanut sarjakuristaja Michael Penttilän murhasyytteen käsittely. Penttilää syytetään 52-vuotiaan naisen murhaamisesta kuristamalla viime vuoden keväänä.

Käräjäoikeus tuomitsi Penttilän viime kesänä elinkautiseen ja nyt tapausta käsiteltiin hovioikeudessa.

Puolustuksen mukaan Michael Penttilän taipumukset sadomasokistiseen seksiin on tarpeettomasti liitetty mukaan henkirikokseen

Sarjakuristajan mukaan viisikymppiseen naiseen kohdistunut henkirikos oli seurausta pitkään jatkuneesta julkisuuden piinasta ja naisen käytöksestä surma-asunnolla.

Viime vuoden keväällä Helsingin Kalliossa tapahtuneesta murhasta syytetty Michael Penttilä kuvaili hovioikeudelle tapahtumia hetkeä ennen naisen kuristamista. Penttilä kertoi saapuneensa naisen luo saadakseen intiimihierontaa. Hän sanoi ottaneensa aurinkolasit pois eteisessä, minkä jälkeen nainen alkoi huutaa ja nimitellä häntä.

– En halunnut, että ihmiset kuulevat, niin otin kurkusta kiinni ja aloin kuristaa, Penttilä sanoi keskiviikkona Helsingin hovioikeudessa.

Penttilä kertoi olleensa raivoissaan. Hän sanoi hermojensa olleen kireällä muun muassa lehtien kirjoittelun ja ihmisten käytöksen takia.

– Minulla oli ihmisten välissä sellainen kuilu, kukaan ei uskaltanut tulla puhumaan, Penttilä sanoi.

Hän kuvaili luonnettaan helposti ärtyväksi ja räjähteleväksi.

– Olen ollut hirveän äkkipikainen luonne, en ole oikein voinut sille mitään, Penttilä sanoi.

Penttilä kertoi puristaneensa naista kurkusta ensin paljain käsin ja jatkaneensa kuristamista sukkahousuilla. Hän sanoi menneensä naisen kuoleman jälkeen "lukkotilaan" ja olleensa kykenemätön poistumaan lähes kahteen vuorokauteen.

Penttilä vaatii hovioikeutta hylkäämään murhasyytteen ja tuomitsemaan murhan sijaan taposta. Lisäksi Penttilä vaatii päästä mielentilatutkimukseen. Syyttäjä Eija Velitskin mukaan taas käräjäoikeus on arvioinut asian aiemmin oikein, ja hän vaatii Penttilälle edelleen elinkautista vankeusrangaistusta naisen murhasta.

Puolustus: Seksimieltymykset eivät liity rikokseen

Syyttäjän mukaan Penttilä oli katsonut ennen henkirikosta kuristamisvideota. Syyttäjä katsoo, että video on osoitus teon raakuudesta ja julmuudesta.

Puolustuksen mukaan Penttilän taipumukset sadomasokistiseen seksiin on tarpeettomasti liitetty mukaan henkirikokseen. Penttilä on jo esitutkintavaiheessa myöntänyt mieltymyksensä sadomasokistiseen seksiin, mutta selittänyt kuulusteluissa, että taipumus ei tarkoita samaa kuin ihmisten surmaaminen, puolustusasianajaja Kari Eriksson sanoi.

– Hänen ominaisuutensa, joka on seurannut näin pitkään, on tähän tapaukseen tekotavan vuoksi sotkettu ja tehty siitä asia, minkä vuoksi teko olisi suunnitelmallinen ja minkä vuoksi tulisi arvioida tietyllä tavalla.

Syyttäjä toi hovioikeuteen uudeksi todisteeksi, uhrin makuuhuoneen nojatuolilta löytyneen nyörin. Hovin istunnossa syyttäjä näytti kuvaa punaisesta tuolista, jolla lojuu vihreä tyyny ja valkoinen narunpätkä.

Syyttäjän mukaan Penttilä murhasi 52-vuotiaan naisen kuristamalla tätä nyörillä, käsillä, vyöllä ja sukkahousuilla.

Puolustus kiistää nyörin ja vyön käyttämisen.

Käräjäoikeus: Tekoa pitkitetty tuskien lisäämiseksi

Viimekesäisen käräjätuomion mukaan teko oli raakuuden ja julmuuden lisäksi suunnitelmallinen. Käräjäoikeus katsoi, että suunnitelmallisuudesta kertoi muun muassa Penttilän hankkima prepaid-liittymä, jota käyttämällä hän yritti peittää tekoaan. Suunnitelmallisuudesta kertoivat oikeuden mukaan myös välineet. Penttilä oli varustautunut kotoa lähtiessä nahkahanskoilla, nahkavöillä, huivilla ja sukkahousuilla.

Surmaamispyrkimys oli oikeuden mukaan sitkeää. Uhri tiesi vähintään useiden minuuttien ajan, että kuolee. Vammat tuottivat oikeuden mukaan varmuudella suurta kipua.

- Tekoa on pitkitetty tuskien lisäämiseksi, oikeus katsoi.

Tuomittu aiemmin kolmesta kuristamalla tehdystä henkirikoksesta

Hovioikedessa murhasta syytetty Michael Penttilä on aiemmin kuristanut hengiltä äitinsä, 12-vuotiaan tytön ja naistuttavansa. Hänet on tuomittu näistä rikoksista eripituisiin vankeusrangaistuksiin. Henkirikosten lisäksi hänellä on tuomiot muun muassa törkeästä raiskauksesta, vapaudenriistosta ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä.

Viime vuonna hovioikeus tuomitsi Penttilän kahden ja puolen vuoden vankeuteen törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Hovioikeuden lainvoimaisen tuomion mukaan hän oli laatinut suunnitelman kuristaa samassa taloyhtiössä asuvaa 17-vuotiasta tyttöä. Oikeuden mukaan päämääränä oli vähintäänkin pahoinpidellä tyttöä törkeästi, mutta ei välttämättä käyttää kuolemaan johtavaa väkivaltaa.

Hovioikeudelle lausunnon antanut erikoispsykologi totesi, että Penttilällä on seksuaalinen tarve, jota tämä ei kykene täysin hallitsemaan. Hovioikeus katsoi lausuntoon ja aiempaan rikoshistoriaan nojaten, että Penttilällä on pakonomainen tarve kuristaa.